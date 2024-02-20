東京出發一日遊 長野上田煙火DIY手作之旅

長野上田市是1998年冬季奧運會的場地之一，如果你喜歡日本動漫，或許也已因為人氣動畫電影《夏日大作戰》的取景而聽過上田這個地方。我們曾經在另一篇文章中介紹到，上田有著「信州的鐮倉」之稱，是日本戰國名將真田信繁所屬的真田家族的發跡地，至今依然能見到不少武士及忍者的相關元素，更擁有1400多年的別所溫泉。與此同時，上田的夏季煙火也很有名，可說是長野信州一帶的經典夏日煙火。每年夏天在千曲川上綻放，觀賞起來十分有魄力。且更特別的是，到上田市還有自己做煙火的特別體驗，可跟著煙火職人一起自製煙火，然後看它在夜空中綻放的效果！聽起來是否特別適合作為重要紀念日的慶祝？（笑）

上田市位於長野縣中央偏東北部，從東京搭乘新幹線僅需要1個半小時就能抵達。而這次我們要分享的，就是從東京出發的一日遊行程——煙火DIY之旅囉。

JR上田站（JR上田駅）

地址：長野県上田市天神1丁目1−1

交通：東京站搭乘北陸新幹線約1小時30分鐘（約6,260日圓）

這個上田煙火DIY的一日遊行程，主要是從早上9:15在JR上田站集合，到傍晚的18:30結束踏上歸途。我們將詳細行程，分為上午、下午、晚上來和大家介紹。

早晨

9:15 JR上田站集合 | 9:30 出發前往體驗

從東京出發到上田，最推薦的交通方式就是搭乘北陸新幹線，車程只要約1小時30分鐘，且途中無需轉搭其他路線。一般新幹線的自由席和指定席基本可以透過車站的自動售票機（還可以選擇中文服務）購買，如果想要更確保會有座位坐的話，建議提前透過網路預約會更保險 。

10:00～12:00 煙火製作體驗

到了上田之後，就直奔本行程的重點內容——煙火DIY去！因為煙火做好後，還需要一段乾燥等其他作業流程後才可以發射，所以這個行程的第一站，就是先體驗煙火製作。在上田當地的煙火製作工房內，煙火職人會帶大家一起動手製作傳統煙火。透過選擇能呈現出不同煙火顏色或效果的火藥，將它們混合排列在球狀的容器中，然後再用膠帶包裹起來，便可完成。

大家一般對看煙火都不陌生，但能看到煙火的製作過程，而且還可以自己製作煙火這點可說是非常難得的體驗。在煙火製作工房中，大家甚至可以見到一般煙火大會或是特別活動中會使用的大型煙火的「本尊」，有一種在觀摩煙火博物館的感覺。

中午

12:45～14:00 蕎麥麵製作體驗

專注地做完煙火之後，是否讓你的肚子開始餓了呢？接下來就去上田市內的YUKIMURA（幸村）夢工廠來場手打蕎麥麵的體驗。YUKIMURA（幸村）夢工廠是上田市真田地區的觀光諮詢所，不僅售有許多當地的農產品和食材、電動自行車出租的服務，還可以體驗自己製作手打蕎麥麵。上田由於海拔高晝夜溫差較大，生長出來的蕎麥特別美味。而在這裏不僅能嚐到美味的蕎麥麵，還可以自己從揉麵到切麵開始，製作一碗更有愛的蕎麥麵，想必嚐起來也是天下無敵地美味。

YUKIMURA夢工房（ゆきむら夢工房）

地址：長野県上田市真田町長6090-1

營業時間：8:30〜17:15

公休日：12月29日～隔年1月3日日本新年公休

官方網站

下午

吃飽喝足後，該是到品讀上田歷史文化的時候。前文有提到，上田市是戰國名將真田信繁所屬的真田家族的發跡地，而真田信繁至今仍非常受到日本當地人的喜愛，而在上田也常常能見到與他相關的「周邊商品」。走訪上田的歷史文化，少不了到上田城城跡內走走——這座城建於西元16世紀，儘管如今只剩下遺跡，卻依然能見到許多身著真田忍者及真田武士服的「朋友」們，讓你有種時空穿越感。

在這之後，還要到訪已有1400年歷史的長野縣最老溫泉——別所溫泉，以及建於約平安時代的安樂寺。值得一提的是，在安樂寺內能見到日本現存唯一的木造八角三重塔，是日本國之重要文化財，裡面供奉著大日如來佛，在走讀日本平安文化的同時，亦能感受其佛教歷史之悠悠。

上田城跡

地址：長野県上田市二の丸2−46263イ

別所溫泉

地址：長野県上田市別所温泉

安樂寺

地址：長野県上田市別所温泉2361

晚餐

18:00〜18:30 欣賞自製煙火

終於等到日落，是可以放煙火的時候啦！光是想像自己早上做的煙火，在夜空中會綻放出怎樣的煙花，就讓人興奮不已。無論你是為自己做的煙火，還是會為親朋好友等重要的人做的煙火，能這樣欣賞一場獨一無二的私人煙火，是多麼奢侈的體驗吶。而且還是由專業的煙火職人為你施放，絕對讓你親自DIY手作的煙火呈現出最佳效果。另外，施放前還可以先許個願望，讓煙火帶著它升空喔。

