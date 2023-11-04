台場有新設施了！世界第一座沉浸式主題樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」東京台場登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

還記得去年關閉的台場知名購物中心Venus Fort維納斯城堡嗎？以歐式風格城堡的建築設計為主題，漂亮的購物環境一直深受觀光客喜愛，但是受疫情影響很可惜的在2022年3月正式落幕。

照片轉自PR TIMES報導 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000073819.html

好消息！Venus Fort維納斯城堡將於2024年搖身一變為全世界第一座的沉浸式主題樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」！一起看下去！

世界初！沉浸式主題樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」

不僅是東京第一座，也是世界第一座的沉浸式主題樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」，選擇在台場的原商業設施維納斯城堡VenusFort誕生，保留了歐式的建築風格，運用音響、燈光等元素，打造出一座與一般主題樂園截然不同的「完全沉浸式體驗」主題樂園！

曾經在電影、動漫或遊戲裡所看到的世界，你將不再只是作為一個「觀眾」，而是化身為劇情裡的「當事人」，事件將連續發生在你身上，逼真的體感設施讓你深深陷入其中，分不清是現實還是幻想！來到IMMERSIVE FORT TOKYO，你將體驗「人生徹底改變」、充滿戲劇性的一天！

IMMERSIVE FORT TOKYO 主題樂園是由森岡毅團隊所策劃，其他像是西武遊樂園、豪斯登堡等也是出自於他們之手！IMMERSIVE FORT TOKYO 預計將在2024年春天登場，明年到東京旅遊又多了一個全新的行程可以踩點囉～

イマーシブ・フォート東京

預計開幕時間：2024年春天

官網：https://immersivefort.com/

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