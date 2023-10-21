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日本全新住宿體驗，去監獄住一晚！星野集團「虹夕諾雅 奈良監獄」 2026年盛大開幕

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

來去監獄住一晚？歐美許多國家有許多將舊監獄改裝成飯店或餐廳的話題，但是在相較保守的亞洲來說還較為少見，尤其是在日本，更難想像這樣的全新住宿體驗。

星野集團前陣子宣布，要將日本的重要文化財產「舊奈良監獄」斥資改建成全新的「虹夕諾雅 奈良監獄」飯店，並預計在2026年春天正式開幕，這是日本首間監獄改造飯店，究竟會如何翻轉監獄的形象，讓我們一同期待吧！

「舊奈良監獄」日本國家重要文化財！

舊奈良監獄於1908年由日本監獄建築之父「山下啓次郎」所設計，是日本明治政府以監獄國際標準化為目標所規劃的明治五大監獄之一（其他為：千葉、金澤、長崎、鹿兒島）。

外觀是壯麗的紅磚建築風格，內部則以「哈維蘭德系統」為建築設計，將多個收容樓棟以監獄看守所為中心呈放射狀延伸，方便中央看守所觀察5棟收容樓棟的情形。

舊奈良監獄當時匯集了日本政府對於國家建設的種種願景，更是日本建築技術發展的最佳實踐，因此在2017年正式登錄為日本國家重要文化財產。

放射狀設計，中心看守所方便一次查看與管理

受刑人牢房樣貌，轉自奈良監獄官網

來去監獄住一晚！虹夕諾雅 奈良監獄2026年登場

星野集團保留了監獄古蹟的紅磚建築風格，並斥重金結合在地歷史、文化、特色，欲打造出顛覆想像的奢華住宿飯店虹夕諾雅！

小小的受刑人牢房，預計將打造成48間的兩層樓高級客房，飯店內也將推出餐廳、閱覽室等公共空間，以及一個可讓遊客參觀體驗的博物館設施，讓來訪的遊客們在享受住宿品質之餘，也能更了解奈良監獄的歷史文化。

虹夕諾雅 奈良監獄

奈良縣奈良市般若寺町18

交通方式：近鐵奈良站轉乘巴士至「般若寺」站 ，歩行約3分鐘

開幕時間：2026年春天

https://www.hoshinoresorts.com/resortsandhotels/hoshinoya/naraprison.html

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