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日本Mister Donut「2024寶可夢福袋」來囉！月曆、浴巾、環保袋，還加碼換50個甜甜圈

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 /窩日本】

每到年末、新年初時，日本各大品牌都會紛紛推出超值福袋來吸引大家試手氣！日本Mister Donut近日宣布，將在聖誕節隔天26號開始販售三款限量福袋！並繼續和寶可夢合作，一起來看看有哪些可愛商品吧~

Mister Donut「Misdo福袋2024」可愛登場

福袋以手遊「Pokémon Sleep」的睡覺寶可夢精靈們為主題，並以「皮卡丘、卡比獸、呆火鱷、黏黏寶與沼王」為主角，價格分別為2,400日圓、3,600日圓、5,900日圓的三款福袋。

「Misdo福袋2024」2,400日圓福袋

甜甜圈兌換卡：1張，20個甜甜圈、環保袋、2024月曆、記事本、小包包

「Misdo福袋2024」3,600日圓福袋

甜甜圈兌換卡：1張，30個甜甜圈、手帳、環保袋、2024年曆、記事本、小包包、拉鍊袋

「Misdo福袋2024」5,900日圓福袋

甜甜圈兌換卡：1張，50個甜甜圈、浴巾、手帳、拉鍊袋、環保袋、2024年曆、記事本、小袋

與過去相同，不同價格的福袋分別附贈20、30、50張甜甜圈的兌換券，一張能兌換187日圓以下的甜甜圈，且登入Mister Donut的APP並輸入甜甜圈交換券資訊，就能使用手機兌換，還能與親友們共享，非常便利。

繽紛的浴巾尺寸高約650毫米、寬1,200毫米，洗完澡使用療癒又可愛。

小包包尺寸高約120毫米、寬180毫米，是外出時收納小物的最佳幫手～

環保袋可以手提和肩背，尺寸高約380毫米、寬330，外出購物時保證讓你成為全場焦點！

這麼多可愛的商品，推薦直接搶購5,900日圓的福袋，就能通通蒐集齊全帶回家囉

Mister Donut Misdo福袋 2024

2023年12月26日起至售完為止

日本Mister Donut店鋪（部分店舖除外）

https://www.misterdonut.jp/goods/fukubukuro2024/

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甜甜圈 Mister Donut 寶可夢

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