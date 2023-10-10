飛驒高山景點之新穗高纜車 坐雙層纜車賞北阿爾卑斯山絕景與星空

飛驒山脈，也被稱為北阿爾卑斯山，是日本第三高峰「奧穗高岳」所在的山群，跨岐阜、長野及富山縣，自古以來是日本愛山者及修行者心目中的聖地，更是日本登山者們的樂園。且不說奧穗高岳的海拔高達3190公尺，在它周圍相連的山峰也都以海拔2000公尺以上的高峰為多，像是日本登山好手們樂於挑戰的險山槍岳（海拔3180公尺）、 能見到大雪溪的白馬岳、大雪壁特別著名的立山三山等都在此。

（圖片來源：新穗高纜車）

那雄山峻嶺環繞的絕景，曾經是登山愛好者才能享受的景色，然而日本的山最為人津津樂道的，就是即便不用很辛苦地爬山，也能透過非常舒適便捷的纜車或是火車電車等上山散步，而這次要介紹的新穗高纜車就是想要近距離感受北阿爾卑斯山之雄美的好選擇，更是愛山者來到岐阜飛驒高山一帶不容錯過的觀光景點之一。無論是夏季翠綠、秋季的楓紅，還是冬季的雪白都十分迷人。

（圖片來源：新穗高纜車）

不僅如此，新穗高纜車還有特別限定的夜間星空觀賞班次，可以載著大家在晚上登上海拔2156公尺的山上，欣賞群山之上那浩瀚無垠的星空。

（圖片來源：新穗高纜車）

新穗高纜車主要分為兩段，第一段（第1ロープウェイ）是新穗高溫泉站到鍋平高原站；第二段（第2ロープウェイ）是在鍋平平原站旁的白樺平站（しらかば平駅）到西穗高口站。纜車之所以會分成兩段，主要是因為山體坡度起伏變化較大、纜車長度長（畢竟垂直高度就有1000多公尺），所以不得不分成兩段。就班次上來說，第一段基本是每個整點及30分時會發車，第二段則是每時15分及45分發一班車。

當然在旅遊旺季遊客較多時，也會臨時加開班次，讓大家都能輕鬆上山感受群山的壯闊。依據季節不同早班車和末班車的發車時間也會有所調整，具體可參考來自官網的這張圖。且如果遇到天候不佳的狀況，還是有臨時停駛的可能。

圖片來源：新穗高纜車（JAPANKURU英文標記）

光從第一段纜車和第二段纜車的長度和花費時間來看，不難看出搭乘新穗高纜車的重頭戲主要在第二段。第一段纜車長度573公尺，乘車時間4分鐘；第二段纜車則有2598公尺，乘車時間7分鐘。而且第二段纜車使用的車廂，更是日本少見的雙層纜車車廂，而且近年新上路的圓形雙層車廂特別可愛，是日本唯一的雙層纜車車廂。

值得一提的是，在非雪季時，自新穗高溫泉站是可以直接開車上鍋平高原站的。

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在看完纜車的基本概況之後，下面直接為大家盤點新穗高纜車一帶的吃喝玩樂魅力囉。

來到新穗高纜車玩耍，最大的樂趣，可就是即便不用辛苦爬山，也能輕鬆登上海拔2156公尺的山上，感受那與眾高山比鄰的壯闊風景。北阿爾卑斯山脈的眾山皆有特色，而在新穗高纜車這邊能看得最清楚的，當屬奧飛驒之秀峰「笠岳（笠ヶ岳）」。無論是在搭纜車的過程中，還是到山上的展望台或頂之森眺望，都能感受到不一樣感動。

△在纜車上時

從來到新穗高溫泉站時，想必就能感受到在山中的愉悅感。在搭上纜車，彷彿從山下起飛上山的那一刻起，心就會跟著飛起來，而隨著坐上第二段纜車，逐漸升高的過程中，宛如笠岳美麗的山體漸漸闖入眼簾，而升到一定高度後，整座山峰在眼前展開——很難不為大自然的巧奪天工而嘆為觀止。

另外一件有趣的感受，是第二段纜車途中會因為山的坡度有所變化而切換速度——那一瞬間的變速感，總是能帶給車廂裡的乘客們意想不到的樂趣。

△在西穗高口站展望台

抵達纜車終點站的西穗高口站，大家通常都會先到車站頂樓的展望台，感受被雄山360度環繞的壯闊感。展望台正面能眺望的，是在坐纜車時也能欣賞的笠岳，以及來來去去的可愛纜車。面向笠岳，往右邊看過去，可清楚眺望到北阿爾卑斯名岳之一的槍岳（海拔3180公尺），而左邊則座落有北阿爾卑斯唯一的活火山的燒岳，燒岳的後面可見到海拔一樣在3000公尺以上的乘鞍岳（海拔3026公尺）。

