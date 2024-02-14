2024沖繩度假自由行行前準備 景點美食購物好康資訊小整理

沖繩作為日本人氣的觀光度假勝地，不僅擁有美麗的海島風光不說，其獨特的歷史文化和生活氛圍讓它在台灣一樣也非常有人氣。而且，沖繩距離台灣很近，自台北直飛沖繩本島不需一個半小時就可以抵達，因此也成了不少朋友前往海外購物加度假的好去處。疫情前疫情後也好，沖繩都在不斷蛻變中，而我們這次就來簡單彙整一些沖繩當地關於度假旅宿、景點美食、購物採買等方面的一些新或是推薦掌握的資訊，給目前正在規劃前往的你參考。

度假住宿推薦 住在世界遺產旁

出國旅行，住宿常常也是影響旅遊品質的重要一環，而既然到沖繩度假，相信不少朋友都會想要徹底享受沖繩美好的自然與海景。在沖繩的世界自然遺產——北部原始叢林「山原（やんばる）」的入口一帶座落了一間舒適豪華的度假飯店「沖繩東方酒店渡假村與水療中心」，不僅坐擁海藍與森綠的自然美景，更有夢幻的露天泳池、便利多樣的備品和優質的住宿服務。

近年飯店內的客房分批次大規模翻新中，而2023年12月才又有一批新的客房登場，目前預計到2024年春天，全館288間客房將全數翻新完畢，包含了最多可以入住5人的大型客房亦登場。飯店大廳有舒適的Lounge空間不說，大廳旁還有特別的備品空間，提供東方飯店嚴選開發的多種品項，讓入住旅客按需自由取用，以響應環保。

名為「度假村與水療中心」，飯店內配備了視野極佳的露天泳池、寬敞的室內泳池，還有以天然木材打造的木樽桑拿、露天泡泡浴池等，既有能舒緩旅程疲憊的水療設施，也有大人小孩都能同樂的戲水設施。不僅如此，飯店還提供晨間空中瑜伽的體驗服務，報名的話就可以在飯店內的小亭子下，跟著專業的老師一起瑜伽伸展，讓療癒感和新鮮感再加倍。

值得一提的是，從那霸機場到沖繩東方酒店渡假村與水療中心有免費的接駁巴士，且目前正舉辦搭乘大眾交通前往飯店可獲贈2000日圓的商品券的特惠活動，而這2000日圓的商品券可以在飯店內的伴手禮賣場中使用。友情提醒，飯店內的伴手禮賣場也是很大且商品種類很多喔！

沖繩東方酒店渡假村與水療中心（オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ）

地址：沖縄県名護市喜瀬1490-1

Check In / Check Out：15:00～ / ～11:00

美食推薦 沖繩老宅咖啡與必吃冰淇淋

喜歡老屋咖啡的人，到了沖繩自然也會想要找頗有人文氣息的老屋咖啡，而位於沖繩南部系滿市的「茶處 真壁喜納（茶処 真壁ちなー）」就是這麼一家老屋咖啡。石垣矮牆、九重葛、風獅爺，這件老民宅自當年當地激戰中倖存，可是沖繩歷史的見證者之一。如今在這被整修恢復的老宅中，能嚐到以沖繩名物豬肉排骨麵為首的在地料理，還包括許多甜點刨冰等。店內的擺設有質感且復古，店內亦販售有一些小工藝品，用餐之餘逛逛也很有趣。

茶處 真壁喜納（茶処 真壁ちなー）

地址：沖縄県糸満市真壁223

營業時間：11:00～16:00

公休日：週日、週一

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（圖片來源：官方網站）

來到沖繩，當然必吃Blue Sea冰淇淋，而我們最推薦的是海鹽金楚糕口味啦！香濃的香草冰淇淋裡加入沖繩經典點心「海鹽金楚糕」，據說這也是Blue Sea的主打口味喔。在那霸的國際通上能見到幾家門市，而地標唐吉訶德的對面也就有一家，採購完正好可以去吃上一支。

沖繩Blue Sea國際通店

地址：沖縄県那覇市牧志1丁目2番32号

營業時間：10:00～22:30

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觀光推薦 遇見海邊的大象

說起沖繩的明信片風景，相信不少朋友會想到海邊有個很像是大象形狀的斷崖景色——那就是萬座毛，是沖繩很有特色的海岸風景之一。在珊瑚礁隆起的海岬斷崖上，有一片寬廣的平原，琉球國王以「一萬人齊座於此也沒問題」來形容其的寬敞，因此命名為「萬座毛」。原本萬座毛是個免費的自然景點，不過在疫情期間的2020年10月開始，轉變為需要收費進入的景點。在景點入口有一座兩層的休息購物設施，裡面販售了各式各樣的沖繩特產，值得觀光後逛逛。

