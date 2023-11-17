淺草花敷屋復古遊樂園亞洲音樂美食節 ASAKUSA NEXT ASIA FESTIVAL 2023 台灣料理也登場

圖片提供：meiji

明治香菇造型餅乾（香菇山）和明治竹筍造型餅乾（竹筍鄉）自1970年代先後上市以來，如今無疑是日本國民零食，甚至「引爆」所謂的「香菇竹筍戰爭（きのこたけのこ戦争）」，讓許多外國人也津津樂道。就在今年11月16、17、18日三天，配合這頗有古早味的巧克力零食，明治與一樣復古的遊樂園淺草花敷屋合作，在遊樂園內舉辦亞洲美食音樂節ASAKUSA NEXT ASIA FESTIVAL 2023，邀請到日本國內外亞洲一帶的樂團及歌手齊聚演出，能欣賞到包括和風樂曲在內的東方復古風十足的樂曲，以及Chill風滿滿的歌曲，而台灣性格歌手壞特（？te_Whyte）也預計登場。

具體演出的樂團及歌手介紹可參考官方網站。

圖片來源：活動官網

與此同時，會場內也會有多種不同類型的亞洲料理餐車，提供多國美食，也包括台灣料理唷。這次音樂美食節的票有包含遊樂園的當日入場券，參加活動的同時規劃一趟淺草花屋敷的復古遊樂園之旅可說是剛剛好！

※ 搭乘園內遊樂設施需要另外購買搭乘券。

ASAKUSA NEXT ASIA FESTIVAL 2023

活動期間：2023.11.16（四）、17（五）、18（六）

※ 具體演出及場次程請參考官方網站。

活動會場：淺草花敷屋 淺草花劇場（東京都台東区浅草2-28-1）

營業時間：10:00～18:00（最終入園17:30）

大眾交通：

筑波快線 淺草站，步行約3分鐘。

地下鐵銀座、淺草線、東武晴空塔線 淺草站，步行約5分鐘。

官方網站 ｜ LAWSON預約購票｜e+預約購票 ｜PIA預約購票

圖片來源：淺草花屋敷

位於淺草寺西邊的淺草花屋敷，最早開園於江戶時代的1853年，是日本現存最古老的遊樂園。園內能見到復古感十足的遊樂設施，包括旋轉木馬、天鵝船、電動熊貓等，不僅非常適合闔家旅遊，並吸引不少喜歡攝影的朋友前往，更因為是在大家很喜歡和服散步的淺草一帶，因此能穿著和服到復古遊樂園去也是蠻特別的體驗。

不僅如此，就在今年夏天，淺草花屋敷有新的園區開幕，增加了鬼屋、由知名數位藝術團隊NAKED打造的數位花園NAKED花景色等新遊樂設施，以帶給大家新的體驗。趁著這次ASAKUSA NEXT ASIA FESTIVAL 2023亞洲音樂美食節的機會，正好可以一箭雙鵰。

圖片提供：meiji

文章一開始已經和大家介紹過，明治香菇造型餅乾與明治竹筍造型餅乾，是明治在1970年代先後推出的巧克力零食。本著「帶給大家美味及趣味」的初心，最早零食的設計概念，是以日本的故鄉感為發想而開發出來的兩款巧克力餅乾。香菇造型餅乾是以酥脆的鹹味餅乾（蘇打餅）為底，搭配兩層特製巧克力，組合而成的美味零食。竹筍造型餅乾則是以香酥的甜味餅乾為底，搭配兩層甜味巧克力而組成。

這兩款造型特殊的巧克力零食，自上市以來一直十分有人氣，而「你是香菇派，還是竹筍派？」這個問題，也成了很多日本人閒聊的人氣話題，亦無疑實現了這兩款零食誕生時的理念。

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若你有興趣，不妨嚐嚐看明治的這兩款巧克力零食，然後⋯⋯告訴我們你是哪一派吧。（笑）

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