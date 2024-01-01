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迎接新年！福岡縣浮羽稲荷神社推出「三日限定款御朱印」

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福岡縣浮羽市的浮羽稻荷神社以連綿不斷的91座鳥居著稱，是近年必訪人氣景點。 圖：浮雨市筑後地區觀光協議會 / 提供
福岡縣浮羽市的浮羽稻荷神社以連綿不斷的91座鳥居著稱，是近年必訪人氣景點。 圖：浮雨市筑後地區觀光協議會 / 提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】今年即將完結，迎接新年，日本人習慣在元旦前往神社拜拜進行「初詣」。也因此日本各地神社紛紛推出各種限量商品或活動，位於福岡縣浮羽市的浮羽稻荷神社將於1月1日至3日，推出3天限定銷售的特別設計款御朱印。一般版本的御朱印通常僅畫上鳥居和吉祥物；限定版的御朱印則擁有千本鳥居、明年龍年的生肖彩繪、和吉祥物圖案構成。購買御朱印，請到浮羽稻荷神社的社務所（僅開放3天），限量500張，現場書寫銷售。

浮羽稻荷神社以91座鳥居直線延綿的美景著稱，祭祀京都伏見稻荷大社、松尾大社及福岡太宰府天滿宮的三神，是一座擁有歷史淵源的神社。神社的拜殿建於較鳥居更高處，開放參拜。可祈求「生意興隆」、「五穀豐收」、「交通安全」、「健康」、「長命百歲」、「學業進步」等，相當靈驗。

▲來自浮羽稻荷神社華麗非凡的三日限定御朱印。 圖：浮雨市筑後地區觀光協議會 / 提供
▲來自浮羽稻荷神社華麗非凡的三日限定御朱印。 圖：浮雨市筑後地區觀光協議會 / 提供

◉ 三日限定御朱印哪裡買？

・地點：浮羽稲荷神社的社務所

・期間：2024年1月1日～3日

・開所時間：9:00～17:00

・費用：1,000日圓起

▲來自浮羽稻荷神社的一般款御朱印，也獨具特色。 圖：浮雨市筑後地區觀光協議會 / 提供
▲來自浮羽稻荷神社的一般款御朱印，也獨具特色。 圖：浮雨市筑後地區觀光協議會 / 提供

◉ 御朱印（一般款）

・費用：300日圓起

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稻荷神社 吉祥物 美景

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