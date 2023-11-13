東京近郊三井OUTLET PARK幕張購物 暢貨中心血拼好過癮

位於千葉海濱幕張站旁的三井OUTLET PARK幕張，是不少首都圈一帶居民及到東京旅遊商辦的朋友們購物時的好選擇，畢竟從東京站搭乘電車最快不用30分鐘就可以到達，且距離東京迪士尼樂園所在的舞濱站，也只有不到20分鐘的電車車程，而且自成田機場和羽田機場亦有巴士可以輕鬆前往。在海濱幕張站一帶，同時有日本職棒球隊千葉羅德海洋隊的主場ZOZO海洋球場，以及舉辦過東京電玩展、Summer Sonic音樂祭等大型活動場地的幕張展覽館，若結合賽事活動規劃購物行程更是方便無虞。

三井OUTLET PARK幕張內集結了140家品牌門市，共分為4大區域，囊括了COACH、adidas等國際品牌，以及URBAN REASERCH、BEAMS等日本人氣品牌，同時還有一些不錯的美食甜點咖啡，讓大家在逛街之餘不怕沒地方歇腳。當然，三井OUTLET PARK幕張中少不了大家最愛的折扣優惠及免稅服務！

下面就一起來看看，有什麼好買的吧。

三井OUTLET PARK幕張 (三井アウトレットパーク幕張）

地址：千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目6−1

營業時間：10:00～20:00

※ 各別餐廳或咖啡廳的營業時間可能有所不同

大眾交通：JR海濱幕張站；羽田機場、成田機場直達巴士

官方網站

COACH / COACH MENS

三井OUTLET PARK幕張的COACH門市十分好找，從海濱幕張站南口出來，左轉到購物中心入口時便能見到——是的，它就位於購物中心的A-Site區域。寬敞的門市中，能找到各式各樣COACH旗下的經典商品，包括皮夾、皮手套、單肩皮包等多種商品，與此同時也能找到一些時尚新款。作為國際精品品牌，COACH一直給人以較成熟的印象，不過從這幾季的新品看來，多了不少適合年輕族群的新潮設計頗受好評。

除了COACH主品牌的門市外，在B-Site區還有另一間快閃門市「COACH MEN」——毫無疑問的，這裡搜羅了COACH旗下的男士精品，包括休閒男裝、包包配件以及多種鞋款，可說是為男士們精選的時尚空間。

URBAN RESEARCH

URBAN RESEARCH對於喜歡日本時尚的朋友來說想必不會陌生。以「Design Your Lifestyle（設計你的生活風格）」為主概念，URBAN RESEARCH作為潮流選物品牌，旗下商品以都會生活服飾為主，無論是男裝還是女裝都有。在店內也能找到旗下其他個性的子品牌商品，像是設計感與趣味性兼具的配件品牌的「Smelly」，以及主打自然素材的服飾品牌「KAGURE（かぐれ）」等，為全球範圍的人們提供更多不一樣的時尚選擇。

TOMMY HILFIGER

1985年誕生於美國紐約的休閒服飾品牌TOMMY HILFIGER可說是美國時尚品牌的經典，俏皮和優雅的設計風格，提供包括POLO衫、棉褲、針織毛衣等學院風的服飾，並囊括了男裝、女裝及童裝，而經典柔和的藍白紅色為主色調的商品，會是喜愛美式穿搭風格的朋友不容錯過的選項。

Columbia哥倫比亞

經典戶外運動時尚品牌Columbia，常常是喜歡戶外運動的朋友到OUTLET時必查看的品牌門市，而來到三井OUTLET PARK幕張自然也不例外。雖說過往戶外運動品牌大多給人講求機能性卻少了點時尚設計感的印象，不過Columbia的服飾設計可說是兩者兼具。他們既有有獨家的防水技術OMNI-TECH和發熱技術OMNI-HEAT，以應用於本格派的戶外運動服飾上，同時也能見到不少即便是日常穿搭亦十分合適的服飾單品。無論是喜歡爬山健行、露營、滑雪、釣魚等，都可以在這裡找到好看且好用的服飾。

adidas / adidas Golf Factory OUTLET

說起運動品牌，很少人會想不到adidas。作為經典國際運動品牌，受到全世界運動員到時尚人士再到社會大眾的喜愛，adidas產品線亦不斷擴大中。在三井OUTLET PARK幕張的adidas門市中，不僅能找到本品牌的商品，包括球鞋、服飾、配件等，這裡同時也是adidas的高爾夫品牌幕張工廠的直營店，可以更漂亮的價格買到adidas旗下的高爾夫球服飾、鞋帽配件和用品。

三井OUTLET PARK幕張裡面，能找到不少餐廳和咖啡，包括披薩、牛排等。當然，若你不是想要吃正餐，只是單純找個地方歇一會兒的話，蠻推薦到gelato pique cafe去坐坐的。也許看到這個咖啡店的名字，你會覺得很眼熟——因為這是日本人氣家居服品牌gelato pique所開設的咖啡店，主打菜單是各式香濃的可麗餅。採用法國進口的濃郁奶油及香甜鬆脆的糖，搭配包括開心果、香草、黑巧克力等不同口味的冰淇淋，開發出多種不一樣的可麗餅口味。除了甜的之外，也有鹹的可選擇。

除了可麗餅外，店內的霜淇淋也是人氣品項。淡藍色的牛奶霜淇淋濃郁地恰到好處，而外觀又十分上相，可說是打卡萬用美食。

為了方便海外遊客消費購物，三井OUTLET PARK幕張內部設有不少方便的服務，例如置物櫃就不用說了，在還有C-Site區還備有貨幣兌換機，可將人民幣、新台幣、港幣、韓元、泰銖、新加玻元、美元、歐元兌換成日幣，以避免部分遊客出現日圓不夠無法盡興的狀況。與此同時，附近也有一個可接受外國銀行卡提取現金的ATM。

大家之所以喜歡到OUTLET購物，不外乎就是因為能有多種折扣優惠或活動，再加上可以免稅，買起來總是比較經濟實惠。在三井OUTLET PARK幕張裡面的店鋪，大部分也都是提供免稅服務的，一般在店門口都會貼有免稅服務的貼紙。除了免稅之外，三井OUTLET PARK幕張還特別為外國遊客準備了一本折扣優惠券，讓大家可以在原本店內折扣的基礎上再享一些優惠福利。如果有興趣的話，記得在「大開殺戒」前先到C-Site的綜合案內所櫃檯，提供護照供服務人員確認後，就可以領取。

當然，若有什麼相關疑問，也是可以在這裡尋求幫助解答。

雖然說三井OUTLET PARK幕張不是東京近郊最大規模的OUTLET，但大眾交通方便好前往確實是毫無疑問滴！無論從東京出發、從東京迪士尼出發，又或者是從羽田或成田機場出發都很方便。再加上三井OUTLET PARK幕張內集結了豐富的品牌及美食餐廳，不會數量多到讓你逛到倦，又能滿足那想要好好血拼的欲望。若正好在規劃東京購物之旅，那⋯⋯不妨把三井OUTLET PARK幕張排進行程囉。

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