飽覽島嶼風情！日本最北端「稚內、利尻島、禮文島」推健行單車遊

在稚內絕景之一的「白色小路」上健行，可欣賞到57座風車並列的宗谷岬美景。 圖：稚內市／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本最北端的「稚內、利尻島、禮文島」位於北海道的北宗谷地區，坐落於利尻禮文佐呂別國家公園內，當地觀光業者在新冠疫情緩和下來後，又適逢利尻禮文佐呂別國家公園今年歡慶50周年，日前由稚內市長、禮文町長、利尻町長、利尻富士町長率隊於疫情後首度訪台舉辦觀光說明會並送上觀光情報。

▲(前排左起)稚內地區日本台灣親善協會長中場直見、禮文町長小野徹、稚內市長工藤廣、利尻町長上遠野浩志、利尻富士町長田村祥三。 圖：蔡雅雯／攝影

在交通上，從東京和札幌都有飛機直飛稚內機場，從稚內到利尻島、禮文島的渡輪航程則都不到2小時。推薦可使用日本國內線轉機前往稚內、利尻島、禮文島。若想在一天內遊覽利尻島和禮文島，兩島之間也有往返渡輪，單程需時 45 分鐘。或者可從札幌搭乘JR北海道的電車先到稚內、再轉搭渡輪前往。

▲稚內市必去日本本土最北端的「宗谷岬」。 圖：稚內市／提供

稚內市觀光名所首推日本本土最北端的「宗谷岬」。佇立在北緯45度31分22秒的宗谷岬最前端的「日本最北端地碑」，是最佳打卡拍照地點。步行在稚內絕景之一的「白色小路」，沿途則可觀賞到57座風車並列的宗谷岬Windfarm，天氣好時更能眺望樺太（庫頁島）島影及利尻富士山。

▲禮文島夏日健行可欣賞繽紛多彩的植物。 圖：禮文島／提供

禮文島有七條健行路線，沿著海岬巡迴步道可飽覽島嶼風情。利尻島的「沼浦觀景台」又稱「白色戀人之丘」，是與甜點公司合作誕生的新景點，能將利尻富士、奧塔托馬里沼澤、沼浦海岸，以及日本海對岸的北海道本土盡收眼簾。也推薦來一趟利尻島環島單車之旅，全程共61.2公里，約需6至7小時，途經利尻機場直線道路、在神駒海岸公園享受現剝海膽之樂、在仙法志御崎公園體驗餵食海豹之趣、OTATOMARI沼、白色戀人之丘(沼浦展望台)、姬沼、灣內大橋等，非常精采。

▲推薦利尻島環島單車之旅，全程共61.2公里，美景不斷。 圖：利尻島／提供

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