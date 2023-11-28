京都、奈良輕旅行！走訪金井安比羅宮、入住四季十樂百年住宅 奈良必吃美食一次看

跟著 YUMEKO 於 2023-10-03 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 安井金比羅宮（緣切緣結碑）、もとい餃子、四季十樂。

Hi大家 夢子です。今天要來走不一樣的京都 今天走得行程 不是一般觀光客行程

包含有特色寺廟 這次寺廟不是走保佑平安 愛情順利 這次帶你去斬斷孽緣！

斬完孽緣晚上去住一家百年老屋「四季十樂」

隔天再去奈良吃美食。

第 1 天

安井金比羅宮（緣切緣結碑） | 2 小時

今天要來走不一樣的京都 今天走得行程 不是一般觀光客行程

包含有特色寺廟 這次寺廟不是走保佑平安 愛情順利 這次帶你去斬斷孽緣！

旁邊還有建仁寺、八坂神社，高台寺、清水寺都在附近

金井安比羅宮主要是祭祀崇德天皇，是以保佑斬惡緣、結良緣聞名的神社。神社中有座頗巨大的緣切緣結石碑，整座石碑上面貼滿了人們用來許願的紙條，下方有個小石洞，想祈求良緣者，可由石洞內往外穿過。想切斷惡緣，則由外口往內口穿過即可。

在金井安比羅宮，祈願不只限於人之間的緣分有效，包含對所有想斬斷的關係或習慣(如酒精、香煙、賭博)、疾病等，都能向神明祈求。

1. 先至本殿完成參拜，並向神明認真的說明願望。 2. 將 100 日圓投入賽錢箱，取一「形代」寫下願望。 3. 手持形代從石碑外往裡穿過，以切斷惡緣。 4. 手持形代從石碑裏往外穿過，以締結良緣。 5. 完畢後，請將形代在石碑上找個位置貼上。

もとい餃子 | 2 小時

中下午我們來到錦市場附近有打著招牌米其林餃子」的餐廳吃餃子🥟， 距離錦市場走路約兩分鐘，外觀以美式風格為主，進去餐廳後裡面空間算大，裡面客人都是美國人，我想他們應該也是衝著米其林的口號來。這裡的餃子分別為好幾種口味，每個餃子的名稱都有他的故事。

吃完後覺得稍微有點可惜，他們的餃子肉可能前一天沒有做醃漬的動作，味道稍微偏淡。

四季十樂 | 6 小時

到了下午來到飯店🏨

Rinn四季十樂由10棟聯排別墅組成，雖然是酒店，但每個房間也是獨立的京町屋。

明治～大正時代的建築 超過100年歷史的傳統屋町

由十名匠人所設計的京都旅店#四季十樂

全館十間共只有十間町屋，適合1～2人入住，只有十號屋町能夠容納十人

1號房型附設小型廚房，浴室使用檜木風呂，泡湯時可以聞到淡淡的檜木香♨️

欣賞花園同時度過一個非凡的時光

根據時間提供不同免費服務

♡08:00-1100提供早餐

♡12:00-17:00提供下午茶☕️

（⚠️限住宿當日提供）

♡17:00-22:00 提供酒吧

Check in 16:00

Check out 11:00

第 2 天

燒肉ライウ 西大寺店 | 1 小時

隔天中午搭車到西大寺車站吃單人燒肉，這家燒肉店在日本是連鎖店。如果想吃燒肉但是不想要吃到飽這家是不錯的選擇，位子部分是單人座位，也有雙人座位。肉質也還可以，餐點有附飯、湯還有醬料可以自行取用。

Coconino SAIDAIJI | 2 小時

從西大寺走出來約30秒的一個商城Coconino SAIDAIJI，雖然裡面不大，大約只有8-10間的店家，中間還有一大片草皮，如果不想要去人擠人的地方，這邊是個不錯的選擇，而且這邊距離奈良搭車非常的近，只需要搭車五分鐘即可到達。

御菓子司 萬勝堂 | 2 小時

抵達近鐵奈良後，來到這邊必吃的是萬勝堂的醬油麻糬，萬聖堂的糰子🍡可以是我目前在日本吃過最好吃的烤糰子，怎麼說呢，萬聖堂烤糰子有著獨特的質地，外皮酥脆，內部柔軟，配合甜蜜的餡料，口感醬油甜度都抓的剛剛好。他們家糰子除了可以現場吃以外，也是一個受歡迎的伴手禮選擇，因為它們可以包裝得非常漂亮，適合送給親朋好友。在奈良旅行中的一個不容錯過的項目。

中谷堂 | 1 小時

在往奈良商店街走到底，可以看見大排長龍，大家就是在排中谷堂艾草麻糬，中谷堂艾草麻薯和台灣的艾草草阿貴外皮的味道非常相似，我認為中谷堂艾草麻糬的味道在淡一點，多了一點清香，它以獨特的口感和風味而聞名。中谷堂艾草麻糬的獨特之處在於它的餡料綿密而不甜的紅豆，外皮艾草，這賦予了麻糬一種特殊的草本風味。這種麻糬也常常被選作伴手禮，因為它的包裝通常十分精美，適合送給親朋好友。

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延伸閱讀：京都、奈良輕旅行｜金井安比羅宮，入住四季十樂百年住宅｜奈良必吃美食、萬聖堂烤糰子、中谷堂艾草麻糬

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