橫濱購物之三井OUTLET PARK橫濱港灣 UNIQLO PARK就在旁邊

位於橫濱市中心與八景島休閒區之間，三井OUTLET PARK橫濱港灣從橫濱市區搭乘電車前往大概30分鐘，一度在2019年關閉，在2020年整修後全新開幕，不僅規模更大樓數更高，更添了海港專屬的休閒時尚風格。OUTLET裡面囊括了近170家品牌店鋪和美食餐廳，包括了日本國內外的經典品牌及一些新人氣品牌，對於許多日本居民來說，亦是假日休閒逛街散步的好地方。

若你正打算趁著到日本旅遊時去OUTLET血拼一番，享受日圓貶值及免稅帶來的「優惠」，就和我們一起到三井OUTLET PARK橫濱港灣走一趟，看看有什麼好逛好看的吧。

三井OUTLET PARK橫濱港灣（三井アウトラットパーク 橫浜ベイサイド）

地址：神奈川県横浜市金沢区白帆5-2

營業時間：

購物及顧客服務 10:00～20:00

餐廳 11:00〜21:00

美食街 10:30～21:00

大眾交通：Seaside Line 鳥濱站，步行5分鐘；橫濱站轉乘直達公車（僅限假日運行）。

官方網站

推薦1 BEAMS OUTLET

各位喜歡日本雜誌《Popeye》的City Boy和City Girl，到日本OUTLET時怎麼能不到BEAMS去走一趟呢。這已經是日本City Pop時尚的代表選物品牌，BEAMS獨特的風格在中華圈內亦十分受歡迎。以休閒簡約為主，帶有些街頭風的帥氣，又不會太誇張，BEAMS不僅提供可以日常穿搭的服飾配件，亦擴展到商務及運動等不一樣的領域，當然也包括童裝。如果就喜歡日式休閒的穿搭，走一趟BEAMS總是不會錯的。

推薦2 NERGY

近年來在各國掀起的運動休閒時尚，想必你多少也有感受到了，特別是年輕世代之中。NERGY就是隨著運動風起誕生的時尚品牌，希望能將運動風與日常穿搭結合，提供更多日常穿搭選擇。NERGY旗下的商品以女性服飾居多，從運動內衣、運動緊身褲、連帽T到羽絨外套都有，且配色和設計都蠻柔和可愛的。與此同時，他們也有與一些設計師合作推出聯名商品，為運動時尚創造更多可能性。對於本身喜歡穿的美美地運動的朋友來說，到橫濱逛OUTLET時趁機入手是比較聰明的選擇，畢竟OUTLET門市裡面會有一些限定的優惠商品，而它們通常會被展示在最顯眼的地方。（笑）

推薦3 COOK&DINE HAYAMA

日本的職人工藝為全球津津樂道，其中包括了在一些日常生活用具上的製作，像是廚具、鐵器或是木工雜貨等，有名的像是來自燕三條的鐵器、富山高岡的鑄銅器等，而這些都是不少人到日本時喜歡採購的品項。若你本身就蠻喜歡這樣的日本雜貨，那麼到三井OUTLET PARK橫濱港灣時，可千萬要到COOK&DINE HAYAMA看看。這是一個來自神奈川葉山的鑄鐵鍋品牌，店內的商品當然以旗下原創的鑄鐵鍋為主，還包括了許多其他的各色鐵茶壺等廚具、木製的料理雜貨及特色調味料等，是對日常家居生活及料理有興趣的朋友不容錯過的門市。

同場加映 UNIQLO PARK優衣庫公園

之前開幕時話題性十足的UNIQLO PARK，就位於三井OUTLET PARK橫濱港灣的旁邊。由設計師佐藤可士和的企劃和建築師藤本壯亮的設計監修，其傍著港灣的白色階梯形建築十分有特色，加上彩色的LOGO，更顯得童趣十足。店舖內不僅能找到更全面多樣的UNIQLO商品，也包括了姐妹品牌GU的部分，且館內還有適合小朋友的遊樂場及攀岩場，特別適合帶著小朋友一起去購物玩樂。

推薦1 adidas factory outlet

逛OUTLET，當然少不了搭配免稅或匯差等方式以更優惠的價格入手一些國際大牌的商品，特別是各大運動品牌。三井OUTLET PARK橫濱港灣中的adidas factory outlet門市很大一家，所擁有的商品種類和數量也不少，包括運動休閒服飾、運動鞋配件等很適合喜歡adiddas的朋友前往。

推薦2 New Balance Factory Store

你曾經想要擁有一雙復古的New Balance的運動鞋嗎？既然到三井OUTLET PARK橫濱港灣，倒是可以把握機會能不能找到你想要的。當然，即便原本沒有對New Balance的運動鞋有所憧憬，單純只是想找適合運動時穿的鞋子或衣物，進去看看也不會錯囉。

推薦3 On

擁有自家專利技術，主打宛若在雲上奔跑的輕巧感，來自瑞士的慢跑鞋品牌On自2010年創辦至今，已收到國際上許多馬拉松選手和慢跑愛好者的歡迎。旗下的Cloud 5產品線可說是經典款式，也是適合慢跑入門者的推薦鞋款。再加上在東京旅行，非常需要一雙好行走的鞋子，若當場入手一雙On，或許也能讓你接下來的行程能如步「輕」雲。

延伸閱讀：東京BEAMS買衣服 從美式休閒開始的時尚生活選物店（含優惠券）

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