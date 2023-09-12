沖繩美食特輯！8家沖繩自由行必吃人氣美食，燒肉、塔可飯、沖繩麵、居酒屋、甜點懶人包

沖繩真的太多美食美景了啦！小蝸怎麼介紹都介紹不完（இωஇ），這次再介紹八家人氣美食，包含沖繩必吃的沖繩麵沖縄そば専門店 宜野湾そば和なーざと家、沖繩特色阿古豬あぐーの隠れ家、世界少見的Gangala之谷鐘乳石咖啡廳、塔可飯創始店KING TACOS、平價燒肉吃到飽焼肉きんぐ、CP值超高的目利きの銀次居酒屋和70年老字號甜點舖麻糬の渡慶次，想吃什麼就吃什麼，保證無雷，就讓小蝸流著口水一邊仔細介紹給大家吧！





圖片來源：photo AC

在地人也愛的沖繩蕎麥麵店 沖縄そば専門店 宜野湾そば





圖片來源：FB@沖縄そば専門店 宜野湾そば

以超濃郁湯頭聞名的沖繩人氣蕎麥麵店家「宜野灣蕎麥麵」，店內牆上掛有滿滿的名人簽名板，許多人會遠道而來就為了吃上這一碗香醇的麵，只要到了飯點，無論是附近的長輩、當地的大學生還是旅客，都會爭先恐後地前來用餐，店家還貼心設有榻榻米座位，帶小孩的饕客們也能安心用餐。





圖片來源：FB@沖縄そば専門店 宜野湾そば

麵食類總共有三種麵條可以做選擇(細麺、もみ麺、ちぢれ蒸し麺)，湯頭總共有濃郁款跟一般款兩種，最推薦的搭配組合就是もみ麺配上濃郁款的湯頭，此款麵條較有嚼勁，且一般超市並沒有販售，只有在沖繩麵店才能品嚐到，就讓我們一起享受這碗獨具特色的沖繩麵吧！





圖片來源：FB@沖縄そば専門店 宜野湾そば





圖片來源：FB@沖縄そば専門店 宜野湾そば

沖繩必吃阿古豬 あぐーの隠れ家冨着店





圖片來源：あぐーの隠れ家 官網

沖繩必吃名物阿古豬，「あぐーの隠れ家」的阿古豬肉質鮮嫩，一點腥味都沒有，共有三種烹調方式可以選擇（涮涮鍋、燒肉、蒸煮籠），菜單上都有詳細的中文介紹與附圖，點餐零障礙，只要依照自己的喜好選擇套餐就可以了，除了可以吃到美味的阿古豬料理外，海葡萄當然也不能錯過，新鮮的海葡萄清洗乾淨後，不用煮就能享用，入口那爆汁的口感真的很特別，有來沖繩旅遊務必嘗試看看！

沖繩特色咖啡廳 Gangala之谷 鐘乳石咖啡廳





圖片來源：Gangala之谷 官網

講到沖繩鐘乳石，大家第一個想法一定是玉泉洞，但其實就在玉泉洞附近的Gangala之谷也能欣賞到鐘乳石，並且是在鐘乳石洞中享受下午茶，這麼特別的體驗小蝸怎麼可能獨享，當然是告訴大家啊！洞穴區是全天然的鐘乳石洞，因為不時會有水滴滴落，所以座位區都配有遮雨棚，考古學家曾在此處挖掘出不同年代的生活用具，表示這個洞窟從遙遠的時代起就被人為利用過，目前這個咖啡廳僅限有參加Gangala之谷導覽的旅客才能入內，所以想知道更多歷史又想在這個特殊地方品嚐咖啡的旅客，務必記得參加導覽呦！

塔可飯創始店 KING TACOS 金武總店





圖片來源：FB@King Tacos / キングタコス

擁有將近40年歷史的塔可飯發祥店「KING TACOS金武總店」，開業時深受在地人與美軍的喜愛，讓大家開始刮起塔可飯熱潮，獨家特色是價格便宜、份量超大，而KING TACOS總店就會在金古町小鎮中，是除了美國村以外的美式小城鎮，如果想找些美式小物，也許能在這裡掏到寶喔！





