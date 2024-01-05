日本現正流行「剪紙御朱印」 新年龍鳳限定款好吸睛
【旅奇傳媒/日本部報導】有人在收集日本神社的御朱印嗎？雖然這是一條很燒錢的不歸路，但看到美麗的御朱印總忍不住要給它打開錢包敗下去。
這幾年，日本各地的神社寺廟紛紛推出各種「剪紙御朱印」，儼然掀起流行風潮。據說最早是由位於埼玉縣熊谷市、有「埼玉除厄開運大師」之稱的龍泉寺所發起，由於造型特別、美麗細緻而大受歡迎。
龍泉寺的「剪紙御朱印」依季節不同設計也相異，迎接2024年特別推出初詣限定的剪紙御朱印2款，分別是象徵生肖年的「飛龍」款式，以紅金兩色雙龍呈現佛家慈悲心；另一款是「鳳凰」，來自中國傳說鳳凰出現代表好運將臨，限量2萬張，元旦開賣、賣完為止。
■ 如何前往龍泉寺：JR籠原站或秩父鐵道明戸站下車，搭計程車約5分鐘。（徒歩約20分鐘）
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言