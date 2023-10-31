日本靜岡「伊豆急飯店」全新客房 私人浴池盡享無敵海景

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本關東近郊的「伊豆半島」擁有溫泉、海鮮、自然絕景等多元魅力，且即使不自駕交通也相當便捷，是國內外遊客都相當喜愛的熱門度假勝地。

當地飯店設施林立，地點位置鄰近河津櫻、以及擁有百萬株繡球花下田公園的「伊豆急飯店」，在今年春季翻新館內設施，打造出具備眺望浴池（※）的全新雙床房型，提供住客更多住宿好選擇。

※眺望浴池非使用溫泉水。

▲眺望浴池雙床房型示意圖。 圖：伊豆急飯店／來源

窗外就是白濱海岸美景，住客能一邊泡澡一邊獨佔風光。雖然眺望浴池設置在房內，如果仍覺得害羞，也有提供男女款式的專用湯浴衣能使用！而想要享受溫泉的話，館內具備露天溫泉浴池與大浴場，提供弱鹼性硫酸鹽泉、單純溫泉2種不同泉質陶冶。

▲日本雖然多為裸湯，但近年來為了因應國際遊客與特殊需求，也開發出泡湯專用的湯浴衣。 圖：伊豆急飯店／來源

訂房別錯過選擇包含餐食的住宿方案，盡情大啖伊豆的新鮮海味，晚餐套餐包含金目雕、鮑魚與伊勢龍蝦等，再搭配和洋自助式早餐，雙人入住1泊2食，每人每晚22,330日圓起。

◎ 伊豆急飯店

．交通：伊豆急下田站搭乘免費接駁巴士，車程約10分鐘（固定班次）；或搭乘南伊豆東海公車至「白濱海岸」站下，車程約10分鐘。

．地址：靜岡縣下田市白濱2732-7

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