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交通方便、小小兵主題、便宜住宿清單統統在這裡！大阪住宿精選9選(上)

聯合新聞網／ 窩日本
來源自Photo AC
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【撰文:Shinon/ 窩日本】

關西是很多旅客愛到訪的地方，其中以繁華的大阪特別受歡迎，是很多人自由行住宿首選。這次就來為大家分析大阪的人氣住宿地區心齋橋/難波、梅田及天王寺，不管你要的是交通方便、還是便宜、還是小奢華都在這篇找的到！如果你想找特色主題，也有大阪環球影城的飯店，總有一家合你心意！

註: 交通便利度與總和評分為文章編寫當時Agoda上的網友評價

大阪住宿推薦的四大地區

大阪自由行住宿如果喜歡熱鬧氣氛，購物方便的話可選心齋橋/難波；打算到京都、神戶等周邊地方玩，想要交通方便的話就選梅田；帶著一家大小想要寧靜一點的環境的話推薦天王寺；至於喜愛卡通人物又計劃去環球影城玩的話不妨在那裡住一晚！以下會再講述一下每個地區的特色，讓大家先有個大致的概念。

1. 心齋橋/難波住宿：心齋橋/難波商圈非常大，著名商店街購物應有盡有，周邊還有古著店很多的美國村、御宅天堂日本橋、可以大啖海鮮的美食景點黑門市場。

2.梅田住宿：梅田百貨及商場也非常多，周邊有阪急、阪神、大丸三大百貨公司！而且交通很便利，可一線直達神戶、京都、奈良等著名關西旅遊地區。

3. 天王寺住宿：天王寺是來往關西國際機場最快的地方，利用特急列車「遙」(Haruka/はるか)約30分種可到達，搭乘阪和線關空快速也只要50分鐘。另外周邊有天王寺動物園，也可走路到通天閣，環境也相對寧靜。

4. 環球影城住宿：住在環球影城最方便的地方當然是距離主題樂園很近，早上可以掙取多一些睡眠時間，玩完一整天很累又可以馬上回飯店休息。而且有些飯店會有可愛卡通角色主題，是很好的住宿體驗。

大阪住宿推薦–心齋橋、難波

說這裡是大阪最熱鬧的地區也不為過！心齋橋商圈其實很大，從心齋橋站、四ツ橋站、なんば(難波)站都徒步可到，連接Metro、南海電氣鐵道、阪神電氣鐵道、JR等多條路線，可謂四通八達！

心齋橋最有名就是那道長長的商店街，服裝品牌、藥妝店、伴手禮商店應有盡有，還有一家賣高級品牌的大丸百貨，每天都是源源不盡的旅客。走到道頓堀的位置，是著名拍照景點固力果跑步人！旁邊有24小時的唐吉訶德，以及章魚燒、拉麵等各種美食，逛到再晚也可以！

心齋橋商店街旁邊還有充滿古著店，適合年輕人的美國村。走約10分鐘左右則是大阪的御宅天堂日本橋，有著滿滿的動漫商店及女僕咖啡廳。熱門美食景點黑門市場也是在日本橋地區，讓你可以大啖海鮮料理及各式小吃！所以住在這裡，就可以隨時把戰利品帶回飯店，比較輕鬆！

①心齋橋大橋酒店(The Bridge Hotel Shinsaibashi)

距離心齋橋站只有3分鐘步程！房間潔淨舒適，空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等基本設備一應俱全。另外，可以免費借用加濕器、美容器或捲髮器，甚至嬰兒車、兒童拖鞋、奶瓶消毒器、積木玩具等都可租借，特別適合有小孩的家庭！

雖然早餐需要額外收費，但有24小時的免費飲料吧和按摩椅可使用，在晚上更會提供免費啤酒、高球雞尾酒、冰淇淋、杯麵，能省下一筆宵夜費也是不錯喔！

交通便利度：8.9分

總和評分：8.9分

交通：心齋橋站7號出口徒歩3分

參考價位：雙人房約7,500日幣、三人房約13,000日幣

②大阪心齋橋由尼森酒店

在2018年開業，飯店大堂及休息區都是一片純白，看起來明亮光鮮！

房間同樣空調、私人衛浴、電視、冰箱、電熱水壺、盥洗用品等設備齊備。還有一個女性限定的休息室，提供飲料、雜誌及按摩椅，讓各位女士可以自在地休息一下。該樓層也是女性限定，打算一人旅行的女性旅客也能住得比較安心！

交通便利度：9.3分

總和評分：8.7分

交通：心齋橋站徒歩4分

參考價位：單人房約4,500日幣、雙人房約8,500日幣

③大阪CROSS飯店

如果追求住宿時的體驗又喜歡時尚有格調的感覺，大阪CROSS飯店會是很好的選擇！

從大廳到房間都有著光輝亮麗的感覺，房間內設有Dyson Super SonicIonic 吹風機、BALMUDA電熱水壺等高等級的電器，而且浴缸超級大，讓你在房間內休息時會感到自在舒適。

另外，飯店內還有共用休憩間及高級法國餐廳，入住時可以試試這裡的早餐，晚上也可以到酒吧小酌幾杯。

交通便利度：9.6分

總和評分：8.8分

交通：なんば(Namba)站15B號出口徒歩3分

參考價位：雙人房約12,000日幣、三人房約13,000日幣

因篇幅關係，其他介紹請見下集

窩日本推薦閱讀：【京都住宿推薦最新版】16家京都自由行高評價飯店–交通方便、平價、奢華各類型一次攻略~　

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