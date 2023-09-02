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史上最驚悚！2023大阪環球影城「萬聖節」大量殭屍恐怖登場 還有恰吉、貞子、寶可夢都來了

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

喜歡恐怖、刺激、驚悚的體驗嗎？到大阪環球影城萬聖節特別活動就對了！

每年萬聖節大阪環球影城USJ都會推出可怕的殭屍活動，今年2023年！號稱是史上最多、最凶猛可怕的殭屍即將登場！一起來看看環球影城的萬聖節活動到底有甚麼特別吧～

紫色路線是殭屍出沒的區域，藍色框框內是安全區！記得記好路線哦

街頭殭屍 Street Zombies

今年街頭殭屍將派出史上最多的數量，且殭屍們會無差別攻擊，無論你逃到哪都會被殭屍包圍！

街道上還有詭異的呻吟聲、電鋸聲、相互殘殺的殭屍聲等等，恐怖指數報表。如果想避免遇到可怕的殭屍記得躲進安全區內，或練習逃跑的腳速吧~

時間：9月8日～11月5日 18:00～閉園

年齡限制：小學以下不可參加，小學生需要大人陪同

僵屍群舞

你參加過跳舞派對嗎？但是想必你沒參加過與殭屍共舞的舞蹈派對了吧！史上最詭異的殭屍群舞與歌手Ado合作，充滿節奏、破壞力的舞曲一下，就會有超多面目猙獰的可怕殭屍與你一起享受歡樂的舞蹈時光？

地點：格拉梅西公園

時間：9月8日～11月5日 （每日演出時間請參考官方網站）

年齡限制：小學以下不可參加，小學生需要大人陪同

恰吉的瘋狂嘉年華 CHUCKY’S CARNIVAL OF CHAOS

以1988年的恐怖電影「鬼娃恰吉」為主題，這是恰吉所舉辦的瘋狂嘉年華鬼屋，透過3D眼鏡將帶你走進一個扭曲的世界，鬼屋內充滿混亂的色彩，你會失去平衡、視野歪斜，恰吉還會偷偷地跑出來襲擊你，你將一步步掉入恰吉所策劃的恐怖世界裡……

地點：Stage 18

時間：9月8日～11月5日

年齡限制：14歲以下禁止參加

惡靈古堡 Biohazard™:The Extreme+

以殭屍之城「拉昆市」為背景，你將逃進拉昆市的警察局，透過射擊與恐怖迷宮的遊戲設計，快與夥伴們努力對抗可怕的殭屍與怪物，突破重重關卡平安走出迷宮！隨著故事情節與你的行動，你將身歷其境的體驗惡靈古堡的恐怖氛圍

地點：Palace Theater

時間：9月8日～11月5日

年齡限制：12歲以下禁止參加

需要有快速通關或整理券才能入場

貞子的詛咒 黑暗驚悚乘車遊

說到日本的鬼怪絕對不能少了貞子！搭上室內雲霄飛車快逃離這個被詛咒的研究所吧。咦！為什麼怎麼逃都還是甩不掉恐怖的貞子，在黑暗中你將無法預料貞子會從哪裡出現，緊張刺激的快感保證讓你玩到嚇破膽

地點：太空幻想列車

時間：2023年9月24日～2024年1月8日（唯一能體驗到2024的活動）

年齡限制：小學以下不可參加，小學生需要大人陪同

除了以上這些驚恐的體驗，環球影城在「安全區」也有推出可愛溫馨的寶可夢萬聖節活動！

寶可夢跳躍萬聖派對

以「哈哈哈！萬聖節派對」為主題，皮卡丘和耿鬼將化身為DJ，帶領許多的幽靈系寶可夢精靈們，與你一起在輕快的音樂中享受跳舞的樂趣。另外還有許多人氣角色：美樂蒂、酷洛米、小小兵、Hello Kitty等將換上可愛的萬聖節裝扮，和大家拍照同樂～

地點：格拉梅西公園

時間：9月11日～11月5日

詳細活動資訊：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/halloween-2023/halloween-horror-night-2023

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萬聖節 環球影城 大阪

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