萬座毛（万座毛）

地址：沖縄県国頭郡恩納村恩納字恩納

營業時間：8:00～19:00

門票：100円

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買伴手禮

國際通上的Calbee+一直以來都是許多人的必逛店鋪，在這裏可以買到Calbee旗下的多種產品，包括經典款的沙拉口味的長頸鹿薯條、薯條三兄弟等零食伴手禮，還有很多可愛的周邊商品。不過其中最為大家津津樂道的，是現場炸的Calbee特色薯條，特別是沖繩限定的紫薯口味薯條，外酥內軟且甜度適中，特別續嘴！

在Calbee+沖繩國際通店中，有只有在那裡才能買到的沖繩限定版零食「海薯 青海苔鹽口味（海ポテ 青のり塩味）」及「美薯 黑糖口味（ちゅらポテ 黒糖味）」。由於是在別的地方或是機場都買不到的限定版零食，所以若拜訪國際通Calbee+，可別忘了把它們帶回家。

值得一提的是，如果買滿4000日圓或是8000日圓，還可以獲得店鋪原創的購物包包喔！

如果2024在沖繩旅行買伴手禮的話，蠻推薦到Calbee+沖繩國際通店逛逛的。

※ 店內的一部分限定商品，會依季節變更、斷貨而中止販售。

Calbee+沖繩國際通店（カルビープラス沖縄国際通り店）

地址：沖縄県那覇市牧志3丁目2-2

營業時間：

一般販售 10:00～21:00

飲食販售 10:00～20:30

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PARCO CITY是沖繩經典的大型商業購物設施，裡面匯集了足以逛上一整天的各色品牌，且大眾交通前往也十分方便，在疫情後成為非常受海外遊客歡迎的購物地。而館內的各色品牌中，當然少不了日本知名平價眼鏡品牌JINS，旗下眼鏡商品的高CP值，無論是買來自用還是送人都不錯。

JINS旗下的鏡架造型多樣，包括永不退流行的經典系列、只有5.7g輕巧如空氣的Airframe系列等，還常常與其他品牌或設計師合作，聯名推出其他特別的款式。種類之多，絕對不怕找不到適合自己或對方造型的鏡架。

JINS旗下的人氣鏡片之一，當屬會因紫外線變化調整的「調光變色鏡片」，近期還新上市了進階版——會因紫外線及可視光線變化調整的「可視光線調光鏡片」，都是在沖繩當地且帶回台灣也很好用的。即日起到2024年8月，JINS有推出期間限定的優惠券，可搭配免稅優惠服務一併使用，若有意前往購買別忘了先拿好。

JINS 浦添PARCO City店（JINS 浦添パルコシティ店）

地址：沖縄県浦添市西城3丁目1-1 3階

營業時間：10:00～22:00

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在規劃沖繩自由行前，可以先了解沖繩當地的一些氣候及現況，能讓你在規劃行程時更加有方向。相比日本其他大城市，沖繩除了那霸以外的地方，大眾交通其實並不那麼方便，因此許多人會選擇以租車自駕的方式來移動。在沖繩駕駛與日本其他地方一樣是右駕，若你來自像台灣這樣的左駕國家地區，可能就需要適應一下。

至於沖繩的氣候，冬天比較多雨且風強，相比之下在冬天雨季到來前的5月到秋天會是比較適合前往觀光的季節。當然，如果喜歡避開旅遊旺季的話，選擇冬天前往也是OK的。JAPANKURU之前就有和大家分享過沖繩冬天的三天兩夜自駕旅，有興趣可以參考看看。更多關於沖繩名景點及美食，可以參考我們以前整理的沖繩旅遊攻略。

鄰近台灣的沖繩，一直以來也非常受到台灣的大家的歡迎，文化藝術交流上也不少，總是會給來自台灣的你我比較多的親切感。美麗的海島風光、被納為世界遺產的山林、全然不同於日本本島的歷史人文風情、新鮮且豐富的美味料理等，都是專屬於沖繩的魅力，等待著你我去體驗探索。找個假日，到沖繩是度度假吧。

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