京都祭典兩天一夜！朝聖「本宮祭、祇園祭」壯觀場面 再吃爆紅漢堡排、道地拉麵

跟著 YUMEKO 於 2023-07-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 Gion Festival、六 中華そば、茶寮 都路里 祇園本店。

住在日本第五年的福岡女孩Yumeko

第 1 天

Gion Festival | 1 小時

京都在七月有大大小小的祭典,這次特地挑了日本三大祭典之一的祇園祭參加。祇園祭在京都是一個歷史悠久的夏季祭典，通常在7月的前半個月舉行，有分為「前祭」和「後祭」兩個部分。祇園祭主要是以盛大的山鉾巡遊和前祭的屋台活動而聞名，吸引了來自世界各地的遊客。這次當然我們也不例外，已經做好有滿滿人潮心裡準備參加了。

祇園祭每天的流程都會不太一樣，建議想要參加的話可以先上他們的官網去看日程，這天中午到的時候主要參加山鉾在街道上巡遊，超大的山鉾都是由人們拉著像前走。當走動時，觀眾就會開始歡呼。近看的山鉾真的很壯觀。

六 中華そば | 1 小時

觀看完山鉾，我們來到藏身在百貨裡的一家米其林中華蕎麥麵，最近總喜歡尋找新的米其林餐廳，這天抵達的時候已經是下午一天半左右，藏在百貨公司的二樓，前面約排了4組人，算是沒有排很久，排了約15分鐘就入座，這邊點餐是使用機器點，點完進去時再給裡面的工作人員，餐廳裡面沒有過多的裝潢，以簡單黑色調為主，中間還擺放了一顆樹，位子都是吧台位子整體感覺算是大氣舒服。這次我點他們家招牌的麵，是由「鴨、鶏、鹿、牛、豚骨頭熬煮而成」湯的顏色是墨綠色的，喝起來算是種口味濃郁好喝的湯頭，麵是使用細麵，和他的肉也是一咬就開，筍子也是很入味，算是水準都撐的上米其林等級的一家餐廳。很推！

茶寮 都路里 祇園本店 | 1 小時

吃完主食，當然要來甜點。每次到京都必吃的都路里。從蕎麥麵店走過來約15分鐘。都路里店內的環境很乾淨舒服。在這可以品嚐到各種不同款式的抹茶點心，像是抹茶冰淇淋、抹茶蛋糕。這次來的時候竟然不用怎麼排隊，排了5分鐘左右就進去位子裡。

他們家我最喜歡的就是抹茶聖代。一杯約日幣¥1280 裡面有超多種料 包含抹茶冰淇淋，香草冰淇淋，茶凍，紅豆等。一杯裡面算是滿滿的料 每次吃都能吃的很滿足。

絞肉米飯 京都店 | 1 小時

下午吃飽之後，來吃最近很紅的挽肉和米。中午左右就先來過，不過要等到晚上五點的位子。所以晚上的時候才回來。一份是三顆漢堡排¥1600，ㄧ坐上位子工作人員會給你一張如何品嘗漢堡排的單字，桌上共有六種調味醬，和抽屜有三種，廚師會把一顆顆的漢堡排放到面前的小桌子，第一顆漢堡排他們會建議直接這樣吃，但我覺得還是要加一些調味料比較好吃😋。第二顆服務員會送上蘿蔔絲加上去非常清爽，蠻好吃的，最後一顆每個人可以拿免費一顆生蛋配上醬油，也是香濃順口。推

役行者山(祇園祭後祭) | 1 小時

吃完之後就走到京都河原町看晚上的祭典活動，晚上的祭典和早上的山鉾遊街大不同，晚上是屬於像是遊行的，速度也是非常慢，但也吸引了很多觀光的觀看

第 2 天

祇園神座拉麵 | 1 小時

隔天中午先來吃神座拉麵🍜，神座拉麵在大阪這邊是連鎖的拉麵，價格算是評價¥700左右就可以吃到一碗料蠻多的拉麵，湯底算是清湯滿甜的，麵裡面還有一片叉燒，如果覺得味道不夠的話在桌上還有韭菜可以加，加下去之後味道就會變得重一點。

伏見稻荷大社 | 1 小時

再來我們搭車到了伏見稻荷駅、在今年的7/22-7/23，舉辦了「宵宮祭」、「本宮祭」

在7/22-23伏見稻荷大社內都會掛滿了燈籠，

在店家外圍也會掛上燈籠🏮還會有太鼓表演，漸漸到了晚上燈籠點上燈後又是不一樣的感覺。

蠻推薦在七月剛好碰到宵宮祭或是本宮祭的朋友可以來逛逛。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：京都祭典兩天一夜｜本宮祭、祇園祭

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