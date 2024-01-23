日本四國單車遍路 讓「東方朝聖之路」既省力、好玩又深度！

日本的「四國遍路」有「東方朝聖之路」稱號，是日本人修心養性鍾愛的旅途，傳統上是一步一腳印，但現在將有機會用騎單車的方式完成，走路太費力、開車省力但又太走馬看花，就讓我們來看看「四國單車遍路」既省力、又深入有趣的旅遊魅力吧！

「四國遍路」是追尋著弘法大師的修行地，徒步旅行者也洗滌自我的心靈。圖片來源｜雄獅旅遊

什麼是四國遍路？

「四國遍路」是串聯88間與日本最知名的佛法大師–弘法大師（空海）有淵源的寺廟，長達近1400公里的路線，橫跨四國四縣（香川縣、愛媛縣、高知縣、德島縣），擁有1200多年歷史，追尋著弘法大師的修行地，徒步旅行者也洗滌自我的心靈，成為現代人生活中一個休息澄淨的方法。

雄獅旅遊全新企劃「四國單車遍路」之旅，將帶領旅客用騎單車方式走訪寺廟。圖片來源｜雄獅旅遊

新型態旅遊：四國單車遍路

雄獅旅遊專注於海外單車之旅，今年全新企劃「騎趣日本⓪四國遍路自行車朝聖六日騎跡⓪第一彈：涅槃的道場」，預計分4階段推出「四國單車遍路」之旅：「香川縣 涅槃的道場」、「德島縣 發心的道場」、「高知縣 修行的道場」、「愛媛縣 菩提的道場」，首波「香川縣 涅槃的道場」將帶領旅客用騎單車方式，走訪20多間寺廟，並結合深度導覽、知名景點遊程。

雄獅旅遊將安排領騎人員，與騎行日保母車隨行，為旅客安全把關、為旅途勞頓提供補給。圖片來源｜雄獅旅遊

不費力、賞景紓壓的悠遊之旅

領騎、保母車隨行 兼顧安全性

負責企劃、實際考察體驗過的雄獅旅遊主題旅遊部資深副理汪育和表示，「四國遍路」以徒步完成太過費力，以汽車旅遊則無法深入，以騎乘單車完成，是五感體驗的旅行，騎乘過程中可收納更多的風景，不管是對單車有興趣，或對宗教體驗有興趣，或想要不一樣的深度日本之旅的人，都非常適合，同時採用電輔車，每日騎行約30公里，難易度屬於休閒等級，即使不是單車族，也能以賞景、體驗自然、舒解壓力為主悠遊。

同時，雄獅旅遊將安排領騎人員，與騎行日保母車隨行並含騎行補給品，為旅客安全把關、為旅途勞頓提供補給。

特別安排出釋迦寺奧的阿宇觀體驗（吐吶運息之法，入定前的調節身心修練）。圖片來源｜雄獅旅遊

專業日本遍路導遊解說

參訪寺廟有趣深入

「參訪寺廟過程也十分有趣。」汪育和指出，各家寺廟都有其特色，行程中安排專業日本遍路導遊解說，告訴大家寺廟的故事，同時也特別安排出釋迦寺奧的阿宇觀體驗（吐吶運息之法，入定前的調節身心修練），入住善通寺，深入體驗寺廟生活。

參訪靈場包括與弘法大師有淵源的寺廟。圖片來源｜雄獅旅遊

參訪靈場包括弘法大師誕生之地–善通寺，與和歌山金剛峰寺、京都府東寺並稱為弘法大師三大靈場；四國最古老的聖地之一–番曼荼羅寺；弘法大師傳說之一的「捨身之嶽」緣起之地–出釋迦寺；四國八十八箇所海拔最高之靈場–雲邊寺；又稱兔子廟的甲山寺等。

四國版天空之鏡、「日本夕陽百選」的父母之濱。圖片來源｜雄獅旅遊

在丸龜安排團扇DIY體驗。圖片來源｜雄獅旅遊

四國版天空之鏡一併遊訪

DIY個人專屬團扇

除了參訪靈場，也安排知名景點參觀、特殊體驗，例如四國版天空之鏡、「日本夕陽百選」的父母之濱，有全日本看日落最美地方的美譽；搭乘雲邊寺纜車，為全日本最大的纜車；高達90%的扇子都是在丸龜出產，在丸龜安排團扇DIY體驗，親手製作自己專屬的團扇。

收集各個寺廟的御朱印的納經帳。圖片來源｜雄獅旅遊

走四國遍路的旅人，通常都會準備納經帳，收集各個寺廟的御朱印，參加此行程旅客將獲贈納經帳一本。

雄獅旅遊的「四國遍路自行車朝聖」首波的「香川 涅槃的道場」六日之旅預計今年上半年推出，汪育和表示，第二彈的四國遍路單車行程計畫今年下半年推出。另外，針對單車迷所期待、每兩年舉行一次的島波海道賽事，今年10月雄獅旅遊也將推出島波海道賽事單車之旅，歡迎單車愛好族群共襄盛舉、一起到日本挑戰！

「騎趣日本⓪四國遍路自行車朝聖六日騎跡⓪第一彈：涅槃的道場」

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300502