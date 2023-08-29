快訊

鹽巴之亂！ 這家超市開第一槍 每人限購四包

單車客被淡水客運司機按喇叭 還廣播嗆「你父母死了嗎？」

西點軍校直播開封百年時光膠囊！驚見200年歷史「1物」空氣瞬間凝結

進軍日本！雀客旅館大阪新今宮 開幕試營運平日雙人房1,800元起

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：雀客旅館大阪新今宮／提供
圖：雀客旅館大阪新今宮／提供

全新開幕的「雀客旅館大阪新今宮」，地理位置方便、鬧中取靜，步行7分鐘即可抵達通天閣和新世界商圈。　圖：雀客旅館大阪新今宮／提供
全新開幕的「雀客旅館大阪新今宮」，地理位置方便、鬧中取靜，步行7分鐘即可抵達通天閣和新世界商圈。　圖：雀客旅館大阪新今宮／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「雀客旅館大阪新今宮」插旗日本，為台灣與日本之間的觀光注入新的活力。秉持聰明便捷、在地化體驗的品牌精神，在設置地點一貫倡導交通與觀光便利性為考量，試營運期間，推出平日入住雀躍雙床房，房價新台幣1,300元起（定價6,000）的超優惠活動。

▲「雀客經典雙床房」不帶負擔的價格，卻能享受到優質的住宿體驗。　圖：雀客旅館大阪新今宮／提供
▲「雀客經典雙床房」不帶負擔的價格，卻能享受到優質的住宿體驗。　圖：雀客旅館大阪新今宮／提供

敦謙國際集團旗下品牌雀客旅館大阪新今宮，位於日本大阪，年度平均住宿率可望來到6成5。下半年將於「東京上野」開設海外第二館。服務人員能以流利中、英、日文溝通，為訪日的台灣旅客提供親切熱情的住宿服務。坐落地鐵與JR交會處，交通便捷，由關西國際機場搭乘南海電鐵特急 Rapi:t  50分鐘左右可抵達。對旅遊來說具有優越的地理位置，步行7分鐘即可抵達通天閣和新世界商圈，無論是探索當地的名勝風情，或是品味特色美食，都是絕佳的出發點。

▲「雀客經典雙人房」29吋行李箱也能攤開平放；試營運期間平日1,800元起、週六 3,000元起。　圖：雀客旅館大阪新今宮／提供
▲「雀客經典雙人房」29吋行李箱也能攤開平放；試營運期間平日1,800元起、週六 3,000元起。　圖：雀客旅館大阪新今宮／提供

雀客旅館大阪新今宮共規劃45間客房，分為「雀躍雙床房」、「雀客經典雙人房」、「雀客經典雙床房」三種房型，精準規劃房內空間，滿足旅客輕鬆休憩的需求。試營運期間，雀躍雙床房（不含早餐）平日房價新台幣1,300元起（定價6,000），不帶負擔的價格，卻能享受到優質的住宿體驗；入住最大房型的雀客經典雙人房，平日只需新台幣1,800元（定價6,600）起，房內空間可攤開平放29吋行李箱，徹底滿足旅客報復性購物的血拼欲望。

▲「雀客旅館大阪新今宮」於今年8月起試營運，大廳充滿清新人文風範。　圖：雀客旅館大阪新今宮／提供
▲「雀客旅館大阪新今宮」於今年8月起試營運，大廳充滿清新人文風範。　圖：雀客旅館大阪新今宮／提供

| 雀客旅館 大阪新今宮 |

．地址：大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目14-2

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪 旅館 觀光

延伸閱讀

日本核汙水即將排海 香港恐有半數日式餐廳將關門

威廉波特／這不是觸身球…日本小將誠實告知打到球棒獲大讚

不顧日本漁民反對 福島核汙水確定周四起排海

老鳥薪水還比不上年輕人！企業換新血苦了中堅 日本中年上班族失去工作熱忱

相關新聞

日韓賞楓情報！ 關西大阪自由行最划算、小資愛首爾

暑假結束，秋天賞楓旺季即將接力起跑。旅遊電商平台KKday表示，今年第三季已下訂海外商品的旅客中，有30%購買日韓賞楓相...

進軍日本！雀客旅館大阪新今宮 開幕試營運平日雙人房1,800元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】「雀客旅館大阪新今宮」插旗日本，為台灣與日本之間的觀光注入新的活力。秉持聰明便捷、在地化體驗的品牌精神，在設置地點一貫倡導交通與觀光便利性為考量，試營運期間，推出平日入住雀躍雙

東京GeGeGe鬼太郎景點：到鬼太郎茶屋和妖怪們喝下午茶

R.I.P《鬼太郎》作者、「妖怪博士」水木茂逝世https://t.co/qA4ckHF95e#ゲゲゲの鬼太郎漫画家の水木しげるさん(93)死去 pic.twitter.com/p3GgcwH3p9—

包機直飛！「奧能登藝術祭」9/23登場 塩田千春、台灣「豪華朗機工」都參展

繼瀨戶內國際藝術祭、新潟大地藝術祭之後，另一個崛起的藝術祭「奧能登國際藝術祭2023」已邁入第三屆，同樣由北川富朗策展團隊規劃，將於9╱23至11╱12舉行，展示來自14個國家及地區，合計59組藝術家

搶瘋了！ 好市多「瑪利歐-庫巴樂高」價格太殺 民眾暴動搶貨現買現賺7000日元

搶瘋了！ 好市多「瑪利歐-庫巴樂高」價格太殺 民眾暴動搶貨現買現賺7000日元

期間限定這樣玩！2023年值得去的盛岡、岩手尋寶之旅

> 【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年年初，岩手縣的縣政府所在地「盛岡市」在美國《紐約時報》公布的「2023年全球最值得造訪的52個地方」排行榜中，僅次於英國倫敦奪下第2名殊榮！伴隨榜單出爐，盛

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