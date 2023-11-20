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星野集團「界 秋保」 明年4月插旗日本仙台 盡享溫泉美食

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特色客房「紺碧之間」具備大片窗戶，彷彿將自然景色定格，不用踏出客房就能享受大自然絕景（示意圖）。　圖：星野集團／來源
特色客房「紺碧之間」具備大片窗戶，彷彿將自然景色定格，不用踏出客房就能享受大自然絕景（示意圖）。　圖：星野集團／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】喜愛入住星野集團旗下設施的旅人，下趟玩日本東北又有全新選擇！集團旗下的子品牌「界」預計明年4/25在宮城縣仙台市的秋保溫泉開幕全新營業據點「界 秋保」，館內示意圖日前正式出爐，也同步開放搶先訂房！

▲特色客房「紺碧之間」的客房面積約達87平方公尺相當寬敞，最多可4人同住（示意圖）。　圖：星野集團／來源
▲特色客房「紺碧之間」的客房面積約達87平方公尺相當寬敞，最多可4人同住（示意圖）。　圖：星野集團／來源

以精品溫泉旅館為品牌定位的「界」系列，主打兼具傳統風情及新穎感受，擁有融合當地特色的客房，也能感受傳統文化或工藝魅力、大啖在地食材入菜的會席料理等。「界 秋保」全館49間客房都是溪流景觀房，當中的特色客房「紺碧之間」設計發想源自秋保溫泉的知名景點磊磊峽（別名：紺碧深淵），使用天青色搭配上仙台玻璃、白石和紙等在地工藝，打造高雅又舒適的住宿空間。

▲使用時令食材烹調的季節性會席料理（示意圖）。　圖：星野集團／來源
▲使用時令食材烹調的季節性會席料理（示意圖）。　圖：星野集團／來源

餐食方面則以宛如要提供給古代封建領主（大名）的規格為靈感設計菜色，推出結合戰國武將伊達政宗魅力的會席料理。包含仙台必吃美食牛舌、以仙台味噌入菜外，還有當地相當知名、每片都是手工烘烤的仙貝等能夠大啖。 界秋保坐落於擁有1,500年以上歷史的秋保溫泉境內，飯店擁有2處自家泉源，規劃出室內、室外大浴場供住客享受，雙人入住1泊2食，每人每晚31,000日圓起。

▲館內溫泉大浴場（示意圖）。　圖：星野集團／來源
▲館內溫泉大浴場（示意圖）。　圖：星野集團／來源

◎ 界 秋保

・交通：JR仙台站車程約30分鐘，仙台機場車程約45分鐘。

・地址：宮城縣仙台市太白區秋保町湯元平倉1

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