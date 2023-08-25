期間限定這樣玩！2023年值得去的盛岡、岩手尋寶之旅

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圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源
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【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年年初，岩手縣的縣政府所在地「盛岡市」在美國《紐約時報》公布的「2023年全球最值得造訪的52個地方」排行榜中，僅次於英國倫敦奪下第2名殊榮！伴隨榜單出爐，盛岡市的知名度大幅提升，成為旅人們玩樂東北不可錯過的話題地區。

盛岡城跡公園」擁有迷人的秋日楓光，能欣賞紅葉、朱紅橋樑與城牆石垣共舞。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源
盛岡城跡公園」擁有迷人的秋日楓光，能欣賞紅葉、朱紅橋樑與城牆石垣共舞。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源

為了讓更多海外遊客感受盛岡與岩手的魅力，岩手縣特別在今年9月至10月期間推出涵蓋美食、美酒、自然、歷史建築及鄉土藝能表演的3大主題、共7種體驗行程，即日起開放線上報名。

★主題 I・盛岡Premium街道漫步

▲岩手銀行紅磚館過去為實際執業的銀行，現在為匯聚歷史、展覽、藝文活動的場所。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源
▲岩手銀行紅磚館過去為實際執業的銀行，現在為匯聚歷史、展覽、藝文活動的場所。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源

「歷史建築中享受爵士樂&咖啡

岩手銀行紅磚館是盛岡的代表性建築，由打造東京車站的日本建築巨匠「辰野金吾」與徒弟攜手設計。平常內部禁止飲食，僅在活動這2日開放一邊品味自家烘培咖啡，一邊享受爵士樂現場演奏，喝完後的咖啡杯也能帶回。

◎舉辦期間：10／21～10／22，每人5,000日圓（包含1杯咖啡，附贈咖啡杯）。

「傳統酒藏參觀之旅」

岩手的南部杜氏（釀酒職人）相當知名，是日本三大杜氏之一。參觀體驗能夠了解南部杜氏精湛的釀酒技術與傳統釀造程序，還能試飲市面上無法買到的珍貴日本酒！品嘗好滋味後，遊客可以把枡酒杯帶回做紀念。

◎舉辦期間：9月～10月的例假日共18天（10／7～10／8除外），每人3,600日圓。

★主題 II・碗子蕎麥麵世界大會

▲「碗子蕎麥麵」為盛岡三大麵之一，吃法有趣一口就是一碗，能搭配各種小菜享用。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源
▲「碗子蕎麥麵」為盛岡三大麵之一，吃法有趣一口就是一碗，能搭配各種小菜享用。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源

岩手知名美食「碗子蕎麥麵」又被稱為一口蕎麥麵，每年縣內會舉辦競速、競量的精彩賽事。本次活動以世界大會規模展開，分為兒童組與普通組，遊客可以報名事前體驗或是直接參賽。

◎事前體驗：9／30於盛岡歷史文化館舉辦，每人費用1,700日圓（體驗15碗）。

◎世界大會：10／1於盛岡城跡公園舉辦，每人費用2,200日圓（以合計碗數競賽）。

★主題 III・Bistro WANKO

▲御所野遺跡出土大量文物，展現距今約5,000年至4,200年前繩文時代的生活樣貌。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源
▲御所野遺跡出土大量文物，展現距今約5,000年至4,200年前繩文時代的生活樣貌。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源

「Bistro WANKO」結合了岩手美食、鄉土藝能表演與觀光景點魅力，特別安排在平泉町「觀自在王院跡」、釜石市「橋野鐵礦山」、一戶町「御所野遺跡」的縣內3處世界遺產，以及「盛岡城跡公園」推出頂級自助餐饗宴，能在秋季美景陪伴下一邊大啖當地料理，一邊欣賞鄉土藝能表演。

【會場資訊】

◎觀自在王院跡： 9／23～9／24舉辦，自助套餐每人5,500日圓。

◎盛岡城跡公園： 9／29～10／1舉辦，高級套餐每人15,000日圓，自助套餐每人5,500日圓。

◎橋野鐵礦山：10／7～10／8舉辦，自助套餐每人5,500日圓。

◎御所野遺跡：10／14～10／15舉辦，自助套餐每人5,500日圓。

▲橋野鐵礦山留下礦石採集場、搬運道路等遺跡，是近代製鐵工業發展的重要起源地。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源
▲橋野鐵礦山留下礦石採集場、搬運道路等遺跡，是近代製鐵工業發展的重要起源地。　圖：岩手縣、向日遊顧問有限公司／來源

★「2023年值得去的盛岡、岩手尋寶之旅」官網線上報名，【請點我】

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