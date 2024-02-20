夢幻級無敵雪景！冬日必訪山形縣「銀山溫泉」

長野上田市是1998年冬季奧運會的場地之一，如果你喜歡日本動漫，或許也已因為人氣動畫電影《夏日大作戰》的取景而聽過上田這個地方。我們曾經在另一篇文章中介紹到，上田有著「信州的鐮倉」之稱，是日本戰國名將

2024-02-20 09:00