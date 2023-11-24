神戶兩天一夜輕旅行！水族館賞稀有魚種 中華街大吃脆口多汁水煎包

跟著 YUMEKO 於 2023-10-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 Minatoyama Aquarium、YUNYUN、南京町。

想來神戶卻不知道怎麼玩嗎

這次使用神戶ㄧ日卷¥700

去了這次大部分景點，有了一日卷真的省去很多走路的時間♥

第 1 天

Minatoyama Aquarium | 1 小時

起了個大早，搭上Jr前往神戶，這次的兩天一夜行程包含逛兩間有特色的水族館，第一站先搭車到Jr神戶站，在走五分鐘到外面轉乘七號公車🚌約等了五分鐘左右，坐上公車約十分鐘左右在石井橋下車走路一分鐘，即可以抵達水族館。水族館的外觀很不明顯，走進去會先看到招牌，但還沒有看到入口處，要在往內走一點才會看見招牌，外面有一個大水池仔細看發現裡面有不少隻魚🐟，原來這裡也有提供體驗釣魚🎣的服務。一進到裡面，水族館裡並不大，就一層樓，裡面滿滿的水族箱，水族箱外有擺放椅子，讓觀賞魚的民眾更近距離的欣賞。みなとやま水族館內還有水母觀賞區和海瀨區，雖然小小的，不過確保如果喜歡觀賞稀有魚的品種的話這裡是個不錯的選擇。

YUNYUN | 2 小時

到了中午選擇到神戶中華街吃午餐，神戶中華街是一個知名的美食區域，提供各種中國菜。像是小籠包、餃子、蒸餃。在短短的步道上就有好幾家，每家都是大排長龍。這次我選擇吃yunyun的水煎包。在外頭時就看到排隊人潮，還好這次來的時候是平日所以沒有排到這麼多人，大概排了15分鐘左右就可以拿到餐點，邊排隊的時候也可以透過透明玻璃看到裡面的製作過程，這次點了一份3顆的水煎包和一份米粉是¥800，二號有提供位子所以點完可以直接上去二樓坐。水煎包一口咬下非常的脆和多汁，剛咬下去的時候必須小口咬，不然很可能被燙傷。一口咬下煎包內的汁從口中流出，就是這個味道。有到神戶的朋友一定要試試這家yunyun水煎包！

南京町 | 1 小時

從yunyun水煎包往前走30秒左右會看到來到中華街必拍的景點「南京町」，紅色的涼亭搭配中華的擺設這裡真的可以消耗不少底片。

童書森林 神戶（こども本の森 神戸） | 2 小時

再來我們購買神戶公車🚌一日卷¥700，搭車到こともの森神戶館，這個館呢就是擺放很多「絵本」很多圖案的書，當天抵達時被告知要在外面稍後等下一個時間才能進去，也可以事前在網路上先預約，假日的話都是採預約制。進去是不需要門票。進去後裡面有兩層樓都是放絵本，裡面乾乾淨淨，蠻多家長會帶著小朋友來裡面看書。小朋友也自動自發拿著書就找了一個位子坐下來看。在這感覺是滿舒服的，之後會再回來的一個景點。

萌黃之館 | 30 分鐘

再來我們使用公車一日卷到達北野異人館的「萌黃の館」，當天剛好是神戶の日，所以進去「萌黃の館」是不用在另外付費，從以前就一直很想進去看看，藉由這次機會可以進去參觀。萌黃之館是展示了美國總領事亨特·夏普的宅邸。從房間、客廳、浴室、化妝室都有被展示出來。

星巴克 神戶北野異人館店 | 1 小時

欣賞完萌黃之館，往下走走五分鐘可以走到北野異人館館的星巴克。北野異人館星巴克充滿著經典的西洋建築，這裡的星巴克位於一座美麗的古老建築內，吸引著建築愛好者。在這個星巴克店內，可以感受到悠久的歷史氛圍，這使得享用咖啡成為一種特別的體驗。在北野異人館星巴克感受到這裡結合了歷史建築和美麗景致，是一個受歡迎的旅遊目的地。

第 2 天

átoa | 4 小時

隔日一早我們來到這次行程的第二間水族館atoa,這間位子靠近神戶塔，門票為¥2400，一共有四層樓，從大門一進去就有好幾處的水族箱放了平常看不到的魚種類，而且走進來都會聞到淡淡的清香味，整理的算是很乾淨，沒想到在這還讓我看見以前都沒有看過的海馬！是真的海馬！在這裏竟然有展示出來，這裡總共分成好幾區，走完一區順著路線走，還可以看到燈光和魚結合起來，眼光根本離不開這。逛了四層慢慢逛約花了三個小時。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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