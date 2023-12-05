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史上最初！佐賀縣好吃又好玩的「有田棉花糖聖誕節」來了

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
佐賀縣的「有田棉花糖聖誕節」將從12/2週六持續舉辦至12/25週一。　圖：有田町觀光協會／提供
佐賀縣的「有田棉花糖聖誕節」將從12/2週六持續舉辦至12/25週一。　圖：有田町觀光協會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】有沒有看過如此巨大的棉花糖聖誕樹？迎接聖誕節，佐賀縣向來創意滿滿的陶瓷之都「有田町」，這次推出了前所未有的全新企劃「有田棉花糖聖誕節」，於12/2(六)起在距離有田車站5分鐘車程的 Arita Será 登場。同時，首度擺出別出心裁的美味棉花糖聖誕樹，展開以有田燒為主題意象的「白與藍的彩燈秀」，聖誕樹的展示和彩燈秀都將從12/2(六)持續至12/25(一)。有田町也同時貼心推出從有田車站出發的免費接駁巴士，10:30-20:30每15分鐘發車。

〜活動官網：https://marshmallow-christmas.com

▲佐賀縣的「有田棉花糖聖誕節」最大賣點為高達8公尺的巨大「棉花糖樹」。圖：有田町觀光協會／提供
▲佐賀縣的「有田棉花糖聖誕節」最大賣點為高達8公尺的巨大「棉花糖樹」。圖：有田町觀光協會／提供

▍ 免費入場！「有田棉花糖聖誕節」4天期間限定活動必玩

「有田棉花糖聖誕節」是以「在有田町享受美味聖誕節」為主題，搭配優雅的有田燒陶瓷器和可愛棉花糖所舉辦的新感覺派耶誕活動。活動最大賣點為高達8公尺的巨大「棉花糖樹」，從有田燒陶瓷杯中滿滿溢出的棉花糖樹是主要視覺呈現意象。

期間從12/16(六)〜17(日)、23(六)〜24(日)共4天將舉辦特別活動，讓來場者可以進行棉花糖收穫體驗，不是只有靜靜觀賞，而是度過也能一起互動、吃得開心的聖誕節。

同時，也讓來場者可以利用活動現場營火進行「烤棉花糖體驗」、「DIY迷你棉花糖樹」、使用有田燒陶片進行DIY飾品體驗等。還能盡情走逛聚集町內人氣雜貨餐飲店的聖誕市集、以及精彩舞台演出。

整體活動入場免費。主辦單位為了預估當天來場者人數，想要參加的人請事前透過LINE’帳號登錄：https://lin.ee/gOfvtVK

有田棉花糖聖誕節 (アリタ・マシュマロ・クリスマス)】

★ 舉辦期間：12月16日(週六)～17日(週日)、12月23日(週六)～24日(週日)

※ 聖誕樹展示＆藍白彩燈秀期間：12月2日(週六)～12月25日(週一)

★ 會場：Arita Será（佐賀縣西松浦郡有田町赤坂丙2351番地169）

▲以有田燒為主題意象的「白與藍的彩燈秀」，展出期間從12/2週六持續至12/25週一。圖：有田町觀光協會／提供
▲以有田燒為主題意象的「白與藍的彩燈秀」，展出期間從12/2週六持續至12/25週一。圖：有田町觀光協會／提供

★ 現場特別活動速覽

・棉花糖聖誕樹

　從巨大馬克杯中滿溢出來的棉花糖聖誕樹在Arita Será登場。

・棉花糖收穫體眼

　從栽植在馬克杯中、結實累累的棉花糖聖誕樹進行「棉花糖收穫體驗」。

・烤棉花糖體驗

　使用設置在會場的營火，一邊取暖、一邊烤棉花糖。

・DIY迷你棉花糖樹

　使用有田燒馬克杯進行「自宅尺寸」的棉花糖樹DIY。

・棉花糖餐飲體驗

　提供棉花糖熱巧克力&棉花糖夾餅乾等各種主題餐飲體驗。

・聖誕市集

　聚集町內人氣雜貨店&餐飲店的聖誕市集。

・WORK SHOP

　舉辦以聖誕節為主題的陶器文化體驗。

・舞台演出

　樂團和人氣DJ等將登場演出(名單日後發表)

・白與藍的彩燈秀

　以有田燒的白和藍為主題裝置而成的彩燈秀，點燃夜間Arita Será的美麗。

・白與藍的花火

　4天特別活動的最後高潮由以白&藍為主題的花火寫下完美句點。

▲棉花糖收穫體驗。圖：有田町觀光協會／提供
▲棉花糖收穫體驗。圖：有田町觀光協會／提供

▲聖誕市集備有棉花糖熱巧克力可付費享用。圖：有田町觀光協會／提供
▲聖誕市集備有棉花糖熱巧克力可付費享用。圖：有田町觀光協會／提供

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棉花糖 聖誕節 DIY

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