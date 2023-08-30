東京華納兄弟哈利波特影城５大魅力盤點！歡迎來到霍格華茲的魔法世界

亞洲第一座哈利波特主題公園在2023年6月16日於東京盛大開幕，就在2020年歇業的豐島園樂園舊址的主題樂園，是全世界最大的市內哈利波特樂園，園內擁有全所未見的華麗電影佈景，特別展示了哈利波特之怪獸與牠們的產地系列電影中的服裝和道具，更少不了相關美食與周邊商品！這次JAPANKURU實際走訪，為大家整理5大魅力盤點！

西方魔法世界，總少不了噴火龍的存在。在哈利波特中初登場的龍，是霍格華茲學院的鑰匙管理及獵場看守人海格養的可愛小挪威脊背龍「蘿蔔（Nobert）」，但是在哈利波特主題公園在門口迎接我們的是一隻巨大的匈牙利角尾龍——在樂園入口處，這隻兇猛巨龍彷彿要飛下來似的「歡迎」大家的到來，如果你想體驗哈利在《火盃的考驗》中三巫鬥法大賽第一場中對戰匈牙利角尾龍的壓迫感，這正是一個大好機會——面對疾風吧！

為了喚醒大家心中的海格，並為匈牙利角尾龍拍張霸氣的照片，不妨在過了安檢後先到左邊房間的最邊邊，從那個角度取景拍攝，可以拍到完整的匈牙利角尾龍的尖頭和鋒利爪子。

到主題樂園玩耍的重頭戲之一，少不了體驗各種電影場景重現。而在華納兄弟影城的哈利波特主題樂園中自然也少不了這一Part！園內還原了許多不同的電影場景，包括影迷最喜歡的斜角巷、海格的小屋、九又四分之三月台，甚至是霍格華茲大禮堂等一些讓人意想不到的場景。其中，魔法部的場景是目前世上唯一一個以100%真實比例還原的版本。作為一名遊走其中的麻瓜，我們就像是剛到魔法世界的哈利波特和榮恩一樣緊張，深怕自己隨時會被踢出魔法世界。 不過就像小說中描述的一樣，穿梭在東京華納兄弟影城中的霍格華茲各種場景中絕對是樂趣無窮。

穿過守衛的胖夫人（Fat Lady）畫像後，可見到有溫暖的壁爐和沙發椅的葛蘭芬多的公共休息區，或是陰涼（還有點毛骨悚然）的史萊哲林地牢。你甚至能找到下到一半的巫師棋，也許馬份私下與榮恩一樣都是巫師棋大師？在場景遊覽尾聲，可以體驗霍格華茲學生因為熄燈後還在大廳逗留時被逮的橋段，並真的被帶到禁林關禁閉。不幸的是，這次海格與牙牙不會一起加入，所以⋯⋯小心背後的巨型蜘蛛。

雖然華納兄弟哈利波特影城的內容著重於參觀電影場景，但園區內也有有趣的互動型設施，其中最令人興奮的是能夠參與魔法世界最受歡迎的運動比賽——魁地奇。 在園內的魁地奇體驗館中，即便是麻瓜的你也能站上比賽看台，觀賞葛蘭芬多VS史萊哲林的精彩比賽，實際演出看台上的觀眾 （工作人員會將你直接剪輯到哈利比賽的場景中）。除此之外，還可以體驗騎飛天掃帚！你可以騎著神奇的掃帚（可能是火閃電，絕對不是光輪2000）在空中飛翔，在倫敦的街道上馳騁在霍格華茲的上空——對啦，這一切都是在攝影棚中的綠幕中拍攝，再透過特效合成完成。 （記得，就算你是史萊哲林學院派，也不要穿綠色衣服，否則你可能會在騎掃帚的影片特效中被隱形。）

如果肚子餓了，可以在 Food Hall 品嚐炸魚薯條，在 Backlot Cafe 享用鄧不利多教授桌前的下午茶，或在 Chocolate Frog Cafe 大快朵頤。不過若你想要小酌一番，那在Butterbeer Bar的奶油啤酒想必會是不錯的選擇。它可能沒有哈利波特世界中的魔法效果，但甜美的奶油味真能融化人心，喝下一口時那留在嘴上的啤酒泡沫會讓你看起來格外可愛。

坐在露天座位上盡情享用飲品，欣賞外面的景色，如霍格華茲大橋（實際上是專門為電影建造的標誌性建築）、女貞路4 號（德思禮故居）的一整區塊， 一些巨大的巫師旗幟。 喝完後可以在旁邊的「Tankard Wash」洗手台沖洗你的杯子，然後交回去⋯⋯呃不是不是，是帶回家了！

購物絕對是到華納兄弟哈利波特影城玩耍的重要環節！在東京哈利波特影城的周邊商品店，可是世界上最大的哈利波特商店之一。這裡最大的特色是可以客製化很多獨特的商品，像魔法杖和鑰匙鏈的雕刻、霍格華茲筆記本（還好不是用真皮草製成），甚至還可以刺繡！也就是說，可以在霍格華茲的巫師袍上繡上自己的名字了！

當然，客製化商品只是一部分，店內能見到更多哈利波特作品中出現過的魔法世界生物的相關商品，更少不了在東京哈利波特影城才買得到的限定商品。與此同時，商店裡佈置酷炫有FU、商品琳瑯滿目，讓人踏入商店裡很容易就⋯⋯「迷失自我」——或說是失心瘋吧。無論如何，不管你只想逛一圈還是流連忘返⋯⋯提醒一句，管好你的荷包囉。（因為一不小心購物籃可能被自己裝滿滿。）

近年來，因《怪獸與牠們的產地》系列電影，對於非常喜歡魔法題材的哈利波特迷來說是莫大的福音，而主角紐特·斯卡曼德 （Newt Scamander）奔走的復古紐約街道、穿梭的歐風場景等（以及高級的CG效果），讓全世界的影迷為之沈醉。幸運的事，來到東京哈利波特影城，能見到電影《怪獸與牠們的產地》有關的細節展覽，深入了解作品中出現過的多種場景、橋段和幕後花絮等，包括艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）幕後情報，甚或是電影原創的淘氣角色「玻璃獸」與活潑的「木精皮奇」的魔法。

此外，還可以在紐特前往柏林的火車上，看到華麗的1920 年代和 30 年代電影服裝展出——就在霍格華滋特快列車的對面！

在東京進入J.K.羅琳打造的魔法世界——華納兄弟哈利波特影城之旅，絕對能讓喜愛哈利波特的你歡樂一整天，尤其對於忠實粉絲來說，誰不想要搶先到影城內體驗走訪關於這誕生在現實世界中的魔法世界場景呢？就在自守衛及巨龍身邊溜過進入園區的那一刻，電影和小說中那充滿咒語和魔法的世界就此打開。（又或者是你在池袋搭上西武鐵道開往霍格華茲的特快時就開始了？）

我們這次先為你大略總結出這幾大魅力點，但相信身為忠實粉絲的你親自來一趟後，可能可以列出100點甚至更多的魅力之處，反而嫌這篇文章整理得還不夠全面。（笑）不管怎樣，只能說上面跟你介紹的這5個不容錯過的看點，是你到東京哈利波特影城時值得關注的部分。至於實際走一趟後，發現我們介紹得不夠全面的地方，隨時歡迎到臉書粉絲團跟我們分享補充！

總之，Have a nice trip！

採訪、原文撰文：Sophia Rose Appelbaum

英文編譯：Miya、Lucy Wu

責任編輯：Lucy Wu

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