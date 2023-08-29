進軍日本！雀客旅館大阪新今宮 開幕試營運平日雙人房1,800元起
【旅奇傳媒/編輯部報導】「雀客旅館大阪新今宮」插旗日本，為台灣與日本之間的觀光注入新的活力。秉持聰明便捷、在地化體驗的品牌精神，在設置地點一貫倡導交通與觀光便利性為考量，試營運期間，推出平日入住雀躍雙床房，房價新台幣1,300元起（定價6,000）的超優惠活動。
敦謙國際集團旗下品牌雀客旅館大阪新今宮，位於日本大阪，年度平均住宿率可望來到6成5。下半年將於「東京上野」開設海外第二館。服務人員能以流利中、英、日文溝通，為訪日的台灣旅客提供親切熱情的住宿服務。坐落地鐵與JR交會處，交通便捷，由關西國際機場搭乘南海電鐵特急 Rapi:t 50分鐘左右可抵達。對旅遊來說具有優越的地理位置，步行7分鐘即可抵達通天閣和新世界商圈，無論是探索當地的名勝風情，或是品味特色美食，都是絕佳的出發點。
雀客旅館大阪新今宮共規劃45間客房，分為「雀躍雙床房」、「雀客經典雙人房」、「雀客經典雙床房」三種房型，精準規劃房內空間，滿足旅客輕鬆休憩的需求。試營運期間，雀躍雙床房（不含早餐）平日房價新台幣1,300元起（定價6,000），不帶負擔的價格，卻能享受到優質的住宿體驗；入住最大房型的雀客經典雙人房，平日只需新台幣1,800元（定價6,600）起，房內空間可攤開平放29吋行李箱，徹底滿足旅客報復性購物的血拼欲望。
| 雀客旅館 大阪新今宮 |
．地址：大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目14-2
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