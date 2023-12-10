從名古屋玩到三重桑名！體驗和菓子製作、品嘗「全日本最大蛤」 兩天一夜深度旅遊

跟著 YUMEKO 於 2023-11-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 花乃舍、桑名市博物館、長島溫泉樂園。

三重桑名 深度旅遊兩天一夜

第 1 天

花乃舍 | 2 小時

這次的三重旅遊，來到當地的深入體驗。三重縣花乃舍的和菓子在當非常有名，當了第一批體驗當地和菓子製作。動手做和菓子的過程中，我更深入地了解了製作和菓子的技巧和藝術性，也體會到製作者的用心。共有四種和菓子造型能夠選擇。我選擇了兩個圖案來體驗。自己動手做的特別好吃。整體而言，這次的體驗不僅滿足了味蕾，更讓我對和菓子的製作有了全新的欣賞和理解。也期待未來的哪一天能夠盡快開放給觀光客也能夠體驗。詳情可以依照官方網站為主。

桑名市博物館 | 1 小時

參觀日本刀工坊是一次極具文化深度的體驗。進入工坊，感受到了日本刀匠們的匠心獨具，每一把刀背後都有悠久的歷史和細緻的製作過程。觀察到他們傳承的傳統技藝，讓我更加欣賞日本刀的精湛工藝。整個參觀讓我對刀匠的專業和對細節的極致追求有了更深層次的了解。

長島溫泉樂園 | 3 小時

「長島溫泉樂園渡假村」是三重縣桑名市的一大娛樂場所，而長島溫泉樂園是其中一個設施。除了有樂園外還有Jumbo海水泳池、溫泉設施及飯店等，不論大人小孩都能盡情玩耍的地方。日本屬一屬二的遊樂設施長島溫泉樂園，各種遊樂設施都很齊全，深受許多旅行者的喜愛。這次我和朋友還挑戰了樂園內的人氣商品設施白鯨，號稱日本最高最長的遊樂設施，坐一次實在很過癮呀！

除了雲霄飛車外，坐上這裡得摩天輪還能眺望整個遊樂園和海景。

名花之里 | 2 小時

在距離長島溫泉樂園渡假村車程15分鐘的路程就可以到達名花之里燈飾，在名花之里一開始賣點是花，因為時代開始轉變為晚上有燈飾。一開始做晚上的燈飾，燈飾都是冬天❄️後來開發なばなの里，現在不管是冬天和夏天都非常多人。名花之里燈海是全日本最大型的燈飾裝置，令名花之里成為一年四季都值得參觀的景點。這次來得時候遇到的金字塔得主題，到了夜晚廣場就會開始金字塔閃爍。絕對值回票價。

日の出 | 1 小時

晚上到了桑名市區的日ノ出吃晚餐，在桑名市是唯一合法捕撈蛤，是一家高級的會席料理。餐點都是預約制，必須兩個人才能用餐，這家老店創業超過100年，每個蛤都是精心挑選過特別大顆，一開始會上蛤做成的小菜，我們點的套餐分成三次上，超新鮮的蛤端在你面前，每一顆蛤都是一張嘴的大小。新鮮程度100％，店員會依照你吃的速度在送來下一盤，不論是水煮，或是做成稀飯都非常美味。

第 2 天

六華苑 | 2 小時

隔天我們到六華苑旁體驗換和服，雖然這邊和服種類不。多，但是款式都滿好看。迅速換完衣服，旁邊就是六華苑可以直接在六畫院內參觀拍照，在這還參加了折紙鶴和品茶體驗，穿著和服前面老師教導者如何摺兩隻紙盒連再一起，折完後在六華苑裡品茶。真的非常融入。

ザ フナツヤ | 2 小時

午餐來面海的老店舖船津屋吃午餐，這邊除了有午餐定食，還提供了結婚場地，這次裡面的店長還特別給我們參觀結婚場地，位子不多，但外觀場景景色很美。這邊午餐除了高級料理外，也有提供商業午餐。有預算考量的話商業午餐也是個不錯的選擇。

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