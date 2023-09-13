日本飛驒高山必吃新美食！賣破1萬支「猴寶寶冰棒」可愛無法擋
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】哈日旅人們認識飛驒高山最知名的吉祥物「猴寶寶」嗎？下趟去飛驒高山旅遊，不僅要買猴寶寶伴手禮，更別錯過原料結合在地特色的最新話題美食「猴寶寶冰棒」！
2022年率先推出的飛驒牛奶口味與岐阜縣內規模最大牧場「SUNRISE CATTLE FARM」合作，使用牧場出產的「飛驒牛奶」製作，草莓口味則加入了高山市在地農園栽培的美味雪見草莓。
而今年新登場的抹茶口味同樣來頭不小，使用創業超過140年、飛驒高山老字號店家「野畑茶舗」的抹茶粉，巧克力口味則是在濃郁巧克力內添加飛驒牛奶，打造出滑順口感。
飛驒高山老街的紅葉最佳觀賞期落在10月中下旬～11月中旬、銀杏則從11月起跑。遊客品嘗美食之餘能夠前往中橋眺望佈滿山巒的紅葉、漫步飛驒國分寺朝聖樹齡1250年以上的巨大銀杏，或是搭配公車順遊30多棟合掌造建築林立的「飛驒民俗村（飛驒之里）」，體感秋楓與合掌造建築共舞之美。
◎ 岐阜縣 飛驒高山猴寶寶冰棒
．販售商家：現階段於岐阜縣內12間店鋪販售，請見店鋪分佈地圖。
．售價：飛驒牛奶／草莓／巧克力／抹茶口味，皆為473日圓（含稅）。
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