想要拍纜車及雄山，展望台是絕佳角度之一，展望台上也有提供專業的紀念照拍攝服務。

值得一提的是，展望台上還有名物「山彥郵筒（山びこポスト）」，是全日本位處最高的郵筒。現場還有販售郵票和明信片，寄一張給自己或親友做紀念還蠻特別的。

△在頂之森和槍之迴廊

見識了展望台上被北阿爾卑斯山脈環繞的絕景後，可走出車站來到旁邊的公園空間「頂之森」。這裡是2022年10月才翻新開幕的新景點，有設置了一些散步道，以及不少可以坐下來休息的露台空間。而在深處還有一個可以眺望山景迴力鏢形展望露台「槍之迴廊」——可從不同角度近距離感受槍・穗高連峰的迴廊。有趣的是，露台外緣還特別設置了可以讓遊客走下去的網狀空間，能讓人有種半飄浮在雄山之前的錯覺。

就筆者個人的建議來說，從展望台下來後，可以先到4樓的咖啡餐廳買一些點心或飲品，然後再到頂之森裡享用。關於新穗高纜車一帶的推薦美食，我們下面會介紹。在此先記得，畢竟這裡地處自然景觀豐富的國家公園內，不要留下垃圾囉。

除此之外，頂之森也是通往西穗高岳登山口必經的路線，因此也能見到不少山友們來來去去。

作為日本唯一的雙層纜車，第二段纜車車廂在2020年為了紀念纜車開線50週年新裝進化成如今的造型，在硬體設備上亦有所提升。而隨著這可愛纜車車廂問世，新穗高纜車的LOGO等主視覺跟著更新，完美加強了這新車廂的可愛魅力。

搭纜車是樂趣，拍纜車也是樂趣！不管是從第二段起點站的白樺平站看著纜車升空，在西穗高口站展望台上看纜車來去，還是在頂之森的森之吧台上看纜車經過，全都是想看纜車時不容錯過的角度。另外，在搭纜車時，當反方向的纜車將經過時，車內廣播也會提醒大家（準備好相機）。

有了美景，自然少不了美食相佐。說起新穗高纜車一帶的美食，就不能不提到位於白樺平站的阿爾卑斯的麵包屋（アルプスのパン屋さん）。這裡最有人氣的品項當屬可頌麵包，包括了巧克力、楓糖、紅豆等口味。其中紅豆口味由於餡料的甜度恰到好處，搭配這裡的可頌麵包特別的質地，長年深受日本麵包愛好者們的歡迎。據說不少人還會搭配高原牛奶，然後再到車站外的足湯泡腳吃美食。

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除了可頌麵包，阿爾卑斯的麵包屋中還有非常有特色的圓形纜車迷你吐司，也是很有人氣的伴手禮。

阿爾卑斯的麵包屋裡不僅有美味的麵包和咖啡，其店內空間也是一絕。明亮的木造空間，搭配大片的玻璃窗，窗外是專屬山林的自然景色，無論晴雨，坐在裡面都是種享受。

當搭乘纜車到達西穗高口站，更少不了到站內4樓的咖啡餐廳「Mt. View」覓食！在這頗有山小屋感的空間中，可以嚐到美味的飛驒牛咖哩飯、整顆洋蔥燉紅酒飛驒牛肉、飛驒牛肉包子等，還有非常有人氣的「頂」字吉拿棒！以「山頂」的「頂」字做造型的超人氣吉拿棒，超適合用來打卡拍照。

值得一提的是，在這裡販售的蘋果汁和蜜桃汁是100%純果汁，推薦一試。

在現場吃美食之餘，新穗高纜車一帶還有各式各樣有趣的伴手禮，像是可愛的雙層纜車主題周邊產品和零食、飛驒高山地區的特色玩偶「猴寶寶SARUBOBO（さるぼぼ）」御守、頂字系列周邊商品等。

特別的是，其中包括了新穗高纜車與知名登山用品品牌mont bell聯名獨家商品，包括了頂字T恤、戶外水壺、茶杯等。

新穗高纜車所在的新穗高溫泉，是奧飛驒溫泉鄉中的五大溫泉區之一，以與白樺林及北阿爾卑斯群峰比鄰且擁有度假村感為著。新穗高溫泉的溫泉豐富，在新穗高溫泉站旁的河邊，就能見在河床不斷湧現的溫泉。而搭乘第一段纜車到鍋平高原站和白樺平站一帶，能見到可輕鬆享受的足湯和溫泉蛋設施。如果真的想要好好泡湯，也可以到旁邊的遊客中心「山樂館」中的露天溫泉設施「神寶乃湯」泡一泡。

更特別的是，在鍋平高原站和白樺平站一帶的廣場上，常不定時會舉辦一些特別的季節性活動，我們下面會和大家分享即將在2023年12月開始，到2024年2月的冬季活動，內容大概如下。

（圖片來源：新穗高纜車）

新穗高纜車有非常獨特的星空觀賞班次，能在夜晚載著乘客到海拔2156公尺的山上瞭望星空——是否光想就覺得浪漫呢？新穗高纜車的星空觀賞班次一年四季會不定期運行，具體的運行日期，會公布在官方網站上。