圖片來源：FB@King Tacos / キングタコス

沖繩前十的沖繩麵店家 なーざと家





圖片來源：沖繩市觀光局

開業至今20多年，老闆原是音樂家，從小就愛品嚐道地的沖繩麵，吃過大大小小的人氣店家，開業前就常常自製沖繩麵招待家人朋友，開業後立馬成為沖繩中部的人氣店家，將熬煮六小時以上的豬骨湯仔細去除雜質，並加入店家特製的鰹魚片，搭配有嚼勁的麵條形成一碗香味四溢的沖繩麵，只要吃過一次就會一直想要回味，店內滿滿都是回頭客，所以遊沖繩時想來上一碗這樣的沖繩麵，務必開店就抵達，不然被熟客搶購一空就吃不到啦～

沖繩燒肉吃到飽 焼肉きんぐ





圖片來源：焼肉きんぐ 官網

在沖繩擁有五間分店的「燒肉王」燒肉吃到飽餐廳，總共分為2680、2980、3980（日幣）三種餐價，小蝸最推薦2980日幣的組合，與最低價只相差300日幣，但能吃到四大名物與多種牛肉肉品，點餐全由平板下單，如需桌邊服務（如換烤網、結帳、加水等）也可由平板點選，不會日文也完全不用擔心～





圖片來源：焼肉きんぐ 官網





圖片來源：焼肉きんぐ 官網

沖繩人氣特色居酒屋 目利きの銀次 新都心店





圖片來源：目利きの銀次 官網

超人氣居酒屋「目利きの銀次」，在沖繩也有許多家分店，最特殊的就屬新都心分店，外觀是一個超大型木桶，內裝也是以木酒桶、木盆、木片等元素構成，從裡到外都吸睛，來這必吃的就是海鮮料理，無論生食熟食，怎麼點都不雷，最推薦刺身拼盤、烤鯖魚、章魚刺身等，人均約3000日幣左右，以居酒屋的價位來說算是非常平價了，CP值超高（日本居酒屋入座會提供一份小菜，會收取幾百日幣，類似於台灣的低消概念，所以看到不屬於自己點的菜品也不用太意外喔！）





圖片來源：目利きの銀次 官網





圖片來源：目利きの銀次 官網

沖繩老字號甜點 麻糬の渡慶次





圖片來源：麻糬の渡慶次 官網

擁有70多年歷史的「麻糬の渡慶次」，原本為老字號米店，而後轉行開始製作米製麻糬，由店裡的職人用心製作，口味多樣，包含蕨餅、大幅、善哉、餡蜜等，其中最人氣的品項為善哉和餡蜜，在炎熱的沖繩來一碗刨冰善哉，紅豆口味的刨冰與糯米糰子的結合堪稱絕配，一碗就能吃到多種層次，熱昏頭的時候趕緊來一碗降降暑吧！





圖片來源：麻糬の渡慶次 官網





圖片來源：麻糬の渡慶次 官網

沖繩旅遊 – 9月限定販賣機打卡活動簡介◝(•ᴗ•)◜

當你在沖繩旅遊時，千萬不要錯過販賣機上的這則廣告！此次Funliday和智慧販賣機龍頭「業安科技」合作啦～買飲料就送Iphone，只要購買活動機台飲料＋完成指定任務，每3天就抽一支Iphone，這麼好的機會怎麼能錯過呢！！！就讓小蝸仔細介紹抽獎流程給你聽吧

第一步

打開手機掃描廣告單上的App Store/Google play QRcode，還沒安裝的旅客就下載安裝，已安裝Funliday APP的旅客掃完QRcode再按開啟App即可！（一定要掃描廣告單上的QRcode進行安裝開啟才能順利參與活動喔！）

第二步

成功安裝並開啟Funliday APP就會自動進入活動頁面，首先就會看到一個屬於自己帳號的QRcode，在這可以查看自己所累積的點數與排名～（有順利進入這個畫面就表示有成功參加活動！）

第三步

在販賣機購買想要的商品，並拿手機開啟第二步的畫面，將自己帳號的QRcode掃進販賣機中，就能成功參與活動啦～

操作流程超簡單，而且在販賣機買一瓶飲料就能抽Iphone，這麼好康的活動一定要參與的吧！趕緊參加把Iphone帶回家～

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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