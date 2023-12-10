奈良和宮島的小鹿 真實身分其實大不同？

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】奈良與宮島同樣是鹿潮洶遠的景點，為何在疫情初期少了海內外觀光客，奈良的小鹿就傳出沒鹿仙貝吃快餓死的傳言，而宮島上的小鹿卻沒有這個煩惱呢？原因其實與日本的神道信仰相關，因為宗教影響了鹿群背後所代表的身分地位差別，所以才造成這個現象。

在日本的神道信仰中，神明會透過特定動物傳達神意，而這些動物就被稱為神使，或是神的使者。其中最知名的莫過於奈良春日大社的神鹿。事實上不僅只有神鹿，不同神明會透過不同動物與人類接觸，因此除了神社名稱外，看到神社境內養育的動物，或是動物的裝飾，大抵就可以用神使身分猜出這間神社是供俸哪位神明。

▲春日大社中象徵神使的鹿雕像以及真的鹿。圖：写真AC／提供

在日本，神社境內可以看到自由奔放的野生鹿群的地方只有三處，除了台灣遊客熟知的奈良春日大社之外，還有宮城縣的金華山（黃金山神社），以及廣島縣的嚴島神社。但不論是以上何處，境內的鹿群們都是野生而非被人類圈養，每天隨著日出而吃，日落而息，生活非常愜意。

在奈良，遊客可以購買到由麵粉跟米糠製成的鹿仙貝，聰明的小鹿不會找攤販，而是瞄準觀光客去討食物。相對於奈良春日大社驚人的觀光人潮，位於宮城的黃金山神社，因為交通較為不便的關係，則是鹿群比遊客還多，神社境外的小鹿們也比較害怕人類，不過神社境內依然可以購買鹿飼料餵食小鹿。在春日大社與黃金山神社境內，鹿都是作為神明使者被細心保護的，因此販售給遊客的鹿仙貝或飼料收入來源，皆有一部分被撥去當成照顧鹿群的經費。

▲金華山一路往神社方向走去，都可以看到野生的鹿群。 圖：写真AC／提供

但是來到廣島的嚴島神社，可就不是這麼一回事。在嚴島神社境內，雖然同樣是野生鹿群，不過這裡嚴禁餵食。其中一個很大的原因就是這裡的鹿群其實不是神的使者，而是比人類還要早定居於這座島上的「原住鹿」。因此當地政府的方針是希望鹿群們維持原來的生活習慣，不要過度依賴人類的餵食而喪生謀生能力。

因此這就是為何奈良的鹿少了許多觀光客來餵食鹿仙貝當點心，一旦看到貌似有人類餵食，才會激動團團圍住遊客，造成「奈良的鹿快餓死」的誤解；而宮島的鹿平時就嚴禁人類餵食，因此少了觀光客對牠們的生活也沒有太大影響，說不定反而變得更清幽呢！

▲嚴島神社境內悠然自得的小鹿。 圖：徐意雯／攝影

在疫情平息，海外旅行恢復正常的同時，也希望前往當地旅行的遊客，不管能否餵食，為了保護可愛的小鹿們以及維持當地環境，身上攜帶的物品可要保管好，垃圾也都要依照規則帶走或是丟棄，以免讓鹿群們誤食，危害牠們健康。

｜資訊｜

■ 春日大社

・時間：4月-9月6:00-18:00／10月-3月6:30-17:00

・住址：奈良市春日野町160

・交通：從JR／近鐵「奈良站」徒步約25分鐘；或轉乘往「春日大社本殿」公車約8分鐘，在終點站「春日大社本殿」下車即達。亦可搭乘「市内循環外回り」公車約8分鐘，於「春日大社表参道」下車後徒步約10分鐘

■ 金華山黃金山神社

・時間：6:30-16:00(冬季為7:00~)

・住址：宮城県石巻市鮎川浜金華山５番地

・交通：JR石卷站搭乘公車至終點站鮎川港下車，搭船約20分鐘前往金華山棧橋(僅周日運行，需事前預約)。

JR女川站徒步約10分鐘至至女川港，搭船至金華山棧橋。從金華山棧橋可搭乘神社接駁車或徒步約15分鐘。

■ 嚴島神社

・時間：3月-10月14日6:30-18:00／10月15日-11月6:30-17:30／12月6:30-17:00／1月1日0:00-18:30／1月2日-3日6:30-18:30／1月4日-2月6:30-17:30

・住址：広島県廿日市市宮島町１－１

・交通：JR宮島口站／廣島電鐵廣電宮島口站徒步約5分鐘至宮島口棧橋，搭船至宮島棧橋約10分鐘

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