2024黑部立山開山與合掌村點燈 日期、交通與景點資訊總整理

黑部立山？立山黑部？

在網際網路上搜索相關資訊時，您可能會遇到"黑部立山"和"立山黑部"這兩個名詞，其實它們指的是同一個地方，位於日本長野縣和富山縣的交界處，山脈的海拔超過3,000公尺。

這兩個名詞中的"黑部"和"立山"都是地名，唯一的差異在於它們描述了您進入山區的位置，如果您從"黑部"進入並從"立山"出來，我們就稱之為"黑部立山"，反之亦然。

黑部立山路線圖 黑部立山官網

黑部立山開山時間與氣候

由於地理和氣候的因素，黑部立山每年都會限制遊客進山的時間，通常從4月至11月。

以2024年為例，黑部立山的開山時間為2024年4月15日至11月30日。

在黑部立山的開山期間，您將有機會欣賞到不同的景觀：4月至6月可以欣賞壯觀的雪壁和雪景，7月至9月是郁郁蔥蔥的山林景色，而10月至11月您可以欣賞到山上滿山的楓紅。

無論您想從東京、大阪還是名古屋出發前往黑部立山，最常見的方式是搭乘JR列車，然後根據圖片上的指示換乘不同的交通工具。

黑部立山周邊景點推薦

如果您的日本旅行時間充裕，除了探訪黑部立山之外，周邊還有許多知名景點等待您的探索：

1. 合掌村

合掌村位於白川鄉，於1995年被列為世界遺產。合掌村在早期是日本最大的聚落之一，其特點在於房屋的屋頂呈現"人"字形狀，並且使用木材建造，屋頂覆蓋著茅草，而且全程未使用一根釘子，遠遠望去就像童話故事中的小木屋一樣浪漫。儘管合掌村一年四季都適合參觀，但冬季是最受歡迎的季節。除了有覆蓋白雪的特殊風景，每年還有一個獨特的"合掌村點燈"活動，千萬別錯過！

合掌村點燈的2024年日期如下：2024 1/14（日）、1/21（日）、1/28（日）、2/4（日）、2/12（一）、2/18（日）。

合掌村

2. 飛驒高山老街

飛驒高山老街被譽為"小京都"，因為它完整地保留了日式古街道的風情，並且還是動畫電影"你的名字"的靈感之源。在這條老街上漫遊時，除了可以欣賞到古老街道的迷人風景外，別忘了品嚐一下當地著名的飛驒牛壽司，這種壽司有四種不同的吃法，每天都有大排長龍的人潮，如果您造訪高山老街，千萬不要錯過這個美食！

飛驒高山

3. 輕井澤

輕井澤位於長野縣，相信許多人對這個地方並不陌生，因為它距離東京不遠，因此是許多遊客的避暑勝地。在夏季，輕井澤以涼爽的氣候而聞名；而在冬季，它則是一個受歡迎的滑雪勝地，相對於北海道，這裡的滑雪價格也較為親民。如果您計劃從東京前往黑部立山，不妨順道造訪一下輕井澤，您一定會喜歡上這個地方！

輕井澤

延伸閱讀：2024 東京出發！一定要知道的日本關東五天四夜自由行｜行程安排、交通、景點、住宿、日本文化

想知道更多台灣私房景點，請上「橘子貓 TTtrips」官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」