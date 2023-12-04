日本這家百年溫泉旅館超怕你餓！一泊二食 不管早晚餐 光前菜至少30道起跳 泡湯還請你免費喝清酒

說飯坂溫泉是秘湯真的也不為過，雖然是歷史超過2000年的古湯，但知道的觀光客畢竟還是有限，也因此這裡也保留著純樸古老 最具風情的飯坂溫泉街還有100%天然溫泉的原湯。

其中這家青葉旅館更是飯坂溫泉內最值得推薦的百年日式旅館，因為…這家老闆超怕你餓，一泊二食 不管晚早餐光小菜至少30道起跳，吃在地 食當季，泡湯還請你免費喝清酒。

飯坂溫泉 青葉旅館｜交通位置

從東京搭東北新幹線至JR福島站，然後從福島站轉搭電車約20分鐘即可抵達，下車即是溫泉街。旅館距離飯坂溫泉站8分鐘的步行路程

聽在地人說，這家旅館有百年歷史，是建於昭和初期的傳統的數寄屋式旅館，純日式茶室建築。雖然只有十間房，但提供兩間室內浴池、一座露天浴池讓住客泡好泡滿。而且隱私性十足，一次一組，記得鎖好門即可獨享。

旅館外觀就真的是很純日式建築風格，外面日式庭園還有龍貓與黑炭真的好可愛。

其實裡面空間確實也不大，很可愛溫馨小巧的旅館。

室內吸煙室

室內空間設計走一個回字形，反正繞一圈就會回到原點，所以不會迷路啦。

室內的枯山水

這裡其實看得出來很有歷史了！地板甚至還是用樹幹年輪切面鋪成的，好特別。

公共洗手檯

我們的房間離兩個室內浴池很近，但因為比較想泡露天浴池，即使搶手也甘願等。

其實這裡走廊都備有洗手檯等，洗漱很方便。

飯坂溫泉 青葉旅館｜房型介紹

雙人房型

真的就是很基本的雙人房型，空間不大，但該有的都有，只是兩個人睡比較擠一點。

準特室「はなれ」

附有獨立湯屋的房型，可住2-4人，有客廳、房間還有湯屋，就很家庭房。

旅館自製的紅酒蘋果蜜餞，很好吃。

可以鋪兩到三床的和室。

在房間內就可以泡湯。

雙人和室房

我住這間，比雙人房大一點，但沒有附湯屋。

還有屬於自己的小陽台跟庭院。

不用出去找洗手檯，房間內就有。

小客廳倒是挺溫馨的。

該有的備品都有。

只是比較老舊跟復古而已，看看這個木衣櫥，根本古董等級。

浴衣跟浴巾

最期待的飯坂溫泉原湯體驗來了。外面提供飲料販賣機跟按摩椅，這裡飲料選擇少，建議買好再入住。或者步行約8分鐘到飯坂溫泉站，那邊有全家可以買。

飯坂溫泉 青葉旅館｜溫泉介紹

福島市的三大溫泉名湯『土湯溫泉、飯坂溫泉、高湯溫泉』，幾乎提供的都是溫泉原湯，沒有調整過溫度，湯池溫度大約有45度，所以要泡湯時建議先試試水溫，可自行加點冷水調整溫度。

青葉旅館共有三個公共浴場，兩個室內、一個露天。不分男女，採取的是一次一組，走先到先用路線，如果沒上鎖表示沒人用，可獨享而且不限時，所以如果輪到你獨享時，請千萬記得鎖門。

