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日本飛驒高山必吃新美食！賣破1萬支「猴寶寶冰棒」可愛無法擋

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圖：VENTURE SUPPORT 協會、飛驒・高山觀光協會／來源
圖：VENTURE SUPPORT 協會、飛驒・高山觀光協會／來源

2022年才登場的猴寶寶冰棒，至今已賣破1萬支。　圖：VENTURE SUPPORT 協會／來源
2022年才登場的猴寶寶冰棒，至今已賣破1萬支。　圖：VENTURE SUPPORT 協會／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】哈日旅人們認識飛驒高山最知名的吉祥物「猴寶寶」嗎？下趟去飛驒高山旅遊，不僅要買猴寶寶伴手禮，更別錯過原料結合在地特色的最新話題美食「猴寶寶冰棒」！

▲猴寶寶冰棒目前有4種口味，品嘗後記得仔細檢查冰棒棍，有機會抽到「再來一支」的加碼好康。　圖：VENTURE SUPPORT 協會／來源
▲猴寶寶冰棒目前有4種口味，品嘗後記得仔細檢查冰棒棍，有機會抽到「再來一支」的加碼好康。　圖：VENTURE SUPPORT 協會／來源

2022年率先推出的飛驒牛奶口味與岐阜縣內規模最大牧場「SUNRISE CATTLE FARM」合作，使用牧場出產的「飛驒牛奶」製作，草莓口味則加入了高山市在地農園栽培的美味雪見草莓。

而今年新登場的抹茶口味同樣來頭不小，使用創業超過140年、飛驒高山老字號店家「野畑茶舗」的抹茶粉，巧克力口味則是在濃郁巧克力內添加飛驒牛奶，打造出滑順口感。

▲高山老街的「中橋」成為手持猴寶寶冰棒打卡的熱門地，以秋季紅葉為背景更是美上加美。　圖：飛驒・高山觀光協會／來源
▲高山老街的「中橋」成為手持猴寶寶冰棒打卡的熱門地，以秋季紅葉為背景更是美上加美。　圖：飛驒・高山觀光協會／來源

飛驒高山老街的紅葉最佳觀賞期落在10月中下旬～11月中旬、銀杏則從11月起跑。遊客品嘗美食之餘能夠前往中橋眺望佈滿山巒的紅葉、漫步飛驒國分寺朝聖樹齡1250年以上的巨大銀杏，或是搭配公車順遊30多棟合掌造建築林立的「飛驒民俗村（飛驒之里）」，體感秋楓與合掌造建築共舞之美。

▲野外博物館「飛驒民俗村（飛驒之里）」呈現過往居民生活面貌。　圖：飛驒・高山觀光協會／來源
▲野外博物館「飛驒民俗村（飛驒之里）」呈現過往居民生活面貌。　圖：飛驒・高山觀光協會／來源

◎ 岐阜縣 飛驒高山猴寶寶冰棒

．販售商家：現階段於岐阜縣內12間店鋪販售，請見店鋪分佈地圖

．售價：飛驒牛奶／草莓／巧克力／抹茶口味，皆為473日圓（含稅）。

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