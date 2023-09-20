日本漢堡排正夯？！東京4家錯過可惜漢堡排專門店

【撰文:Shinon/ 窩日本】

漢堡排是日本國民美食之一，雖然成本便宜，製法不難，但要做到鬆軟口感又充滿肉汁卻是不容易。這幾年日本流行起各種專門店，這些餐廳的菜單不多就只賣一款料理，但他們卻用最講究的食材及方法去烹調，俘虜食客的心。

而最近東京超人氣的專門店美食就是漢堡排了，東京有哪些不吃不可的漢堡排專門店呢？一起來看看吧！

1. 挽肉と米 (絞肉與米) (吉祥寺、澀谷)

「絞肉與米」本店在吉祥寺點燃了漢堡排熱潮，去年登陸在澀谷這個美食激戰區，成為了當地人氣排隊店！

每天11點開店，人們早上9點就去登記排隊( 絞肉與米預約方法及排隊攻略看這裡)，想要吃到美食就要早點起床了！店內簡單時尚，U字型的吧桌前設有一個個小炭爐，讓客人可以看著漢堡排在面前現烤。

用上100%每天在店內現絞的牛肉製成的漢堡排在炭爐上烤得剛剛好，入口感受到濃濃的炭香，搭配羽釜鍋煮成的白米飯，軟糯飽足的米飯吸收了肉汁，讓你瞬間就會扒完一碗飯想要再來一碗！

挽肉と米澀谷店地址：東京都渋谷区道玄坂2-28-1椎津ビル3F

吉祥寺本店地址: 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-8-3

2. 肉の森(肉之森) (原宿)

「肉の森」在2021年7月開業，位於竹下通周邊的一條幽靜的小巷中，店面上掛著老虎圖案的暖簾，總是有很多年輕人在排隊。店內只有8個座位，入店時先要在門口的票券機自行購買餐券。

他們提供2種口味的漢堡排 – 鹽味、多蜜醬汁，最受歡迎的肉の森套餐就可品嚐到兩種口味的漢堡排和兩碗白飯。

他們的漢堡排都是由A4 / A5級別的國產和牛製成，以喜馬拉雅鹽，胡椒和香料調味，讓人可以感受到紮實的肉質。不只漢堡排，店家也注重米飯，選擇了來自佐賀縣的優質米，配合日本傳統的“竈炊飯”方式烹調，使得米飯具有強烈的彈性和口感。

兩款漢堡排分開上菜，首先是鹽味漢堡排，正因沒有過多的調味，可品嚐到豐富肉汁的原汁原味。接著是多蜜醬汁口味，醬汁以牛骨和蔬菜約花一周熬煮而成。

漢堡排上放了熟成的烤味噌起士。濃郁的醬汁使肉味更加突出，味道更加有衝擊力。兩款口味各有千秋，大家可以比較看看喜歡哪一種。

地址：東京都渋谷区神宮前4-28-4 1F

3. カブトシモキタ(下北澤)

下北澤的「カブトシモキタ」(kabutoshimokita)可以說是超強CP值！因為只要1500日幣便可享用到4塊美味的漢堡排！

他們的漢堡排定價是1500日幣，客人可按自己想吃的份量選擇1至4塊，每塊漢堡排有足足100克份量十足！客人也可額外加起司、酪梨、生雞蛋等配料。在晚餐時段還能用2980日幣挑戰10塊漢堡排！

而4塊漢堡排上菜時會以竹籤串成高塔放在鐵板上，絕對會對那厚度感到驚訝。如果加點起司的話還會在客人面前澆下起司醬，滿滿的起司倒在熱騰騰的鐵板上，讓人食欲大增！

漢堡排非常多汁且柔軟，可以搭配蕃茄醬、紫蘇香蒜醬或蒜蓉醬油一起享用，變換口味。他們還提供免費添飯，自問胃口大的話，可以來挑戰這個4層漢堡排塔！

カブトシモキタ地址：東京都世田谷区北沢1-40-6 フィル・パーク下北沢1F

4. ハンバーグ 嘉 (漢堡排 嘉) (原宿)

另一家以炭火烤漢堡排為主打的專門店，「漢堡排 嘉」的營運公司原本在北海道・札幌開燒肉店，所以對肉類及燒烤方法都很有研究。美味的漢堡排很受歡迎，在短短一年多就在原宿、表參道開了兩家店舖。

店鋪裝潢以白木和混凝土為基調，浮世繪圖案裝飾增添和風氛圍，設有一列吧台座位和全開放式廚房，會在客人的面前烤漢堡排。

他們提供原味和起司味的漢堡排，還可選擇搭配烤牛排的套餐。漢堡排以在店內現絞的新鮮牛肉製成，用炭火烤可以去掉多餘的油脂，也帶有陣陣炭香。漢堡排首先用大火烤，然後慢火烤，鎖著滿滿的肉汁，不會烤得過熟。

套餐附有飯、味噌湯和漬物，還可自行拿雞蛋拌飯。熱騰騰的多蜜醬汁以鐵鍋盛載，還提供「瀨戶內鹽檸檬」和「青唐辛子三升漬」調味料，客人可以依照喜好添加。鬆軟的米飯吸收了漢堡排肉汁，搭配濃郁的醬汁，味道十分棒！吃了一碗飯不夠還可免費添飯呢！

ハンバーグ 嘉本店地址：東京都渋谷区神宮前6-12-6

ハンバーグ 嘉表参道店地址：東京都港区南青山5-9-3

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