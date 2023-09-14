日本全家便利商店開酒吧了？「全家酒吧」東京開幕 還有全家炸雞專用Highball！

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

便利商店什麼都有、什麼都賣什麼都不奇怪！日本全家便利商店Family Mart將正式推出「全家酒吧」～不僅價格實惠，還有全家炸雞專用的Highball也將同步登場，一起來看看吧！

酒的美術館 店鋪情境照。轉自官網

全家便利商店x酒的美術館 新型態全家酒吧新登場

2023年8月29日新開幕的全家酒吧，位在東京澀谷的明治通上，這是全家便利商店所開設的第一間酒吧，在SNS上引發廣大的回響～

「酒的美術館（お酒の美術館）」是日本酒吧連鎖品牌，最低500日圓就能開喝，且不收開桌費等，深受許多年輕人與上班族的喜愛，這一次兩個品牌的驚喜合作，就是要讓大家能更方便的飲酒放鬆～

「酒的美術館 全家澀谷明治通店」預計以店中店的型式打造，先進到全家後才會看到酒的美術館。酒吧內提供威士忌、白蘭地等常見的酒飲，最低500日圓就能開喝！如果肚子餓的話還能先在全家購買下酒菜等零食點心，再帶到酒吧內一同享用。

炸雞專用Highball

為了慶祝首次的合作，酒的美術館特地開發一款新的Highball口味，並取名為「全家炸雞專用Highball」。

全家炸雞可說是無人不知無人不曉的經典美食，據說兩者搭在一起食用非常絕配！最近到東京澀谷旅遊的朋友，快把握機會搶第一體驗吧！

酒的美術館 全家澀谷明治通門市

開幕日期：2023年8月29日

營業時間：15:00～23:30

地址：東京都渋谷区渋谷3丁目12-22

交通：澀谷站新南口步行3分鐘

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