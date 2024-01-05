日本現正流行「剪紙御朱印」 新年龍鳳限定款好吸睛

【旅奇傳媒/日本部報導】有人在收集日本神社的御朱印嗎？雖然這是一條很燒錢的不歸路，但看到美麗的御朱印總忍不住要給它打開錢包敗下去。

這幾年，日本各地的神社寺廟紛紛推出各種「剪紙御朱印」，儼然掀起流行風潮。據說最早是由位於埼玉縣熊谷市、有「埼玉除厄開運大師」之稱的龍泉寺所發起，由於造型特別、美麗細緻而大受歡迎。

龍泉寺的「剪紙御朱印」依季節不同設計也相異，迎接2024年特別推出初詣限定的剪紙御朱印2款，分別是象徵生肖年的「飛龍」款式，以紅金兩色雙龍呈現佛家慈悲心；另一款是「鳳凰」，來自中國傳說鳳凰出現代表好運將臨，限量2萬張，元旦開賣、賣完為止。

■ 如何前往龍泉寺：JR籠原站或秩父鐵道明戸站下車，搭計程車約5分鐘。（徒歩約20分鐘）

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