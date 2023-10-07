去東京不可不吃！超高CP值「豪華天丼」不可錯過─金子半之助日本橋本店

【撰文:Anita/ 窩日本】

在包括台灣、香港的海內外都擁有超高名氣的日本美食「金子半之助」相信很多人都不陌生也曾經吃過，但本店的價位比海外便宜超多，CP值超級高。一起跟小編來排隊試吃吧！

金子半之助的江戶前天丼

在二次世界大戰之後民生物資減少，熱愛鑽研日本料理、日後並成為日本料理協會擔任料理師會長的金子半之助先生，因為擔心江戶時期的美味天丼在歷史上消失，於是在東京的日本橋開設了天丼專賣店，提供食材豐富但是價格平易近人的天丼。

可想而知一開店就造成爆紅，除了用料不手軟的豪華食材，秘傳醬汁更是擄獲所有人的胃，這個醬汁的秘方可是門外不出，只有繼承者才能得到的呢！

前往日本橋本店吧！

金子半之助在日本首都圈、中部、關西、九州、沖繩都有分店，不過最人氣的還是位在日本橋的本店。

本店是一棟3層樓的獨立建築，在門口排隊時需分為兩列，第一列是沿著店門口的牆，第二列的最前端有放置菜單。即使第一列沒有排滿，也需要先站在第二列，待服務生幫忙點完餐後才會安排到第一列去排隊。門口有提供茶水，讓等待的客人飲用，真是非常貼心。

在排隊時服務生就會先來點餐，其實日本橋本店的餐點只有一樣，就是江戶前天丼(含稅1200日幣)，所以也沒得選。不過可以調整米飯的量，以及另外加飯、加味噌湯。如果這樣覺得吃不過癮的人，也可以加點單品例如穴子魚、炸蝦、炸半熟蛋等等。

服務生通常會建議女性選飯量減少（少なめ），這次小編聽從服務生的建議選了飯量減少，但加點味噌湯的組合，吃了之後覺得剛剛好，很飽但是肚子不會撐得很痛苦。食量大的朋友則可以選擇加點成大碗米飯（ご飯大盛り＋110円）

小編抵達店門口時前面大約排了10位客人，從排隊到入店等了20分鐘左右。因為是一個人去的關係所以被安排在一樓的吧台區。吧台只有五個位子，可以看到師父在眼前炸天丼和準備的樣子也蠻有趣的。

坐下來之後先端上一杯熱呼呼的黑豆茶暖味。由於服務生已事先點餐的關係，坐下不久後料理就已上桌。一碗滿滿的料，完全看不到飯，炸得酥脆、色澤金黃的天丼光看就令人食指大動。

最吸睛的莫過於比手掌還要大、滿出碗外的穴子魚。穴子魚外酥內軟，嫩到幾乎不用咀嚼就可以吃下去。二條蝦子非常飽滿，肉質有彈性。干貝及魷魚海鮮炸可以吃到干貝的鮮甜和魷魚的Q彈，海苔由於炸過所以放久了不會軟掉，而且比沒炸過前更香。（如果不喜歡穴子魚和蝦子的話，在點餐時可以和服務生說，能換成白身魚）

不過就算食材再好吃，少了祖傳醬汁就不夠完美！微甜的醬汁不會過鹹或過甜，雖然存在感很強但不會搶走食材本身的味道，炸衣的酥脆度也很剛好，平常一直吃炸的東西會感到膩，但金子半之助的天丼完全沒有這種感覺。

而或許也是他們提供了許多讓客人可以變換口味的小巧思在，像是碗中的半熟卵，在食用到一半時將它戳破，流出的金黃蛋液和白飯搭配在一起，口感瞬間變得很溫和。

如果你是重口味的人也不用擔心，桌上有擺放醬汁和由辣椒、胡麻、山椒等香料做成的「醍醐味」可以醮天丼食材，另外還有二甕自家做的漬物醬菜，重新啓動你的味蕾。

雖然來這裡用餐本身已經有提供熱黑豆茶，但是味噌湯也不容錯過！味噌湯的口味和一般喝到的很不同，豆味很濃，還加了香菜提味，吃完飯喝一碗實在太滿足！

用料滿滿又實在的金子半之助江戶前天丼才1200日圓，比在台灣和香港分店吃來得划算。推薦大家到東京旅遊時一定要來日本橋的本店品嚐這道從江戶時期留下來的美味！

店舖資訊

地址 東京都中央区日本橋室町1-11-15 1F・2F

店名 日本橋天丼金子半之助

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