秋天也看得到櫻花！日本愛知縣豐田市「楓櫻同框之旅」 紅葉與櫻花夢幻同窗的「小原四季櫻」

賞楓賞櫻能一次搞定？日本位於愛知縣的豐田市，從名古屋搭電車大約不到一小時的距離，除了是「豐田汽車」總公司所在地之外，也是著名的賞楓勝地，甚至可以讓人在秋天同時欣賞楓紅與櫻花，秋天已屆，來規劃一場楓櫻同框的豐田小旅行！

日本愛知縣豐田市，在秋天可同時欣賞楓紅與櫻花；圖片／TOURISM TOYOTA提供

映著染紅楓葉林的巴川河畔；圖片／TOURISM TOYOTA提供

光彩奪目的香嵐溪夜間點燈；圖片／TOURISM TOYOTA提供

日本數一數二賞楓名所「香嵐溪」11月1日起紅葉節夜間點燈

豐田市是日本汽車產業的中樞，面積廣大，郊外有著名的賞楓名所「香嵐溪」，以及許多可以體驗各種自然與文化的地方。

除了造訪日本數一數二的人氣賞楓名所「香嵐溪」之外，也一併探訪豐田市內各個觀光景點吧！

日本數一數二的賞楓名所「香嵐溪」。香嵐溪於每年11月上旬至下旬舉辦紅葉節，4000棵紅葉和豬牙花將樹木染紅（今年於11月1日至30日舉辦）。此節慶是從1950年開始，歷史悠久，期間夜晚亮燈至9點，不僅可以欣賞紅葉美景，會場還會有許多攤位，可以品嘗使用當地食材製作的美食。

．地址：愛知縣豊田市足助町飯盛（足助・香嵐溪廣場）．香嵐溪紅葉節

繁體中文網頁：https://www.tourismtoyota.jp/tw/spots/detail/782/

猶如走入時光隧道的足助老街；圖片／TOURISM TOYOTA提供

保留江戶時代風貌「足助老街」與香嵐溪一同遊覽

秋天來香嵐溪，如果只賞楓就回去的話那就太可惜了！還有一處必去美景，那就是流經香嵐溪附近的足助川沿岸，留存著富歷史氣息的傳統「足助老街」。從香嵐溪步行10分鐘，地點非常近。

現在足助的街道，一般認為是1775年大火之後重建的，至今依然保留了許多江戶時代後期至明治末期興建的建築。足助老街的這些建築綿延約2公里，會帶給造訪者彷彿穿越時空的感覺，2011年被選為愛知縣第一個國家重要傳統建築物保存地區。

這裡還有許多利用古老建築設立的書店、日式點心店和咖啡店等，讓人流連忘返。

粉嫩的四季櫻與染紅的楓葉同窗的夢幻景緻；圖片／TOURISM TOYOTA提供

即使在日本也很少見！紅葉與櫻花夢幻同窗的「小原四季櫻」

四季櫻與一般櫻花不同，是一年春秋開兩次的罕見櫻花。特別是秋天開花與紅葉時期重疊，可以欣賞到「櫻花與紅葉同框的美景」。

1978年舊小原村將其指定為「村之樹」，試圖廣泛繁殖與保護，現在小原地區內的四季櫻約多達1萬棵。沒有其他地方可以欣賞到如此多的四季櫻，在秋天（11月上旬至下旬），遊客可以欣賞到全日本罕見的絕色美景。

主要的魅力景點有「小原交流公園」、「小原和紙的故鄉」、「川見四季櫻之里」。每年11月（今年於11月11日至30日舉辦）實施「小原四季櫻節」，有許多攤位營業。

．地址：愛知縣豐田市川見町堂之洞．交通：櫻花祭期間「小原交流公園（小原ふれあい公園）」至「川見四季櫻之里」提供免費接駁巴士※在川見四季櫻之鄉，由於今年颱風對「川見櫻花山」部分地區造成破壞，所以步道禁止通行。敬請注意。

在豐田市體驗傳統和紙工藝製作；圖片／TOURISM TOYOTA提供

小原和紙之鄉體驗結合欣賞四季櫻

上述介紹的小原四季櫻魅力景點之一「豐田市小原和紙的故鄉」裡有「和紙工藝體驗館」、「和紙美術館」等，可設定與欣賞四季櫻的行程組合在一起。小原和紙擁有500年以上的歷史，是豐田市世界級的傳統工藝。

在和紙工藝體驗館裡可以輕鬆地以團體方式體驗和紙製作，提供旅行團體接待。

．地址：愛知縣豐田市永太郎町洞216-1．營業時間：9:00〜16:30 每週一公休 (受理體驗時間 9:00〜16:00)

豐田市相關觀光訊息官網：https://www.facebook.com/TourismToyotaTW

===================撰文／方雯玲

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