隨著煙花在夜空消散，這一日遊的行程也劃上句點。若對這樣特別又璀璨充實的一日遊行程有興趣，可以參考下列資訊預約。

上田煙火製作一日遊（花火づくり體験ツアー）

集合地點：JR上田站 城口站前廣場

集合時間：

9:15 JR上田站城口（お城口）集合

9:30 搭乘遊覽巴士

費用：

成人35,000日圓 | 18歲以下8,800日圓（需額外支付週遊巴士費用8,500日元）

※ 參加人數最少10人至最多16人（煙火製作體驗：每組4人）

相關網頁

上面主要和大家介紹了煙火DIY的一日遊行程，不過上田還有很多其他的魅力，在這一日遊的行程中來不及體驗。下面就和你分享一下！

上田伴手禮特產推薦

說起上田當地最具代表性的伴手禮，首推這古早味十足的MISUZU糖（みすゞ飴），主要是將新鮮的水果果汁與製作和菓子常用的水飴混合，並加入寒天凝固而成。簡單傳統的作法傳承至今，讓大家依然能嚐到那一份古早味，想起小小時候過年過節時，吃糖的那一份單純喜悅。MISUZU糖主要採用長野和和歌山一帶的水果，口味多樣色豐富，非常適合買來當伴手禮。

MISUZU糖本舖 飯田商店 上田本店（みすゞ飴本舗 飯島商店 上田本店）

地址： 長野県上田市中央1丁目1−21

營業時間 ：10:00～18:00

公休日：12月31日～1月1日休息

官方網站

如果你喜歡日本和菓子，那麼距離JR上田站10分鐘腳程的和菓子店「御菓子處 千野」會是你不錯的選擇。店內提供季節性的日式和菓子，還有以上田城為主題的甜點，以及使用豆腐和蕎麥等獨特食材製作的點心。

御菓子處 千野（御菓子処 千野）

地址：長野県上田市中央3丁目2−18

營業時間：9:30～18:00

公休日：每週三、農曆1月1日

官方網站

如同前文說的，感受不同的佛教文化，是不少人到日本旅遊的樂趣之一，而若能親身體驗日本僧侶的修行，也是非常難得的體驗。在上田市內的曹洞宗寺院「天照山 日輪寺」，是戰國名將真田家先祖創建的禪宗寺院之一。如今有提供晨間禪坐的體驗，可讓你透過瞑想禪坐，自日常的繁忙中獲得一些療癒。如果不小心睡著的話，師父的「愛之鞭」可能會從身後將你「喚醒」。

天照山 日輪寺

地址：長野県上田市中央2-14-3

坐禪體驗時間：每月1日、21日，6:00～6:30

官方網站

上田市內有個很特別的博物館「蜂天國」，是以蜂巢為主題的博物館，也是世界上唯一一間可以欣賞到約600座巨型蜂巢藝術品的博物館。館內可以見到蜂巢做的神社、蜂巢做的富士山等，由蜂巢組成的不可思議的世界。

當然，有蜜蜂和蜂巢的地方，自然少不了可口營養的蜂蜜囉。在蜂天國博物館中，也能找到各種蜂蜜商品，包括蜂蜜餅乾、保養品等。不得不說，如此「蜜蜂」的博物館真的是蠻稀有的，想要感受蜜蜂的瘋狂與生命力，到蜂天國走一圈不會錯的。

蜂天國

地址：長野県東御市加沢435−1

開館時間：9:00～17:00

公休日：週三、12/30〜隔年1/3

門票：成人300日圓、國中生以上100日圓

官方網站

上田溫泉住宿推薦

上田有出了名的古湯，也有舒適的溫泉旅館，老溫泉旅館「上田溫泉 祥園 寿久庵」就是其中之一。建於明治時代的老宅翻新，變身成為溫泉旅館，且其就位於上田站前，交通便利不說，更有舒適的溫泉包廂可預約，享受50分鐘的私人溫泉時光。

上田溫泉 祥園 寿久庵（上田温泉 祥園・寿久庵）

地址：長野県上田市大手1-1-84

Check In / Check Out：14:00～ / ～10:00

官方網站

這次和大家介紹的上田手作煙火DIY一日遊行程，無疑是個非常特別的旅遊體驗，再加上從東京搭乘新幹線只要一個半小時，往來非常方便不說，若有購買JR Pass，更可以結合其他周邊的旅遊景點來活用手中的鐵路周遊券。例如可以前往長野的志賀高原（需轉搭巴士）、安曇野、輕井澤、草津溫泉（需轉搭巴士），新潟的糸魚川等，都是北陸新幹線可以到的地方。

一場獨一無二的煙火，不是在哪裡都能看到的，如果你正想與重要的人度過重要的紀念日，不妨考慮看看到上田看一場專屬你們的煙火吧。

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