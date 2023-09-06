沖繩景點特輯！不可不玩的8個沖繩景點，琉球八社、手作琉璃體驗、國際通、美麗海水族館賞鯨鯊

沖繩景點玩不完，哪些景點一定必玩呢？讓小蝸仔細介紹給你聽！八大景點包含擁有600年歷史的沖宮、沖繩唯一沒有被戰火波及的金武觀音寺、特色體驗琉球ガラス工房 三ツ星製作獨一無二琉璃製品、旅遊必逛的國際通、自駕游必備的各地道之驛、象徵沖繩文化的首里城、沖繩之旅必看美麗海水族館、沖繩最推小島遊古宇利島，趕緊下滑查看更完整的內容介紹～





圖片來源：photo AC

琉球八社之一「沖宮」獨家超萌空手道御守

源自於1450年代，屬於琉球八社之一的「沖宮」，一開始並非建在奧武山公園，而是在現今那霸港的位置，後期因那霸港的開發與二戰的戰火波及，一路遷移至奧武山公園內的天燈山附近，，主神為「天受久女龍宮王御神」，又名「天照大御神」，屬於日本神道教當中的最高神祇，基本上想祈求什麼都合適，而特色御守為祈求勝利的空手道御守，造型獨特且寓意美好，適合保佑比賽、考試順利等。

琉球八社之一「金武觀音寺」沖繩唯一躲過戰火波及的寺院

於1520年代的「金武觀音寺」是由日秀上人創建，也是沖繩少數逃過戰火波及的木造建築，寺院境內的花木也大多都有將近400年以上的歷史，除了舊式建築風格的大殿很有看頭外，觀音寺境內還有一個深10公尺長270公尺的鐘乳石洞，名為日秀洞，不僅在琉球王國時期成為特殊的鐘乳石神殿供人祭祀，在二戰時還成為了保護當地居民的避難所，1980年代後做為酒庫使用，因此有了永酒洞的別稱。

象徵沖繩文化的歷史古城「首里城」





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象徵了沖繩歷史及文化之城的首里城，自從2019年火災後重建之路持續進行中，設有臨時通道，可以看到重建作業中的首里城。且目前守禮門等城門仍可免費參觀，也可花費一點小錢購買門票參觀正殿遺址、復興展示室等，參與重建過程也是個難得的回憶，付費區的博物館商店中也能買到關於首里城的周邊小物，販售金額會有25%用於修建使用，正殿預計於2026年修建完成，後續還會進行南、北殿的修建工程，期望這座世界文化遺產可再次重現當年樣貌。

沖繩特色體驗行程「琉球ガラス工房 三ツ星」琉璃工坊製作獨一無二琉璃製品





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「琉球ガラス工房 三ツ星」工坊是可以體驗製作琉球玻璃的地方，從選色、樣式、圖案到吹製都由自己完成，每種樣式的價格落在2300日幣～3300日幣不等，無論大人小孩都能參與，會有工作人員帶著您一起安全施作整個流程，一起創造世界上獨一無二的琉璃製品，離開了熱騰騰的琉璃工坊後，可以前往隔壁的Luna Terrace品嚐冰淇淋與咖啡稍作休息（琉璃工坊製作的產品需花時間冷卻，建議直接請工作人員在冷卻後寄件至住宿飯店會更節省時間，預計隔天就能收到，但需額外收取寄送費用喔！）

自駕遊必備的「道之驛」 短暫休息讓行車更安全

自駕遊一定會經過的「道之驛」，就是俗稱的休息站，經過每個地方都會有「**道之驛」，與台灣相同，這些地方也會販售一些特產伴手禮，還能品嚐到一些道地的特色美食，洗手間與暫時休息的空間也設置的很完善，開車開累了不妨下車走走稍微休息一下，補充體力再繼續上路前往下一個景點～

