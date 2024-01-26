訪日旅客的日本人氣公園排行榜大公開！奈良公園奪冠
【旅奇傳媒/日本部報導】經營日本最大 INBOUND 綜合媒體「訪日報告」和口碑調查的 mov 株式會社，根據集團於今年初1月2日至15日在 Google map 上全日本450處公園的評論調查，發表了「訪日外國旅客的人氣公園榜」。
〜訪日外客公園排行榜前十名如下〜
第1名：奈良公園（奈良縣）
第2名：地獄谷野猿公苑（長野縣）
第3名：嵐山 竹林小徑（京都府）
第4名：大石公園（山梨縣河口湖）
第5名：大濠公園（福岡縣）
第6名：上野恩賜公園（東京都）
第7名：代々木公園（東京都）
第8名：栗林公園（香川縣）
第9名：平和記念公園（廣島縣）
第10名：海洋博公園（國營沖繩記念公園）
以4.5高評價奪冠的奈良公園，可見如下「可以近距離接近鹿群、還能觀光很充實。」「孩子們對於餵鹿吃東西感到非常開心。」等等好評。
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