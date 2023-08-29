東京GeGeGe鬼太郎景點：到鬼太郎茶屋和妖怪們喝下午茶

《GeGeGe的鬼太郎》，舊名為《墓場鬼太郎》，是有「妖怪博士」之稱的已故漫畫家「水木茂」老師的作品，於1960年開始連載，水木茂老師在鳥取長大，曾居住在東京的調布，所以鳥取和調布這兩個地方都被稱為鬼太郎的故鄉，水木茂老師除了擅長繪畫妖怪之外，因為水木茂老師生於第二次世界大戰的年代，水木茂老師還因為二戰的關係失去左手，所以也有畫戰爭題材的作品，水木茂老師的故事有被拍成日劇「鬼太郎之妻」，劇中也有在調布取景。

東京調布有鬼太郎茶屋，鳥取有水木茂大街還有鬼太郎博物館，可以享受一整天的鬼太郎之旅。如果剛好計畫去廣島又對鬼太郎有興趣的可以參考這篇文章。

圖片來源：駿河屋

黑黃色背心搭配木屐可以說是鬼太郎最具代表的形象了，鬼太郎的故事主軸是作為幽靈族最後的生存者鬼太郎，與妖怪夥伴們住在森林裡，當有人類受到妖怪的騷擾時，鬼太郎和朋友們就會伸出援手幫忙解決，鬼太郎的主要三個武器是頭髮針、靈毛背心和可以自由操控木屐。

但是鬼太郎這個角色在最初的設定是可怕且會帶給人們不幸的印象，後來才慢慢轉變成有正義感會幫助人類的好妖怪，在鬼太郎中出現的主要角色除了鬼太郎和爸爸眼珠老爹之外，還有貓女、撒沙婆婆、子泣爺爺和一天到晚作亂的臭鼠人，而臭鼠人捅出來的簍子就是由鬼太郎來負責收拾的。

來東京旅遊也可以輕鬆到調布來個鬼太郎之旅，從東京市區到調布的交通非常簡單，新宿出發搭乘京王線特急，往京王八王子/橋本/高尾山口方向的皆可搭乘，大概17分鐘就可以抵達調布車站，走調布站北口一出來就可以看到巴士亭，搭乘[鷹56]往三鷹方向經由神代植物公園的巴士，在深大寺入口下車，鬼太郎茶屋就在深大寺周邊的商店街上。

其中與鬼太郎相關的景點還有天神通商店街和鬼太郎休憩公園。

從商店街一路逛過來遠遠的就能看到鬼太郎和臭鼠人站在門口迎接，店舖的外觀也是精新設計過的，滿滿的鬼太郎元素！喜歡鬼太郎的人肯定當場就瘋狂拍照了起來，屋頂上還有一雙超大的鬼太郎木屐，真的非常可愛。一進到店舖內會先看到販賣周邊商品的販賣鋪再往店內走才會看到鬼太郎茶屋，茶屋和販賣鋪是開在一起的，想在茶屋內用的人可以直接進茶屋選擇自己想坐的位置坐下，不需要由店員帶位。

菜單一樣是不需要透過店員拿取，每個座位上都有放菜單，這次剛好碰到了河童限定活動，有河童妖怪造型的甜點和飲料，販賣區也有賣河童妖怪的周邊商品，看到限定的就忍不住要點！還有可愛的水泥牆陪伴一起喝下午茶，決定好要點甚麼後直接到櫃台和服務人員點餐結帳即可。

這次點的是木棉布蒟蒻聖代和河童妖怪的奇異果汽水，餐點一上真的會忍不住發出「哇！」的驚呼，實在是太～可～愛～了，拍照拍到冰淇淋都要融化了，點餐還贈送一個可以帶回家做紀念的鬼太郎茶屋杯墊。

鬼太郎茶屋是一個大人小孩都能夠很開心的景點，非常適合爸爸媽媽帶小朋友來，當天也有許多家長帶著小朋友一起來，小朋友們很開心的吃著可愛的甜點，看到這部跨世代的作品從夠從以前延續至今被現在的小朋友喜愛也會感到特別開心，當天看到很多小朋友穿著鬼太郎的招牌背心，頭上別著眼珠老爹的髮夾，整個氛圍都讓人感到很愉快！

鬼太郎茶屋的室外區也有精心佈置，可以跟妖怪們拍照。

圖片來源：官方網站

鬼太郎茶屋

地址：〒182-0017 東京都調布市深大寺元町５丁目１２−8 鬼太郎茶屋深大寺店

電話：0424824059

營業時間：10:00～17:00（每週一公休）

官方網站

去完鬼太郎茶屋回到車站可以順道去逛天神通商店街，可以看到鬼太郎就坐在天神商店街的看板上面俯瞰著大家，商店街裡還有其他的妖怪小夥伴，從這條商店街可以一路走到布多天神社，該神社有販售鬼太郎限定御珠印，有興趣的朋友可以到那邊走走。

天神通商店街

地址：〒182-0024 東京都調布市布田１丁目

鬼太郎休憩公園是在離車站有一點距離徒步需7分鐘的小公園，公園裡頭擺放了許多鬼太郎相關的裝飾模型和遊樂器材，可愛到可怕的都有，個人真的覺得滑頭鬼（左下）做的太逼真了，讓人感到毛骨悚然，但是當天在公園內的每個小朋友都玩得很盡興，沒有小朋友因此被嚇哭，是個很適合從車站散步過來的景點。

鬼太郎休憩公園

地址：〒182-0034 東京都調布市下石原１丁目５８−5

撰文及部分照片拍攝：Miya

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