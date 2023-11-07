日本東京遇見Vivienne Westwood 表參道青山購物時尚選擇

圖片來源：Vivienne Westwood Tokyo

被稱為「龐克教母」和「西太后」的英國設計師Vivienne Westwood（1941-2022），於是英倫時尚的代表人物之一。從小就喜歡手作設計的她，曾經礙於現實環境而選擇當小學老師，卻未曾放棄過時尚設計的興趣，而終於在遇見英國經典龐克搖滾樂團「Sex Pistols（性槍手）」的經紀人Malcolm McLaren後得以一展長才，並也掀起了龐克時尚的風潮。她在英國倫敦開設的龐克時裝店，亦成了龐克搖滾運動的聖地。

別針、綁帶、鎖鏈、撕裂⋯⋯她的設計大膽前衛、時而叛逆有爭議，卻又能巧妙地與英國傳統設計元素的格紋、米字旗等融合，誕生出獨樹一幟的風格。不僅如此，Vivienne Westwood積極關心一些社會公共議題，並以時尚設計的方式發聲，彷彿讓她的時尚超越了時尚本身，更成了一種態度和精神象徵，在獲得英國皇室的表彰加冕的同時，也在全球範圍內獲得大量粉絲。

※注意：櫥窗展示內容將隨季節變化。

Vivienne Westwood在不少國家設有門市，而結合各地現況，門市和商品也會有些不一樣的特色。就日本來說，位在設計師品牌雲集的東京表參道一帶的青山店，可說是經典門市之一。

小巷弄中的兩層半店鋪空間，帶有些許藝廊氛圍，裡面展售Vivienne Westwood旗下豐富齊全的時尚商品，包括了當季新款、人氣經典款的服飾和鞋包首飾等，更能找到日本限定的特色商品，而2023年秋冬Vivienne Westwood的商品設計則以「充滿復古皮草與刺繡織物的衣櫃（Closets filled with vintage furs and quilted throws.）」為主概念，推出了一系列靈感源於世界各地復古家居布織品元素中的設計商品。

這次我們跟著在東京的人氣網紅「小貓」一起到Vivienne Westwood青山店走走，看看有什麼不錯的好買的商品推薦囉。

蘇格蘭格紋和女式西裝都是Vivienne Westwood的作品中的經典元素。而今年秋冬Vivienne Westwood的新推出的這款令小貓十分鍾意。

鵝黃色底的復古墊肩西裝，搭配配套的英式短裙，再才上超厚底的黑色長筒皮靴與黑色的Betty包，那一份復古搖滾感帥氣中帶有著性感甜美。這一款復古格紋西裝套裝，另外還有黑色和灰色兩款選項，與明亮柔和的鵝黃色呈現出不一樣的魅力。

適逢兔年的2023年，可說讓兔元素人氣大漲。Vivienne Westwood旗下的這款兔兔針織衫俏皮且富有童趣，且由於是手染上色，每件的染出來的花色皆不相同，件件獨一無二。

這款針織衫分外套款與上衣款，小貓選擇了相對短版的針織上衣搭配蘇格蘭裙，再加上黑色復古厚底的芭蕾小皮鞋及金色的項圈，完美詮釋俏皮佳人的印象。

（圖片來源：Vivienne Westwood Tokyo）

雖說據說人類穿著厚底鞋的歷史悠久，不過將厚底鞋帶上時尚伸展台的就是Vivienne Westwood，最經典的名作莫屬曾經讓傳奇名模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）跌倒的那雙皮革厚底高跟鞋「Super Elevated Gillie」。

她的厚底鞋作品多樣，而其中搖搖木馬系列鞋款（Rocking Horse Shoes）堪稱經典，至今依然人氣長紅。這系列鞋款多樣不說，鞋底採用天然木素材製作，每雙鞋底的成色和木紋多少都不同，低調地精緻而獨特。

在小貓前兩套穿搭中，或許你已經注意到，無論是Betty包還是針織外套的紐扣上，都能見到宛如帶著皇冠的小土星的標誌——這是Vivienne Westwood的經典LOGO 「ORB」，中心帶有十字架的星體代表著「傳統」，外面有如衛星的圓環則象徵著「未來」，完美詮釋Vivienne Westwood的設計理念。

而由ORB作為設計元素，巧妙被應用在品牌中的各式商品中，呈現出全然不一樣的風格。像上面這系列以歐洲刺繡花布為主題的鞋包設計中，一樣加入了刺繡ORB圖樣，在原本的復古感中加入了不一樣的新鮮感。

同樣是ORB放到街頭感十足的帽T上，加上潑墨的效果後則詮釋出有些叛逆前衛的風格。

而當ORB單純變成小飾品時，變得簡單可愛又有些低調。乍看之下可愛，但只有知道Vivienne Westwood的人，才明白那耳環或項鍊吊墜後面所蘊含的意義。

Vivienne Westwood旗下的皮夾包包，一直是非常有人氣的商品線。無論是素色款式還是蘇格蘭格紋的款式，搭配金屬的ORB徽章，都顯得精緻又有可愛，且長夾、短夾都有不說，款式還蠻多樣的。

這一系列素面絨布的包款，可以說是筆者個人最喜歡的一系列。紅、黑、綠的絨布復古經典，上面刺有精緻的ORB圖案超可愛，尤其時口金包款式，真的讓人很心動，而且還會抉擇困難（三種顏色難以選擇）。

這系列不僅有小錢包，還有可單肩側背的口金包！以及⋯⋯你一定要去現場看的可愛單肩鏈帶口金包！

來到Vivienne Westwood青山店，能找到Vivienne Westwood特別為日本設計的限定款式KISS ME KITTY系列商品。以紅唇吻印加手繪繪成的貓咪、ORB，再加上Vivienne Westwood手寫的Elvis Presley的《TREAT ME NICE》中的歌詞，可愛俏皮又有些性感溢於言表。

另外，本季新推出的秋冬季帽款也十分可愛，特別是粉紫色的蓓蕾帽及小漁夫帽，其中包括了難得的粉紫色，戴起來特別青春活力。

2022年，Vivienne Westwood與世長辭，但她的設計與她的故事，會永遠鼓舞這世界上世世代代的人們。無論你本身就是Vivienne Westwood的粉絲、是時尚設計的愛好者，又或者是懷抱著夢想的創作者，來到東京表參道時，不妨都到Vivienne Westwood青山店走走。

趁日圓低迷，加上免稅的優惠入手喜歡的商品也好，單純只是想要看看這位龐克教母的各式時尚設計，來尋找一些創作靈感和人生動力也好，來這裡，帶走你想帶走的東西吧。

Vivienne Westwood青山店（ヴィヴィアン・ウエストウッド 青山店）

地址：東京都渋谷区神宮前5-49-2

營業時間：11:00〜20:00

大眾交通：東京Metro千代田線 表參道站B2出口出站，步行約3分鐘。

官方網站

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