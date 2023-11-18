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在家也能DIY皮卡丘鬆餅！ 日本人氣「寶可夢造型電烤盤」療癒向日葵色新登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

大家到日本旅遊時，應該都有看過BRUNO這個牌子吧?BRUNO將豐富多變的設計理念與樂趣分享，分別注入在品牌旗下的所有商品中，還有許多與日本動漫人物合作的聯名商品。

其中BRUNO最廣受大家喜愛的商品想必就是電烤盤與熱壓三明治鬆餅機了，各式顏色、造型與多變功能的家電商品，能滿足所有人對烹飪的日常與熱情。

這一次，BRUNO宣布與大小朋友都喜愛的寶可夢精靈合作，推出皮卡丘的經典黃色多功能電烤盤，讓你在家能夠輕鬆DIY自製寶可夢精靈鬆餅！

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BRUNOx寶可夢 多功能電烤盤可愛上市

「寶可夢多功能電烤盤」的外型以皮卡丘黃製成，顏色飽滿可愛，機身上頭印有6隻人氣寶可夢精靈的剪影，在鍋蓋的旋鈕上也印製上了Pokémon與精靈球的標誌。

特製旋鈕，印有Pokémon與精靈球標誌

除了提供基本的平板烤盤外，還附有章魚燒烤盤功能，與讓大家為之瘋狂的寶可夢造型六格烤盤！

造型分別是「皮卡丘、伊布、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子與卡比獸」6個超人氣的角色圖案，無論是早餐或下午茶時光都可以做出最萌的造型鬆餅，滿足你的視覺與味蕾享受～

附有平板烤盤、章魚燒烤盤、六格鬆餅烤盤、電源線與木匙

下次邀請朋友到家裡來做客時，或是上山露營、溪邊戲水時，都別忘了拿出BRUNO寶可夢多功能電烤盤，自製最可愛的夢幻鬆餅，讓餐桌變得更豐富吸睛吧！

價格：17,600日圓

https://bruno-onlineshop.com/BRUNO/

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寶可夢 鬆餅 皮卡丘

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