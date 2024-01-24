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GODIVA x 動物森友會 聯名巧克力甜蜜登場～還有超豪華禮盒組？！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

還記得日本GODIVA去年推出與動物森友會聯名的巧克力嗎？可愛的模樣首次推出就引發許多話題討論，並獲得超強的買氣～而今年也不例外！GODIVA又再度推出動森聯名款的造型巧克力囉，一起來看看吧！

GODIVA x 動物森友會 聯名巧克力甜蜜開賣中

6入巧克力禮盒 1,944日圓

在6入的禮盒裡有3款人氣NPC角色「西施惠」、「狸克」與「粒狸與豆狸」，萌萌的表情讓人捨不得吃下去～

另外三款則是以白巧克力做成的「狸克葉子」、「梨子」與呼應情人節的「粉色愛心」，愛心上還有可愛的緞帶象徵滿滿的心意。

6入巧克力+收納包組 3,630日圓

單純送巧克力稍顯不足的話，那就選擇6入巧克力+收納包組吧！淡黃色小巧的收納包，上頭印滿滿滿的動物森友會角色與水果，小小的圖案非常吸睛可愛，保證女友收到會更加喜歡！

9入巧克力禮盒 3,240日圓

9入禮盒除了原本6入組的巧克力外，NPC角色多了「純純貓咪」、「牛奶糖狗狗」與「小倉鼠蘋果」，口味分別是柑橘巧克力、牛奶焦糖巧克力與牛奶蘋果巧克力，喜歡GODIVA巧克力的話買9入組就對了，可以一次品嘗到多種風味，滿足視覺與味蕾～

豪華禮盒組 4,320日圓

最後的豪華禮盒組，除了有基本款的6入巧克力外，還附上動物森友會包裝的沖泡巧克力與造型馬克杯，沖泡巧克力有黑巧克力與牛奶巧克力兩種口味，馬克杯有夢幻的馬卡龍粉、綠、藍三種選擇！

GODIVA café 期間限定動物森友會巧克力熱飲

如果對蒐集馬克杯沒興趣的話，也可以到日本GODIVA直營咖啡廳「GODIVA café」品嚐，咖啡廳也有同步推出期間限定的動物森友會巧克力熱飲（770日圓），並以這三款馬克杯盛裝，到GODIVA café也能感受被動物森友會包圍的療癒下午茶時光！

最後購買任一款商品都會附上動森造型貼紙，以及手機桌布下載，若剛好在日本旅遊，不妨購買聯名巧克力體驗看看吧~

販售時間：即日起～2月15日

販售地點：日本全國GODIVA門市、GODIVA café、GODIVA官網等

https://www.godiva.co.jp/doubutsunomori/

窩日本推薦閱讀：東京銀座寶格麗Bulgari Ginza Bar–五星級貴婦下午茶體驗心得與預約方法分享　

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