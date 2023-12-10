快訊

英王室耶誕賀卡照公開！威廉一家穿襯衫走休閒風 網見1特點驚：10歲喬治長好快

徐若瑄驚爆離婚 細數9年婚夫妻歷經4大風波

亞錦賽／2.2萬人見證台日爭冠 還不是台灣棒球史上最多觀眾戰役

奈良和宮島的小鹿 真實身分其實大不同？

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
在東大寺石碑前休憩的奈良小鹿。　圖：徐意雯／攝影
在東大寺石碑前休憩的奈良小鹿。　圖：徐意雯／攝影

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】奈良與宮島同樣是鹿潮洶遠的景點，為何在疫情初期少了海內外觀光客，奈良的小鹿就傳出沒鹿仙貝吃快餓死的傳言，而宮島上的小鹿卻沒有這個煩惱呢？原因其實與日本的神道信仰相關，因為宗教影響了鹿群背後所代表的身分地位差別，所以才造成這個現象。

在日本的神道信仰中，神明會透過特定動物傳達神意，而這些動物就被稱為神使，或是神的使者。其中最知名的莫過於奈良春日大社的神鹿。事實上不僅只有神鹿，不同神明會透過不同動物與人類接觸，因此除了神社名稱外，看到神社境內養育的動物，或是動物的裝飾，大抵就可以用神使身分猜出這間神社是供俸哪位神明。

▲春日大社中象徵神使的鹿雕像以及真的鹿。圖：写真AC／提供
▲春日大社中象徵神使的鹿雕像以及真的鹿。圖：写真AC／提供

在日本，神社境內可以看到自由奔放的野生鹿群的地方只有三處，除了台灣遊客熟知的奈良春日大社之外，還有宮城縣的金華山（黃金山神社），以及廣島縣的嚴島神社。但不論是以上何處，境內的鹿群們都是野生而非被人類圈養，每天隨著日出而吃，日落而息，生活非常愜意。

在奈良，遊客可以購買到由麵粉跟米糠製成的鹿仙貝，聰明的小鹿不會找攤販，而是瞄準觀光客去討食物。相對於奈良春日大社驚人的觀光人潮，位於宮城的黃金山神社，因為交通較為不便的關係，則是鹿群比遊客還多，神社境外的小鹿們也比較害怕人類，不過神社境內依然可以購買鹿飼料餵食小鹿。在春日大社與黃金山神社境內，鹿都是作為神明使者被細心保護的，因此販售給遊客的鹿仙貝或飼料收入來源，皆有一部分被撥去當成照顧鹿群的經費。

▲金華山一路往神社方向走去，都可以看到野生的鹿群。　圖：写真AC／提供
▲金華山一路往神社方向走去，都可以看到野生的鹿群。　圖：写真AC／提供

但是來到廣島的嚴島神社，可就不是這麼一回事。在嚴島神社境內，雖然同樣是野生鹿群，不過這裡嚴禁餵食。其中一個很大的原因就是這裡的鹿群其實不是神的使者，而是比人類還要早定居於這座島上的「原住鹿」。因此當地政府的方針是希望鹿群們維持原來的生活習慣，不要過度依賴人類的餵食而喪生謀生能力。

因此這就是為何奈良的鹿少了許多觀光客來餵食鹿仙貝當點心，一旦看到貌似有人類餵食，才會激動團團圍住遊客，造成「奈良的鹿快餓死」的誤解；而宮島的鹿平時就嚴禁人類餵食，因此少了觀光客對牠們的生活也沒有太大影響，說不定反而變得更清幽呢！

▲嚴島神社境內悠然自得的小鹿。　圖：徐意雯／攝影
▲嚴島神社境內悠然自得的小鹿。　圖：徐意雯／攝影

在疫情平息，海外旅行恢復正常的同時，也希望前往當地旅行的遊客，不管能否餵食，為了保護可愛的小鹿們以及維持當地環境，身上攜帶的物品可要保管好，垃圾也都要依照規則帶走或是丟棄，以免讓鹿群們誤食，危害牠們健康。

 

｜資訊｜

■ 春日大社

・時間：4月-9月6:00-18:00／10月-3月6:30-17:00

・住址：奈良市春日野町160

・交通：從JR／近鐵「奈良站」徒步約25分鐘；或轉乘往「春日大社本殿」公車約8分鐘，在終點站「春日大社本殿」下車即達。亦可搭乘「市内循環外回り」公車約8分鐘，於「春日大社表参道」下車後徒步約10分鐘

■ 金華山黃金山神社

・時間：6:30-16:00(冬季為7:00~)

・住址：宮城県石巻市鮎川浜金華山５番地

・交通：JR石卷站搭乘公車至終點站鮎川港下車，搭船約20分鐘前往金華山棧橋(僅周日運行，需事前預約)。

　　　　JR女川站徒步約10分鐘至至女川港，搭船至金華山棧橋。從金華山棧橋可搭乘神社接駁車或徒步約15分鐘。

■ 嚴島神社

・時間：3月-10月14日6:30-18:00／10月15日-11月6:30-17:30／12月6:30-17:00／1月1日0:00-18:30／1月2日-3日6:30-18:30／1月4日-2月6:30-17:30

・住址：広島県廿日市市宮島町１－１

・交通：JR宮島口站／廣島電鐵廣電宮島口站徒步約5分鐘至宮島口棧橋，搭船至宮島棧橋約10分鐘

★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

奈良 觀光 金山

延伸閱讀

化石燃料破壞地球 教宗：應停止使用

近在咫尺的緣起：從台灣神社特殊流造設計觀看日治遺跡

丈夫死不簽字！拖5年神社許願後離婚成功 泰國女長跑「20公里」還願

鑰匙忘在家！父子哀求「3隻高冷喵」幫開門 看戲大橘突心軟：不然沒人餵我

相關新聞

刷卡族注意！ 日本血拚購物「退稅恐失敗」 快檢查信用卡是否顯示「這字樣」

刷卡族注意！ 快檢查信用卡是否顯示「這字樣」 日本購物退稅恐失敗

奈良和宮島的小鹿 真實身分其實大不同？

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】奈良與宮島同樣是鹿潮洶遠的景點，為何在疫情初期少了海內外觀光客，奈良的小鹿就傳出沒鹿仙貝吃快餓死的傳言，而宮島上的小鹿卻沒有這個煩惱呢？原因其實與日本的神道信仰相關，因為

「Hello Kitty 50週年」與麥當勞合作推50款造型公仔！不敗美人魚、水手服等統統都有

日本麥當勞喜迎Hello Kitty 50周年盛事，精心打造獨家聯名快樂兒童餐，插上可愛的Hello Kitty吊飾，總計50款一定要收集！第一波活動於12月15日開始，趕快把握時機搶了。

從名古屋玩到三重桑名！體驗和菓子製作、品嘗「全日本最大蛤」 兩天一夜深度旅遊

跟著 YUMEKO 於 2023-11-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 花乃舍、桑名市博物館、長島溫泉樂園。 三重桑名 深度旅遊兩天一夜

超倒胃口！ 漢堡吃到一半「活蟑螂爬出來」 日本麥當勞道歉補償

超倒胃口！ 漢堡吃到一半「活蟑螂爬出來」 日本麥當勞道歉補償

2023日本聖誕活動7選推薦！東京、大阪、九州…今年就到日本慶祝聖誕節吧(下)

延續"2023日本聖誕活動7選推薦！東京、大阪、九州….今年就到日本慶祝聖誕節吧(上)"，本文將再介紹三個精彩的日本聖誕市集活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。