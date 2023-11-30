原來這些地方都收稅？！日本旅行必知的「住宿稅」

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】現在去日本旅行，住宿飯店可能都要多付一筆住宿稅。因應各地規定不同，稅金也不同。住宿稅在日文中寫做「宿泊稅（しゅくはくぜい）」，是從2002年10月開始的稅賦制度。收取來的稅金會用於充實當地振興、推廣觀光的經費使用。

▋ 「住宿稅」的起源

1940年代起，日本將料理飲食稅、遊興飲食稅（類似娛樂稅）等歸納至「特別地方消費稅」類別。當中規範超過7,500日圓以上餐飲費用與15,000日圓以上住宿費用都要課稅，至2000年時被視為與消費稅雙重課稅而受到廢止。

特別地方消費稅廢止後，2002年起東京都率先宣布「住宿稅」制度開跑，隨後大阪府、京都市陸續跟進。目前包含東京都、大阪府、京都市、金澤市、北海道倶知安町、福岡縣、福岡市、北九州市共8個地區都有施行住宿稅制度。

▲「大阪」是第二個徵收住宿稅的地區，隨後帶動日本各地積極討論是否要跟進的風潮。 圖：photoBさん／提供

▋ 「住宿稅」效益如何？

依照各自治體公開的2018年度推算收益顯示，東京都有25億，大阪府約7.7億，京都府約46億，石川縣金澤市則約有7億日圓進帳。

▋ 「住宿稅」怎麼繳？

大多數的住宿稅包含在訂房時顯示的房價中，因此遊客不需額外繳交。業者則是依照當地規範向稅收機關上繳，頻率約為每月一次。

▋ 東京奧運、帕運期間，曾經暫停課稅？

當時為迎接2020東京奧運會及東京帕運會，東京都公告自2020年7／1～9／30暫停收取住宿稅。後來大會受疫情影響延期1年，停徵期間也隨之一起延長，直到2021年10／1起才又重新開始收稅。

▋ 這邊也收稅？認識俱知安町

距離札幌車程約2小時的「俱知安町」是北海道目前唯一徵收住宿稅的地區，當地滑雪場與度假村林立，是規劃冬遊北海道的超夯地點，春季則能賞羊蹄山與芝櫻花海美景。

▲以冬遊聞名的俱知安町在春天同樣有看頭！ 圖：フジノ ヒロさん／提供

▋ 收費方式因地制宜，稅收幫助當地觀光發展

住宿稅大多以每人每晚的住宿費用為標準，收取相對應的稅金。

各個地區的課稅標準不同，舉例來說，京都市與金澤市無論住宿費用多寡都需課稅，而東京、大阪則是未達規範金額就能免稅。

2020年4月起施行住宿稅的福岡縣、福岡市、北九州市雖然也是徵收百圓稅金，但實質內容較為複雜，細分成縣稅與市稅2個類別，也是日本全國首個徵收雙重住宿稅的地區！

▋ 日本現階段住宿稅徵收規範（2022年10月資料）

◆東京都（2002年10月起施行）

(1) 每晚未達10,000日圓，免稅。

(2) 每晚10,000～15,000日圓，課稅100日圓。

(3) 每晚15,000日圓以上，課稅200日圓。

◆大阪府（2017年1月起施行，2019年6月修改）

(1) 每晚未達7,000日圓，免稅。

(2) 每晚7,000至15,000日圓，課稅100日圓。

(3) 每晚15,000～20,000日圓，課稅200日圓。

(4) 每晚20,000日圓以上，課稅300日圓。

◆京都市（2018年10月起施行）

(1) 每晚未達20,000日圓，課稅200日圓。

(2) 每晚20,000～50,000日圓，課稅500日圓。

(3) 每晚50,000日圓以上，課稅1,000日圓。

◆金澤市（2019年4月起施行）

(1) 每晚未達20,000日圓，課稅200日圓。

(2) 每晚20,000日圓以上，課稅500日圓。

◆北海道倶知安町（2019年11月起施行）

(1) 根據住宿設施收費方式而定，無論每人每晚、每房每晚、每棟每晚，統一收取住宿費用2%的稅金。

◆福岡縣（2020年4月起施行）

(1) 舉凡入住福岡縣內（福岡市、北九州市以外地區），課稅200日圓。

(2) 入住福岡市、北九州市則需要支付縣稅每晚50日圓。

◆福岡市（2020年4月起施行）

(1) 每晚未達20,000日圓，課稅市稅150日圓+縣稅50日圓=200日圓。

(2) 每晚20,000日圓以上，課稅市稅450日圓+縣稅50日圓=500日圓。

◆北九州市（2020年4月起施行）

(1) 舉凡入住北九州市內，市稅課稅150日圓+縣稅50日圓=200日圓。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野