沖繩購物的一級戰場「國際通」錢包失守聖地

全長近兩公里的「國際通」，充滿了藥妝、土產、伴手禮還有各種人氣美食餐廳聚集地，可以說是觀光的一級戰場，每個來沖繩旅遊的旅客大致都會在這停留一段時間，藥妝的部分可前往札幌藥妝、大國藥妝購買，想買土產伴手禮可以到文化屋雜貨店、琉球Market購買，如果想一次買齊不比價那就到唐吉軻德購物，如果想找手作小物不妨可以到巷弄內的小店逛逛，也許能尋找到屬於自己的寶物，而餐飲部份可以依靠個人喜好選擇燒肉、沖繩麵、阿古豬料理、壽司等等，吃完正餐也別忘了來一份小甜點，如冰淇淋、水果杯或各式糕點，來沖繩旅遊千萬不能錯過啦～

沖繩必遊景點「美麗海水族館」 海洋博公園一日遊





圖片來源：美麗海水族館官網

美麗海水族館位於海洋博公園內，開幕於2002年，是沖繩最具代表性的景點之一，亦是全亞洲規模最大的水族館。其中最具代表性的畫面就是「黑潮之海」大水槽，裡面有巨大的鯨鯊和鬼蝠魟悠遊，畫面相當療癒，鯨鯊餵食表演與解說活動也是水族館的重頭戲，除了室內的展場，戶外也能欣賞海豚表演。





圖片來源：美麗海水族館官網

而海洋博公園其實包含了10幾個園區，除了廣為人知的美麗海水族館外，還有綠化植物園、海龜館、海牛館、海豚灣、海洋文化館、兒童樂園等等多項設施，佔地極為廣大，如果要一整天停留在這也完全沒問題，帶小朋友的旅客也能讓小朋友在這學習到各種海洋生物/動植物的生態習性，在玩樂中也能學習。

沖繩必玩小島「古宇利島」 美景美食一次擁有





圖片來源：古宇利島官方

沖繩本島北部除了有美麗海水族館可以參觀外，也別忘記「古宇利島」也很好玩喔！經過綿延兩公里的跨海大橋後就能來到島上，在這用肉眼就能看見熱帶魚群在清澈的大海中悠游，島上必逛的景點就是古宇利海洋塔，搭乘著無人駕駛的高爾夫球車就能來到海洋塔，一邊吹著舒服的海風搭配免費的島嶼導覽，一下就能登頂，在這可以眺望古宇利島的海景，還能與伴侶一同敲響幸福鐘。





圖片來源：蝦蝦飯官方

古宇利島上除了有美景外，美食當然也不可少，第一名當然就是蝦蝦飯啦～漂亮的海景配上香味四溢的蝦蝦飯，怎麼可能不來打卡！除了蝦蝦飯外，還有海膽蓋飯、海葡萄海膽蓋飯、海景咖啡廳L LOTA也很值得一嚐，有來古宇利島遊玩的旅客一定不要錯過！

沖繩旅遊-販賣機打卡活動簡介◝(•ᴗ•)◜







當你在沖繩旅遊時，千萬不要錯過販賣機上的這則廣告！此次Funliday和智慧販賣機龍頭「業安科技」合作啦～買飲料就送Iphone，只要購買活動機台飲料＋完成指定任務，每3天就抽一支Iphone，這麼好的機會怎麼能錯過呢！！！就讓小蝸仔細介紹抽獎流程給你聽吧

第一步

打開手機掃描廣告單上的App Store/Google play QRcode，還沒安裝的旅客就下載安裝，已安裝Funliday APP的旅客掃完QRcode再按開啟App即可！（一定要掃描廣告單上的QRcode進行安裝開啟才能順利參與活動喔！）

第二步

成功安裝並開啟Funliday APP就會自動進入活動頁面，首先就會看到一個屬於自己帳號的QRcode，在這可以查看自己所累積的點數與排名～（有順利進入這個畫面就表示有成功參加活動！）

第三步

在販賣機購買想要的商品，並拿手機開啟第二步的畫面，將自己帳號的QRcode掃進販賣機中，就能成功參與活動啦～

操作流程超簡單，而且在販賣機買一瓶飲料就能抽Iphone，這麼好康的活動一定要參與的吧！趕緊參加把Iphone帶回家～

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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