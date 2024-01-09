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輕鬆暢遊關西！使用京阪電車1日券、2日券 便利又划算

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京阪電車推出優惠車票，省去海外遊客研究交通路線與購票時間的煩惱。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
京阪電車推出優惠車票，省去海外遊客研究交通路線與購票時間的煩惱。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】關西地方是國人訪日的熱門首選之一，而串聯京都大阪、滋賀三縣的京阪電車，則是前往當地觀光的最佳交通良伴。京阪電車沿線途經許多人氣景點，包括大阪城、祇園、伏見稻荷大社、平等院、清水寺、宇治等地，為了吸引更多海外遊客搭乘，京阪電車針對訪日外國客人推出多款優惠車票， 讓遊客節省研究交通路線與購票時間，玩得盡興又划算！

▌京阪電車特別觀光券

京阪電車特別針對訪日海外遊客推出的「京都、大阪觀光 一日券／二日券」，可在使用期間內任意上下車，其中二日券可不需連續使用，在行程的安排上更為彈性。此外，購買此款特別觀光券不僅能大幅節省車資，隨券還附有多項景點設施的優惠券或是在指定設施可領取紀念品等。事先於國內購票，價格相較在日本當地購買還更為划算。為了迎接即將來臨的新年假期，京阪電車也於台北捷運的忠孝復興站及市政府站內設置燈箱廣告，期待吸引出遊的民眾多多利用。

▲京阪電車於人潮眾多的忠孝復興及市政府站設置燈箱宣傳。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲京阪電車於人潮眾多的忠孝復興及市政府站設置燈箱宣傳。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

▌京都、大阪觀光 一日券／二日券

輕鬆暢遊關西！使用京阪電車1日券/2日券 便利又划算！【圖 / 旅奇傳媒】
輕鬆暢遊關西！使用京阪電車1日券/2日券 便利又划算！【圖 / 旅奇傳媒】

▌加價升級 Premium Car 服務

京阪電車另有設置 Premium Car，可搭配「京都、大阪觀光 一日券／二日券」一起使用。出遊人潮眾多時期，最擔心就是人擠人沒位置可以坐，因此推薦加價搭乘升等車廂，讓旅行更盡興。Premium Car 全車廂座位皆是指定席，座椅配置為一排 2+1，因此空間非常舒適，座椅的前後距離也更寬闊。車上還有免費 Wi-Fi、充電插座跟大型行李放置空間，非常適合海外旅客利用。只要在乘車前於特急列車的停車車站服務處或月台，就能即時購買，票價依區間不同，為400日圓或500日圓。若從大阪出發至出町柳站，或是相反的回程時，非常推薦升等，可大幅降低舟車勞頓的疲憊感。

▲京阪電車的 Premium Car 的斜躺式寬敞座椅皆附有插座等貼心設置。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲京阪電車的 Premium Car 的斜躺式寬敞座椅皆附有插座等貼心設置。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

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