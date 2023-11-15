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都市中遇見現代藝術！金澤21世紀美術館：「錯覺」泳池超熱門 一定要提早來預約

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳旅遊／Irene

與城市融合為一的當代美術館，金澤21世紀美術館在2004年第九屆威尼斯建築雙年展上榮獲金獅獎，坐落於金澤市中心綠意植披的公園中，灑落於草地上的藝術裝置，每年吸引上百萬的遊客前來。金澤21世紀美術館鄰近金澤城和兼六園，可以一起排入行程。

金澤21世紀美術館

金澤21世紀美術館是位在金澤市市區的現代美術館，開館於2004年10月9日，建築師為SANAA事務所，美術館竣工前一個月就獲得威尼斯建築雙年展的金獅獎，也讓此美術館備受矚目。

以一個圓型為主體，內部細分為不同的展區，外牆也非實牆，而是玻璃落地窗，讓美術館呈現明亮几淨。

金澤21世紀美術館為圓形的設計，沒有制式的前門或後門。

草皮上分布著許多裝置藝術，有著如12個低音大號形狀的作品分散於戶外，也有像氣泡的光亮球面，個個都很好拍

極具藝術設計的遊樂設施，不規則的突起，展現線條之美，與美術館的設計互相呼應。

戶外藝術最有人氣的就是這「Colour activity house」，由青色、紫紅色、黃色三種顏色所組合的空間，隨著參觀者的移動而呈現不同顏色的風景。

金澤21世紀美術館｜門票

一開門就到館內居然已有不少遊客，排隊買票花上一點時間。

依展區內容收費，當天選擇最少的展區，大人票價450円。

潔白的建築，搭配大片的玻璃採光，整理氛圍很舒服。

金澤21世紀美術館｜錯覺泳池

館內最具話題性的就是藝術家林德羅．厄利什創作的「泳池」，若要到底下的展室則需要預約，每個梯次有人數限制，才剛開館就來沒想到已滿到下午，只好作罷。

「泳池」是一個很有趣的藝術設計，從上往下看就像人站在水下一般，雖然沒約到進入泳池參觀，仍可在泳池邊拍照。

展區內禁止拍照與使用照相機，部分展示品則可以拍照。

美術館中居然還設置了藝術圖書館。

若想好好的逛美術館，館內設有幼兒託管室。

兒童活動區僅在某些活動期間開放。

B1還有另外付費的展覽、免費的市民畫廊，最特別的是連接一樓和B1的這台電梯，以油壓鋼管驅動的電梯，與一般電梯不一樣。

免費參觀的市民畫廊。

巧遇貓咪展，雖然票價不便宜，但既然來了就順便逛逛吧。

裡面清一色全都是貓，牆上的照片、販售的商品，滿滿都是貓啊。

好多貓咪的可愛照片。

很多貓咪造型的週邊小物可以買，貓奴絕對會瘋狂的地方。

金澤21世紀美術館｜紀念品

最後免不了要來逛逛紀念品，裡面不能拍照故沒有太多照片。

金澤21世紀美術館 | 官網

電話：076-220-2800 (代表)

地址：石川縣金澤市廣坂1-2-1

展覽區：10:00～18:00（週五、週六延長至20:00）

交流區：09:00～22:00

展覽區：週一公休

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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