露天浴池是最搶手也最值得一泡的，因為這裡還提供清酒免費喝啦！是不是超讚的。只是別太晚來，清酒被喝完也只能哭哭了。

用木杯裝清酒去泡湯，儀式感超有的。

要提醒一下露天浴池沒有蓮蓬頭可以淋浴，建議先去室內浴池淋浴後再過來泡湯，別白跑一趟。不過獨享這座露天浴池真的超爽的！

室內浴池有兩座，提供淋浴與泡湯，浴池是比較小巧可愛。

飯坂溫泉 青葉旅館｜夜景

晚上可以出來飯坂溫泉街走走逛逛，這裡很純樸又幽靜，晚上出來散散步很舒服。旅館外的日式庭園晚上拍起來也很好看。

旅館內還有一座小神社。

飯坂溫泉 青葉旅館｜餐點介紹

會席料理｜晚餐

住純日式旅館當然吃的是會席料理，不過看到這滿滿一桌共30幾道前菜簡直嚇呆我們，到底多怕我們餓到啦，而且最可怕的是….這還只是前菜。

不誇張，真的快30幾盤前菜無誤，這些料理都是在地當季的時蔬野菜還有在地特產，有店家自己種的也有主廚上山親自摘採等…。

天啊！每一道都不一樣，這真的太搞剛了吧。雖然都是一小口的份量，但這麼多道其實真的會很飽。

還有主廚親自採購的A5等級米澤牛

擺盤好精緻的生魚片、甜蝦、黑鮪魚、烏賊紫蘇捲。

天婦羅真的又一次把我嚇到，那一條巨蝦是怎樣啦！到底多怕我們餓。

最後一期產季的水蜜桃，有吃到就很開心了。

梅子沙瓦我最愛。

會席料理｜早餐

一早起床吃早餐，毫無意外又是滿滿的近30道前菜。早餐部分以醃漬蔬菜、烤魚烤茄子居多，比較清爽無負擔。

其實必吃的就是在地有名的鐳蛋（溫泉蛋）！飯坂溫泉是日本最初發現鐳的地方。原來，在明治43年（1910）居禮夫婦發現了鐳的12年後，飯阪溫泉進行了化學分析，發現溫泉含有微量的鐳元素，從此以“鐳溫泉”聞名世界。拜著鐳溫泉的名氣，這裡也開始販售起名物“鐳玉子”，也是日本第一個把溫泉蛋商品化的地方。

我其實不在意這裡面有沒有含鐳，但這肯定是我目前吃過最好吃的溫泉蛋無誤，這蛋黃滑嫩細緻軟綿還有濃郁蛋香，確實好好吃。

飯後水果，服務真的太周到了啦。

等等這牙籤會不會做得太精緻了！最後女將追出來送我們的青蛙摺紙，裡面裝有牙籤，日文中與「回家」同音的青蛙(かえる)，有祝你平安回家的意思。感受到很熱情的招待，就像鄉下怕你餓的阿嬤，給人一種很溫暖的感覺。

飯坂溫泉街散策

飯坂溫泉在台灣的知名度不高，專程來訪的人不算太多，但是，了解之後相信你也會跟我一樣，喜歡上它的迷人之處。事實上，飯坂溫泉是東北地區屈指可數的古湯，歷史超過2000年，古時候被稱為「鯖湖之湯」，與鳴子溫泉、秋保溫泉並列為奧州三名湯⋯⋯

飯坂 まるせい 果樹園

日本的水果王國在福島，尤其是福島市的果園更是多到形成一條『水果之路』，沿路都是果樹園，提供四季採果吃到飽，例如水蜜桃、櫻桃、蘋果、梨子等⋯⋯都是可以讓你採果吃到飽的那種，雖然不能帶回國，但旅行期間可以吃好吃滿這樣。

這家 Marusei Orchard まるせい 果樹園 的老闆很酷，不但全身穿粉紅色，還有粉紅色車車，我想他家搞不好也都漆成粉紅的吧？這裡提供四季水果吃到飽，其中最有名的是水蜜桃，但我們這季節剛好遇到蘋果跟梨子盛產，現採現吃爽度超高⋯⋯

青葉旅館

地址：福島県福島市飯坂町東堀切7

電話：+81 24-542-3346

官網：飯坂溫泉|青葉日式旅館飯坂溫泉【官方網站】 (iizaka-aoba.jp)

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」