而就在新穗高纜車起點站的新穗高溫泉站旁的溫泉旅館「穗高飯店」，有提供住宿與星空觀賞纜車的住宿套餐。

（圖片來源：新穗高纜車）

穗高飯店頗有山中木屋的氛圍，不僅房間內能見到窗外美麗的山林之景，能眺望北阿爾卑斯崇山峻嶺的露天溫泉更是不可多得的上湯之選。

當然，在穗高飯店中，能嚐到以高山市一帶的特色食材與料理，包括了A5等級的陶板飛驒牛、很有特色的朴燒壽司、朴燒味噌等，可盡情以味覺享受高山的美好食光。

（圖片來源：新穗高纜車）

冬天的新穗高一帶，也是不少人親雪的好去處。且不說冬天搭乘新穗高纜車，能欣賞到專屬北阿爾卑斯山脈的雪山絕景，並輕鬆感受高海拔山上清冷的空氣，更有雪鞋SnowShoe的體驗，再加上目前2023-2024冬天的星空觀賞纜車運行日也已經確定，是想要前來日本感受冬天的不二選擇。

（圖片來源：新穗高纜車）

值得一提的是，這個冬天新穗高纜車一帶還會舉辦特別的冬季體驗活動！

自2023年12月1日起到2024年2月12日止，可以在白樺平站周邊將出現宛若小雪屋的蒙古包，在裡面內能體驗品味與高山當地的鄉土料理、當地好酒、木工藝品、傳統工藝等。在北阿爾卑斯山的壯闊雪景中，感受當地的傳統文化，絕對會是個非常難得的體驗。

具體的活動內容，可以參考活動官方網站。

新穗高纜車大眾交通路線圖（圖片來源：新穗高纜車）

前往新穗高纜車所在的新穗高溫泉站，有多種路線可以選擇。最直觀交通方式，當屬自名古屋的中部國際機場入境，然後判斷要選擇搭乘大眾交通運輸，還是選擇租車自駕。

自名古屋租車自駕，從自高山交流道上高速公路，到新穗高約要70分鐘左右車程。冬天雪地駕駛時，須留意車子會需要裝上適合雪地或結冰路面運行的防滑輪胎等裝備。若搭乘大眾交通運輸工具，可自名古屋站搭JR或巴士到高山站，再轉搭巴士前往新穗高溫泉站，總車程大約會需要4小時左右。

規劃新穗高纜車一帶旅遊行程，推薦順道到高山觀光，而其中有著「古町」之稱的老街散步和一次巡迴奧飛驒溫泉鄉中的5大溫泉都是不錯的選擇。

而濃飛巴士有推出「奧飛驒優惠套票（奥飛騨まるごとバリューきっぷ）」，其中包含了高山～新穗高溫泉間的兩日或三日自由乘車券（亦可選擇平湯溫泉～新穗高溫泉版本）、新穗高纜車全程一次來回票，以及附屬特典優惠券，可以優惠的價格享受搭乘穗高纜車的樂趣。

奧飛驒優惠套票具體內容：

1 高山巴士總站～新穗高口纜車間的兩日或三日自由乘車券（或平湯溫泉發車的，平湯溫泉～新穗高口纜車間的兩日自由乘車券）

2 新穗高纜車（第一段、第二段）來回一次乘車券

3 特典優惠券

※僅適用於濃飛巴士營運的班次。

此外，由於飛驒高山一帶距離長野著名景點上高地或是黑部立山所在的富山不遠，不少朋友在安排行程時也會將上高地或富山納入前後的行程參考。

而濃飛巴士也有一張「上高地・奧飛驒周遊優惠套票（上高地・奥飛騨まるごとバリューきっぷ）」可利用，票券具體內容如下：

上高地・奧飛驒周遊優惠套票

1 高山巴士總站～新穗高口纜車間的兩日或三日自由乘車券（或平湯溫泉發車的，平湯溫泉～新穗高口纜車間的兩日自由乘車券）

2 新穗高纜車（第一段、第二段）來回一次乘車券

3 平湯～上高地的來回一次車票

4 特典優惠券

上面提到的兩張優惠票券內容連結，可點此參考濃飛巴士官方網站介紹。

除了濃飛巴士的優惠套票外，新穗高纜車官方也有推出可優惠多達800日圓的套票，包括了纜車乘車券、可在纜車境內的餐廳或伴手禮店，且包括可在溫泉消費使用的1500日圓禮券。詳情可以參考新穗高纜車的官方網站介紹。

此外，新穗高纜車也有推出含有來回乘車券與周邊美食購物券的優惠套票，大人4000日圓、小孩2000日圓，相比分開購買分別優惠800日圓和650日圓。

記得以前和一位在日本的台灣山友聊天時，他說到日本的山很「親民」，即便是一些海拔蠻高的山，也被開發整備地不錯，就算不是登山者，也可以比較輕鬆地感受山的美好。

我想新穗高纜車就是這樣的存在——它的誕生最初就是為了能讓更多人感受新穗高所在的這一塊北阿爾卑斯山景。

隨著雙層纜車車廂的翻新，新穗高纜車一帶如今依然在各種進化中，望能帶給大家更多美好的山旅體驗。

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