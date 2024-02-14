六款日本+台灣的養樂味道有什麼不同？一次喝給你看 包括最紅的日本限定養樂多1000

前陣子在日本旅遊，突然發現之前大家說很難買到，而且是我也還沒喝過的養樂多1000，變得超好買，不管是在日本的超商還是超市，都不難見到。

後來在大塚車站附近的超商一口氣看到了好多款養樂多，除了當場買都喝了個遍外，突然想說，如果帶回台灣和台灣的養樂多一起大PK呢？

有金色的養樂多。

還有常見的紅色、藍色養樂多。

一共四款養樂多，一些在日本喝掉，一些留著帶回台灣。

因為我怕養樂多的封口方式在高空減壓的貨艙內會爆開，所以還特別層層保護後再放入行李箱，想說萬一爆了也不要造成其他行李的髒污。所幸回台後這些養樂多都安然無恙。

但我沒注意到養樂多的保存期限都很短，等我想起來還要買台灣的養樂多時，這些日本養樂多都過期啦！不過秉持著食物的保存期限都是一種最保守的估計原則，我就賭這些養樂多還沒變質，隨即趕忙去超商買好台灣的養樂多，發現每家超商都有賣紅藍兩款，可惜台灣的另外兩款都買不到。

以下照片是在全聯拍的，一次要買十罐。

日本的紅藍養樂多售價一樣，但是台灣是藍色的養樂多比較貴一點點。

我把蒐集到的這六款養樂多整理如下：

簡單來說：

不管台灣日本，紅色就是傳統味道的養樂多，我個人覺得最好喝(愛甜吧我)

藍色的有減糖，日本減的比台灣多，感覺上日本的比台灣的更酸一點。是的，減糖後帶給口腔的感覺並不是比較不甜，而是變酸。

金色的味道比較難以形容，是養樂多的味道沒錯，但是有一種說不出來的變化，很難描述，好像各種味道都淡了一點點。

至於日本最火紅最熱門的養樂多1000，覺得喝起來和金色的很像。一個很直觀的感覺就是沒有紅色養樂多那麼甜。

最後，我覺得養樂多這東西是喝爽的，我個人不是拿來喝健康的，所以好喝最重要的前提下，我覺得還是傳統的紅色養樂最值得。

這次的開箱也有拍成影片：

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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