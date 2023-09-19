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匯聚日本關西美食伴手禮 伏見稻荷新設施開幕啦！

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圖：OICY／來源
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「伏見稻荷 OICY Village」的入口處也是鳥居造型，LOGO 則以伏見稻荷大社起源的白鳥為靈感設計。　圖：OICY／來源
「伏見稻荷 OICY Village」的入口處也是鳥居造型，LOGO 則以伏見稻荷大社起源的白鳥為靈感設計。　圖：OICY／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】擁有千本鳥居絕景的「伏見稻荷大社」是聞名世界的日本熱門觀光景點，吸引來自世界的旅人紛紛前往朝聖。 未來車站周圍不光只有伏見稻荷參道商店街，匯聚美食、伴手禮雙重魅力的複合式設施「伏見稻荷 OICY Village」在9/3正式開幕！

▲穿過入口處就能看到開闊的中庭區，鋪設日式風情濃厚的碎石地面，也設有戶外用餐區。　圖：OICY／來源
▲穿過入口處就能看到開闊的中庭區，鋪設日式風情濃厚的碎石地面，也設有戶外用餐區。　圖：OICY／來源

1樓美食廣場預計設置的11間店家中，半數以上都是首次進駐日本！能嘗試和牛壽司卷專賣店「Wagyu Sushi Roll」、咖哩與咖哩麵包專賣店「我的咖哩」等。 另一部份則是首次插旗關西，無論是以煎餅做為炸雞裹粉爆紅的淺草名店「KENTYSKITCHEN」，或連鎖居酒屋鳥貴族旗下的雞肉漢堡專門店「TORIKI BURGER」，都讓人躍躍欲試。

▲1樓美食廣場示意圖。　圖：OICY／來源
▲1樓美食廣場示意圖。　圖：OICY／來源

2樓的「伏見稻荷伴手禮橫丁」以「從伏見稻荷向世界傳達」為主題，大約80間特色商店齊聚一堂，打造出宛如小型展覽會的購物空間。販售品項包含糖果餅乾、生活雜貨、服飾美妝、藝術品或是木屐等，提供遊客多樣化的伴手禮選擇。

▲2樓伏見稻荷伴手禮橫丁也有規劃休息區，逛街採買後能稍微休息、整理戰利品。　圖：OICY／來源
▲2樓伏見稻荷伴手禮橫丁也有規劃休息區，逛街採買後能稍微休息、整理戰利品。　圖：OICY／來源

京都府 伏見稻荷 OICY Village

．營業時間：9：00～22：00（實際時間請依各店規範為準）

．交通：京阪電車伏見稻荷站徒步約1分鐘；JR稻荷站徒步約3分鐘。

．地址：京都府京都市伏見區深草一之坪町13-5

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