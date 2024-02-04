新手攻略！ 2024好想去「富士山登山」要準備什麼？

富士山@=簡介

富士山日本最高峰，也是活火山之一，海拔3776公尺，也是許多人海外健行的第一座山，

富士山步道上有完整山屋、飲食設施，方便且安全

每年的7月上旬至9月上旬是富士山登山也是一年之中開山的季節，其他月份因積雪的關係有限制入山

富士山是一座活火山，歷史上曾於1707年發生過大規模噴發，不過目前也趨於穩定

這特殊的地形在台灣見不到，也讓台灣的人們對富士山登山有更多的嚮往

圖片來源：橘子貓TTtrips

富士山登山行前準備

1.決定你要走什麼路線

富士山登山道有四條主要的路線：吉田線、須走線、富士宮線、御殿場線

每條登山路線的難易度與所需時間不同，可以根據自身體力去做選擇

最受歡迎：吉田線

所需時間大約需要6至7小時的上山時間，再加上3至4小時下山時間，整個行程大約需要9至11小時

第二受歡迎：富士宮線

行程建議:安排兩天一夜的行程，不要單攻

可以參考以下富士山登山路線地圖

2.行前訓練體能

許多人問起，對於缺乏登山經驗的人來說，爬富士山難度高嗎？自己可以爬嗎？

新手爬富士山需先做1-2個月的體能訓練，如跑步、游泳、重訓等，以應對高海拔挑戰。選擇合適的山屋位置和路線，以避免過度疲勞。但設施完善步道安全，需要注意的有三個保暖與高山症，以及天氣的變化，如果擔心也可以考慮參加富士山登山團

3.去富士山的交通

大眾運輸：日本大眾運輸方便，只是因為地點比較偏遠，可能會需要多轉車

自駕：需注意富士山登山季節，會有車輛管制，是不能直接開到登山口

包車：如果有一群朋友，也推薦包車，省去麻煩

登山團：富士山登山團，包吃、住、交通還有嚮導，推薦給懶人或是一群親朋好友

https://transportsummary.blogspot.com/2016/05/mt-fuji.html

4.富士山登山裝備要準備什麼？

建議可以參考

富士山登山租借裝備網站

裡面有富士山登山裝備套餐，最基本的都可以在這裡租借，登山口或新宿都可以自取

5.富士山登山山屋預定

每一間山屋的開放預約時間與方式都不同，有可以線上預約，也有只能打電話，可以確認你要走哪條路線，列出所有可以住的山屋之後，在他開放預約的時間進去搶。

山屋預訂方式點此

6.富士山登山費用要準備多少？

1富士山入山費 1,000日幣

2交通費8,000以上日幣

3山屋費7,000至12,000日幣

4山上食物費用 500-1000日幣

5山上紀念品費用 500至5000日幣

6山上廁所費用100至300日幣。

7保險費用1,000至3,000日幣

除了以上列出的項目外，還可能需要支付其他費用，例如租借登山裝備、器材、登頂證書等。

7.如果想要自己爬需要注意什麼？

如果您有足夠的登山經驗，且在交通上也做足了功課，也能夠自行預約山屋，裝備也非常完整，那您可以考慮自己爬，搭乘大眾運輸請記得注意時間上的分配，以免錯過了班車。

如果你覺得麻煩

推薦參加富士山登山團

提供了嚮導、交通、山屋等完整行程

在尋找富士山登山團的時候除了考慮費用，也需考慮到嚮導的語言，交通的接送地點，嚮導與團員的比重配置，避免參加很大的登山團，卻無法用中文溝通或是人數過多而烙單

8.富士山登山完下山後可以去哪

建議可以到河口湖泡湯，舒緩疲憊的身心，順便逛逛河口湖，遠遠的欣賞富士山

畫重點

若只想舒服搭車睡覺，頭腦放空、擔心山屋、路線、安全、交通等問題，推薦預約橘子貓富士山登山團前往，小團包團，專車接送，可大大減輕腦袋負擔(尤其是一群親朋好友，特別方便)。回程有時間的話，還可以去河口湖泡湯呢！

圖片來源：橘子貓TTtrips

google搜尋『橘子貓富士山登山團』

延伸閱讀：給初⼼者的「富⼠⼭登山」全攻略 | ⽇期、路線、⾏程安排、交通、費⽤

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