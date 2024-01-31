療癒系瑪莉歐居家服又來了！SUPER MARIO×GELATO PIQUE 2024年再次合作

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

GELATO PIQUE是日本知名的居家服飾品牌，今年第四次與超級瑪利歐兄弟聯名，又推出了一系列可愛又好穿的居家服系列商品囉！一起來看看有哪些新品，讓可愛的瑪利歐兄弟陪你度過今年寒冷的冬天吧～

SUPER MARIO×GELATO PIQUE 全新家居服新上市

Baby Maco開襟衫

黑白兩色且男女通用的開襟衫，白色是馬力歐逃出水管的模樣，黑色則是酷酷的庫巴。開襟衫是以孩子們為出發點，特別選用柔軟純淨的針織品製成，因此觸感非常柔軟舒適。

Baby Maco開襟衫 ベビモコジャガードショールカーディガン

價格：12,980日圓

Baby Maco印花開襟衫&長褲

Baby Maco系列還有推出一款全套的居家服，印花開襟衫與長褲上頭印有大大的馬利歐、耀熙、磚塊、問號、炸彈等元素，

白色款以彩色元素設計、黑色款以白色元素設計，模樣活潑又討喜！材質同樣使用的是親膚柔軟的針織品，好摸又好穿～

Baby Maco印花開襟衫、長褲 ベビモコアソートジャガードカーディガン、ベビモコアソートジャガードロングパンツ

價格：開襟衫11,990日圓、長褲8,800日圓

除了居家服外還有推出一系列居家好物，像是有馬力歐與庫巴造型的兩款Baby Maco室內拖，柔軟的材質踩出去的每一步都令人感到舒服療癒。蘑菇、星星、飛彈與幽靈四款造型的髮夾，讓你在家也能可可愛愛～

Baby Maco室內拖ベビモコこうらルームシューズ

價格：5,940日圓

造型髮夾 ベビモコアソート前髪クリップ

價格：2,970日圓

Baby Maco印花毛毯

和Baby Maco印花系列相同圖案的毛毯，尺寸為80×130公分，冷冷的天窩在沙發耍廢時最適合蓋著取暖！

Baby Maco印花毛毯 ベビモコアソートジャガードブランケット

價格：9,900日圓

瑪利歐床包組

睡覺時再躺進瑪利歐床包裏面吧！床包三件組含有羽絨被套、床單與枕頭套，兩款都是以白色為底色，一款印著磚塊、蘑菇、星星和金幣，另一款則是滿滿的幽靈圖案。簡約的設計即使是大人也能不害羞的使用！

瑪利歐床包組 アソート柄3点セット（シングル）

價格：15,950日圓

更多商品請看官網：https://gelatopique.com/Page/feature/240119_MARIO/

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