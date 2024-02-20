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夢幻級無敵雪景！冬日必訪山形縣「銀山溫泉」

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被大雪覆蓋的山形縣銀山溫泉充滿了夢幻感。　圖：日本旅行情報局／提供
被大雪覆蓋的山形縣銀山溫泉充滿了夢幻感。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】銀山溫泉位於日本山形縣的尾花沢市，是一處坐擁群山、遺世獨立的溫泉街，17世紀曾作為白銀礦場而繁榮一時，也因此獲得「銀山」的美名。銀山溫泉位於山形縣的山區，交通並不方便，每天從車站往返的接駁車也只有固定幾班，即使如此還是不減遊客們想到這裡體驗這座神秘山中溫泉鄉的渴望。

一走進銀山溫泉馬上就有穿越時空的感覺。沿著溫泉街中央的銀山川散步，兩旁的百年溫泉旅館緊密相連，走上橫跨銀山川的幾座木橋拍照，整個溫泉街的造景都能好好收進相機裡。若是在大雪紛飛的冬季前來，一片銀白色雪景配上橘黃燈光更浪漫！

山形縣・銀山溫泉

・交通：從JR奧羽本線大石田站轉乘尾花澤市營巴士約40分鐘即達。

◆ 更多山形銀山溫泉中文資訊：http://www.lovejapantrip.tw/jptrip/detail.aspx?area=2&city=12&info=272

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