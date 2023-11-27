採金去！新潟佐渡島自駕三天兩夜 交通攻略一次收

跟著 YUMEKO 於 2023-09-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 10 個景點，其中包含 關西機場第二航廈樂桃國際線報到托運、新潟機場、新潟港万代島フェリーターミナル ウィラーエクスプレス発着場。

趁著小小的週末 來到新潟佐渡島旅遊

新潟佐渡島在以前是關囚犯，直到在金山挖到金礦後開始開發，這次的小旅行就跟著「金」為主軸，挖金採金吧

第 1 天

關西機場第二航廈樂桃國際線報到托運 | 1 小時

起了一大早等著12:05的飛機，日本樂桃國內線約30-90分鐘前check in 就可以。一早從梅田車站搭乘利木津巴士到關西第二航夏等飛機的到來

新潟機場 | 1 小時

從大阪飛新潟約一個小時即可以到達，時間上算是蠻快的，不過大阪-新潟這條飛機路線不是天天有，所以當天坐的班機人數算是蠻多的。抵達新潟機場後，二號出口出來，準備轉車去萬代港口，在二號出口處有一個包車，一天只有四個班次，單人價格¥700，直達萬代港，和原本自己要轉車的價格差¥10，而且又不用轉車，後來我們選擇搭乘包車，包車時間大概是公車的一半，25分鐘左右，我們就順利抵達萬代港

新潟港万代島フェリーターミナル ウィラーエクスプレス発着場 | 1 小時

前往佐渡島的船票一律都是在萬代港購買，這邊搭船有兩種船可以搭乘

1.可以載汽車及乘客的「車用渡輪」

2.速度比較快，價格較高，座位有指定的「噴射水翼船」

去程先搭乘快速的「噴射水翼船」。回程在搭較慢的「車用渡輪」

這裡的票價稍稍有一點點複雜，需要先買好來回車用渡輪⛴️的票¥6900 （內包含2000折扣卷)

如果想搭比較快的「噴射水翼船」當下拿著購買好的票根到隔壁做加價，要搭乘的話單趟再加4090，所以如果想要搭快速「噴射水翼船」一趟的話船票為¥10990

大佐渡飯店 | 1 小時

到了佐渡島後，用走的去取租車，走路約6分鐘，還算近近的。取完車後就前往今晚入住飯店「大佐渡飯店」從市區開車抵達約40分鐘左右。「大佐渡飯店」於1964年開業，2023年4月開整修完，大廳旁邊是無邊際泳池，還可以泡足湯沈入日本海，大廳旁邊有提供浴衣可以帶回房間，每一間房間都是面對海景房，坐在這裡很放空療癒。

到了晚餐時間，這邊晚餐是像會席的方式享用，

會幫你帶到位子上，一道一道的海鮮慢慢上，因為佐渡島地處寒、暖流交會地，所以更有著非常美味的海鮮，像是晚餐吃的生魚片、鮑魚都是非常鮮甜。

第 2 天

〒952-0204 新潟県佐渡市長谷１３ 佐渡 北豊山 長谷寺 | 1 小時

來到佐渡島當然不能錯過近距離觀看以前的金礦山，現在都有開放給民眾觀看，佐渡金山遺跡，後面這個像是切成兩半的山，

這是日本之前在開採金礦的時候留下的遺跡，佐渡島以前是日本最大的金礦產地

就這樣挖挖挖 挖了400年左右 ，產出有78噸的銀以及2330噸的黃金，

一直到1989年才停止開採

Old Aikawa Prison | 2 小時

回程的路上，經過相川掘至拘所，就順道下去看一下，在以前佐渡島是關囚犯的地方，直到佐渡島被開發出金礦，佐渡島才被重啟開發。「相川掘至拘所」的位子在街訪鄰居的周圍，進去時是走一個小門，不需要門票，但進去時必須填寫姓名電話，「相川掘至拘所」小小的不大，在這可以看到以前日本囚犯在這的樣貌。

盆舟體驗 | 1 小時

來佐渡島一定要體驗的就是「盆舟」體驗，佐渡島上共有三個搭乘盆舟體驗的場地，

分別是小木町港口、宿根木空海盆舟以及矢島港口，其中我最推薦矢島港口，

因為在這連結著矢島跟虹橋，所以在搭乘中拍照起來的效果最好。

知道為什麼有這個「盆舟」的發明嗎，是為了能在窄小且有許多礁岩的地方採集海膽、鮑魚、海帶而發明的，用佐渡產的杉樹和竹子編製而成。

可愛的盆舟划船婆婆戴上特殊斗笠，用單槳在船頭左右搖動行駛，技巧可是相當高明呢！木製的圓桶狀盆舟中央還有透明的小窗，可以透視清澈見底的海中所悠遊的河豚、小魚

⚠️ 注意盆舟在冬季停駛 每年11月到三月休

自然度假村 钝岭原旅馆 | 1 小時

到了晚上入住在山林裡的高原小屋🛖這邊交通並不方便到、建議預定這的話一定要自行開車。

當天抵達時的天氣狀況並不好，

不過我們山上小屋🛖吃到很有水準的法式當地料理的套餐。休息渡過一個晚上

可惜的是到隔天天氣還是不太好

如果天氣好的話可以眺望海景，晚上的星空更是多到看不了。

第 3 天

尖閣灣揚島遊樂區 | 3 小時

吃完早餐後，天氣漸漸轉晴，開車下山到「尖閣灣」安排了搭船餵海鷗的行程，佐渡島因為四面環海，所以這邊的海水也特別的乾淨加上當時天氣好，整個的天空顏色非常漂亮。當天到的時候只有我們兩個人，所以就直接包船，開船出去後，船長會介紹周圍的景點，我們所乘坐的是透明船，因為海水顏色很特側，直接在船底看魚也看的非常清楚。還可以在船上購買蝦味先，探出頭來餵海鷗，非常棒的體驗。

西三川砂金山 笹川集落案内図 | 2 小時

最後一個行程也是我來佐渡島最最期待的一個的行程「採金子」「西三川砂金山」是佐渡島最早發現的金山。這邊有開放讓民眾體驗採金子，採金子見學套票是¥1200如果另外想要購買罐子帶回去，另外有個體驗採金+盒子的套裝票價是¥2000比較划算，一進去可以先參觀金子的製作的流程，到了採金場會有工作人員教妳如何採金，在一大盤沙子裡面取金子，最後還給我取的四顆金子。真的是一個很棒的體驗。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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