張維中帶路／訪日本最古老湯宿：積善館「元祿之湯」洋溢大正浪漫

「在挑高的空間裡，清澈的日光，從拱型長窗外溫馴地注入進來。池水上繚繞的溫泉湯氣，在斜照中顯得更加朦朧。天地氤氳，倘若始終注視著，彷彿某一刻，就將走進失去時間與距離的夢境。」

最初，我會決定到訪四萬溫泉，其實正是緣於這樣的一張照片。完全被浴池的景致給吸引了目光，想親自見證一番，這間坐落於四萬溫泉的積善館。

「元祿之湯」洋溢大正浪漫的大眾浴場

不同於一般日式溫泉旅館內的傳統檜木浴槽，積善館內的大眾浴場「元祿之湯」是以石造建材為主。建於昭和五年（一九三○年），延續著當時所謂的「大正浪漫」氣氛，一座融合了現代西洋與和風的天然溫泉。說是日本的溫泉，猛一看卻更像是帶著歐風氣息的土耳其、羅馬等地的昔日浴場。 「元祿之湯」有著獨特的典雅幽靜。

地磚上傳導出溫泉帶來的熱度，步下石階，眼前便看見鑲進五個並排的石造浴池。每個浴池都有流泉，源源不絕，保持著一種緩緩溢出的速度，池水的高度因此始終與地面同等。若無風也無人，池水便平穩如鏡，感覺療癒。我站在池邊，有一刻竟不想踏入，深怕破壞了那份靜好的美感。

老實說，要是以現代檢視溫泉旅館的眼光來看，浴池的設備恐怕是顯得有些簡陋的，不過，正是因為喜歡這股老老舊舊的氛圍，於是才特地前來朝聖。縱使有著斑駁的時間感，於我而言，卻一點也不減它該有的典雅幽靜。讓人難得地體驗到，與其他溫泉旅館不同的泡湯感受。 積善館的重要文化財，「本館」建築。

浴場內的牆邊有兩個小門，讓人好奇。在這麼超脫時空的廠場景裡，難道真有秘密的隧道？打開後，原來是兩間座式蒸氣室。必須蜷著身子才能「爬」進的狹窄空間，拉上門後瞬間暗黑，若有想試試與世隔絕的心情，躺在溫暖的石床上放空一番，也許能藉著這裡的暖氣，蒸發掉世俗的煩惱。

積善館以浴場「元祿之湯」吸引著我，然而，其實更知名的是這間溫泉旅館的悠久歷史與被列為重要文化財的「本館」建築。本館原本為二層樓建築，明治四十年代增建三樓。現在除了木造本館以外，也增加了新式建築的山莊和佳松亭。 在本館一樓的歷史資料室「元祿之間」可以看到許多關於旅館的資料及文物。

積善館本館日本最古老木造湯宿

積善館溫泉創業於三百多年前，號稱是日本最古老的木造湯宿。這裡最初被「關善兵衛」用為私人溫泉住宿，是在日本元祿四年，四元一六九一年，相當於清朝康熙年間的古早事。一六九四年（元祿七年）對外營業開放，至明治年間才正式取名為「積善館」。在本館一樓的歷史資料事「元祿之間」可以看到許多關於旅館的資料，及留存下來的許多相關文物。三樓還保存著一間當年模樣的舊客房，做為參觀之用。若非住宿在積善館的旅客，也可以參加本館的見習活動。 積善館溫泉創業於三百多年前。

溫泉風呂除了元祿之湯以外，另外還有四座大小不一的浴場或個人湯屋，入夜後，旅館附近除了小居酒屋外，幾乎沒有什麼店家和娛樂設施，所以最好進旅館前就買好零嘴以備不時之需。

吃完晚餐，稍作休憩，睡前再泡一次湯吧。暖暖的身子鑽進被窩，好眠一場，養足精神，等待在明日，還有一場洗滌心靈的，自行車山間之旅。

如何前往積善館

前往積善館，推薦最簡單的前往方式，是選擇官網上「東京－四萬」來回巴士車票的一泊二食套裝行程。此行程附有「會席料理」的晚餐與早餐，還能夠品味到群馬縣當令食材的美食。

積善館

ADD 群馬縣吾妻郡中之条町四万溫泉

WEB www.sekizenkan.co.jp

作者：張維中

本文內容出自：《日本小鎮時光：從尾道出發，繞行日本最愛的山城、海濱、小鎮》，由原點授權轉載，並同意修訂標題。

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